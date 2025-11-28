3 loại cây nghe tên đã thấy có lộc, càng trồng lâu trong nhà càng hút tiền bạc như nam châm, người giàu rất thích

Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc là loài cây thân gỗ, có thể cao đến 3m. Lá cây có màu xanh non và đậm dần khi trưởng thành, bề mặt lá bóng loáng. Loài cây này thường ra hoa trắng vào mùa xuân và mùa hè.

Theo phong thủy, cây hạnh phúc được trồng trong nhà đem lại sự sung túc, ấm no, đủ đầy cho gia chủ. Cây hạnh phúc với cành lá xum xuê còn mang ý nghĩa về sự gắn kết trong các mối quan hệ và sự gìn giữ hòa khí của các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy loại cây này thường được dùng để bàn, trang trí trong nhà, phòng làm việc giúp thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn ô nhiễm hoặc trồng ngoài sân, đem làm quà tân gia, khai trương.

Loại cây này khá dễ trồng, ưa đất tơi xốp nên cần lưu ý chọn chậu có khả năng thoát nước tốt. Nếu gia chủ trồng cây ngoài trời thì cần tưới nước 1 lần/ngày, còn trồng trong chậu và đặt ở nơi thiếu sáng thì nên tưới cho cây 3 lần/tuần. Bên cạnh đó, người trồng vẫn cần thường xuyên quan sát khu vực gốc cây để điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp

Cây kim ngân

Cây kim ngân là loài cây nhiệt đới, có thân dạng xoắn độc đáo rất dẻo dai. Lá cây xòe tán rộng, xanh tốt quanh năm. Hoa từ loại cây này có màu kem, hương thơm dịu nhẹ, thường nở từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm trong môi trường sống tự nhiên nhưng hầu hết giống cây kim ngân làm cảnh rất hiếm ra hoa.

Loại cây này từ tên gọi “kim ngân” đã mang ý nghĩa gắn liền với sự sung túc, đủ đầy về tiền bạc. Theo phong thuỷ, trồng cây kim ngân trong nhà giúp mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc cho gia chủ.

Đặc biệt, số lượng cây kim ngân trong chậu cũng mang ý nghĩa phong thuỷ cụ thể, như trồng 1 cây biểu tượng cho vị thế vững vàng, kiên định, trồng 3 cây tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ song hành cùng gia chủ còn 5 cây thể hiện mong muốn thu hút những điều tốt lành.

Cây kim ngân ưa bóng râm, trồng trong nhà vẫn có thể phát triển tốt nên gia chủ có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp. Người trồng chọn đất tơi xốp thoát nước tốt, đất vi sinh giàu dinh dưỡng để phù hợp với loại cây này. Trong quá trình trồng cây kim ngân, không cần tưới nước quá thường xuyên, khoảng 1 lần/tuần để tránh cây bị chết úng.

Cây trúc phát tài

Cây trúc phát tài thường được trồng thuỷ sinh hoặc uốn dáng nghệ thuật, phong thuỷ độc đáo. Thân cây chia các đốt rõ ràng, lá mọc tập trung ở đỉnh hoặc dọc thân, màu xanh tươi sáng.

Cây trúc phát tài mang ý nghĩa phong thuỷ tượng trưng cho sự bền vững, may mắn và hạnh phúc gia đình. Thân cây thẳng đứng, nhiều đốt tượng trưng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, giúp công việc của gia chủ dễ dàng và thuận lợi hơn. Loại cây này có hình dáng đẹp mắt nên thường được ưa chuộng trang trí nhà cửa hoặc làm quà tặng trong dịp khai trương, tân gia.

Trúc phát tài khá dễ chăm sóc. Nếu trồng thuỷ sinh, chỉ cần đặt cây vào bình có nước sạch ngập phần rễ và thay nước 2 lần/tuần để cây luôn khoẻ mạnh. Với cây trồng trong đất, gia chủ lưu ý chọn đất tơi xốp thoát nước tốt, giữ độ ẩm vừa phải, đặt cây tại nơi tránh ánh nắng gắt trực tiếp vì có thể làm cháy lá và tưới với lượng nước vừa đủ theo tần suất 1 - 2 lần/ 2 ngày. Gia chủ lưu ý bổ sung chất dinh dưỡng cho cây bằng bón phân, dung dịch dinh dưỡng để cây luôn xanh tốt.

