Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 loại cây trồng trước nhà rất hợp: Số 5 người Việt biết tận dụng từ lâu

14-12-2025 - 21:24 PM | Sống

Hãy làm cho lối vào nhà bạn trở nên thân thiện và cuốn hút hơn với những loại cây được chuyên gia khuyên dùng.

Cánh cửa chính trước nhà là nơi tạo ấn tượng đầu tiên cho toàn bộ ngôi nhà. Để không gian này trở nên ấm cúng hơn, bạn có thể cân nhắc việc bố trí cây xanh một cách hợp lý quanh lối vào. Từ những loài hoa rực rỡ mang lại điểm nhấn màu sắc cho đến những tán lá tỏa hương thơm dễ chịu, có rất nhiều loại cây sẽ phát huy vẻ đẹp khi được trồng gần cửa chính, theo chuyên trang ẩm thực và chăm sóc nhà cửa Martha Stewart (Mỹ).

Dù bạn trồng trong chậu, trong bồn đất sát lối vào hay dẫn cây leo lên cột, những lựa chọn này đều giúp khu vực cửa trước của bạn trở nên đẹp mắt hơn.

1. Cây hồi (Anise Tree)

Cây hồi (Illicium) là một loại cây bụi thường xanh với lá có mùi thơm giống hạt hồi. Nếu bạn đang tìm một giống cây nhỏ gọn, phù hợp để đặt trước cửa nhà, hãy cân nhắc cây này.

“Tôi rất thích đặt cây hồi trong một chậu trang trí ở lối vào râm mát, đặc biệt nếu màu tường là màu gỗ hoặc tông tối,” Ryan McEnaney, nhà thiết kế vườn và tác giả cuốn Field Guide to Outside Style: Design and Plant Your Perfect Outdoor Space, chia sẻ. “Nó thực sự làm bừng sáng không gian và có thể sống trong chậu quanh năm ở những vùng khí hậu ấm.”

2. Cây hoa huệ nước (Canna Lily)

Hãy thêm màu sắc cho cửa trước bằng hoa huệ nước. “Huệ nước nổi bật với những chiếc lá lớn, đầy màu sắc và những bông hoa rực rỡ mọc trên thân dạng bông vào cuối mùa hè,” McEnaney cho biết. Trưng bày chúng trong các chậu trang trí để tạo điểm nhấn màu sắc vào cuối hè.

3. Cây hoa hồng anh (Mandevilla)

Mang hơi thở nhiệt đới đến mặt tiền ngôi nhà với hoa hồng anh – loài cây leo có hoa rực rỡ, phát triển đẹp khi được làm giàn đỡ phù hợp. Trồng cây trong chậu cùng một khung leo nhỏ sẽ tạo dáng như cột trụ, giúp khung cửa nhà bạn thêm nổi bật.

4. Cây dương xỉ Boston (Boston Fern)

Dương xỉ Boston (Nephrolepis exaltata) có tán lá xanh mướt, rủ xuống mép chậu hoặc giỏ treo, tạo vẻ ngoài rất ấn tượng. Cây cần đất luôn ẩm và không được để khô, thích hợp trồng ngoài trời ở những vùng khí hậu ẩm.

5. Cây hoa giấy (Paper Flower)

Là một trong những loài cây leo nhiều màu sắc dễ nhận biết nhất, hoa giấy (Bougainvillea) mang đến vẻ đẹp nhiệt đới rực rỡ khi được trồng trong chậu trang trí hoặc cho leo tường.

“Tôi rất thích hoa giấy ở lối vào vì nó mang lại hiệu ứng màu sắc vô cùng ấn tượng,” McEnaney nói. “Ở những vùng khí hậu ấm, nơi cây có thể sống qua mùa đông, nó sẽ leo và phủ kín bức tường quanh cửa trước. Ở vùng mát hơn, hãy trồng hoa giấy trong chậu, cho leo giàn hoặc trồng làm cây phủ đất quanh lối vào.”

6. Cây hoàng dương (Boxwood)

Hoàng dương (Buxus) là cây bụi thường xanh, dễ chăm sóc và thường được cắt tỉa tạo hình dạng tròn.

“Có nhiều loại hoàng dương khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu,” McEnaney cho biết. “Nhờ tán lá xanh quanh năm, hoàng dương cho phép người làm vườn vẫn có lối vào đầy sức sống, ngay cả trong mùa đông.”

7. Cây thu hải đường trường sinh (Wax Begonias)

Là một trong những loài cây linh hoạt nhất, thu hải đường trường sinh ra hoa từ mùa xuân đến mùa thu.

“Thu hải đường trường sinh rất phù hợp cho lối vào, đặc biệt là những nơi có mái che hoặc quay hướng bắc vì chúng chịu được bóng râm tốt,” McEnaney nói. “Khả năng ra hoa liên tục từ xuân đến khi có sương giá giúp lối vào tràn ngập màu sắc mà không cần quá nhiều công chăm sóc.”

8. Cây hoa nhài Tây (Gardenia)

Hoa nhài Tây là loài cây phổ biến ở vùng khí hậu ấm, với lá dày, bóng và hoa trắng thơm ngát. Để trồng trước cửa nhà, bạn có thể chọn giống Double Mint Gardenia, không cao quá 0,9 m và có khả năng ra hoa lại suốt mùa hè.

“Double Mint rất phù hợp để trồng dọc lối đi vào cửa chính hoặc đặt trong chậu trang trí ở lối vào,” McEnaney nói. “Đặt cây gần giúp hương thơm đặc trưng của hoa nhài chào đón bạn và khách ghé thăm.”

9. Cây nhài sao (Star Jasmine)

Nhài sao (Trachelospermum jasminoides) là cây leo hoặc cây phủ đất, có hoa trắng hình ngôi sao rất thơm, nở từ mùa xuân đến mùa hè.

“Ở vùng khí hậu ấm, cây sẽ giữ được lá xanh quanh năm và ra hoa trở lại vào mùa sau,” McEnaney cho biết. “Nhài sao rất lý tưởng cho khu vực cửa ra vào vì có thể leo lên tường, bao quanh cửa, đồng thời mang đến hương thơm dễ chịu để chào đón khách.”

3 loại cây nghe tên đã thấy có lộc, càng trồng lâu trong nhà càng hút tiền bạc như nam châm, người giàu rất thích

Theo Trà My

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay tháng sau, hơn 1 triệu người thuộc nhóm này trên cả nước sẽ nhận tin vui

Ngay tháng sau, hơn 1 triệu người thuộc nhóm này trên cả nước sẽ nhận tin vui Nổi bật

Loại cá xưa bị chê “bẩn”, nay là “thuốc đại bổ”, chợ Việt bán đắt như tôm tươi

Loại cá xưa bị chê “bẩn”, nay là “thuốc đại bổ”, chợ Việt bán đắt như tôm tươi Nổi bật

Bà nội hay bà ngoại, ai là người gắn bó với trẻ hơn? Thứ tự thực tế được hé lộ, nhiều người đoán sai

Bà nội hay bà ngoại, ai là người gắn bó với trẻ hơn? Thứ tự thực tế được hé lộ, nhiều người đoán sai

21:50 , 14/12/2025
Trong tiếng Việt có 1 từ không thể dịch sang tiếng Anh, vì nó quá đẹp và quá nhiều cảm xúc

Trong tiếng Việt có 1 từ không thể dịch sang tiếng Anh, vì nó quá đẹp và quá nhiều cảm xúc

21:09 , 14/12/2025
Phát hiện hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và 16 kg vàng trong nhà một người phụ nữ U60

Phát hiện hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và 16 kg vàng trong nhà một người phụ nữ U60

20:49 , 14/12/2025
Bác sĩ chuyên khoa béo phì cũng có lúc bất lực trước cân nặng của chính mình, cuối cùng giảm 20kg nhờ 1 chiến lược

Bác sĩ chuyên khoa béo phì cũng có lúc bất lực trước cân nặng của chính mình, cuối cùng giảm 20kg nhờ 1 chiến lược

20:40 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên