Bác sĩ chuyên khoa béo phì cũng có lúc bất lực trước cân nặng của chính mình, cuối cùng giảm 20kg nhờ 1 chiến lược

Bác sĩ Ngụy Thế Hàng, Giám đốc Phòng khám Chuyển hóa Sơ Nhật tại Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc), từng có thời điểm nặng tới 90kg. Dù đã thử tiêm thuốc giảm cân, tập luyện cường độ cao, cân nặng vẫn không nhúc nhích. Phải đến khi thay đổi cách ăn theo 3 giai đoạn, anh mới giảm thành công 20kg và duy trì ổn định.

Bác sĩ Ngụy Thế Hàng chia sẻ, từ nhỏ anh đã có thân hình mũm mĩm. Khi còn học tiểu học, từng bị giáo viên gọi trước lớp là “đứa béo mặc áo trắng”, để lại trong anh cảm giác xấu hổ và tổn thương tâm lý kéo dài. Lên đại học, các buổi tụ tập, trà chiều, ăn đêm ngày càng nhiều, anh gần như không bao giờ từ chối.

Thêm vào đó là thói quen được dạy từ nhỏ: ăn uống không được để thừa. Mỗi lần bạn bè gọi món, anh luôn là người “dọn dẹp”, sẵn sàng ăn hết phần dư và đùa rằng: “Cứ gọi thoải mái, có tôi ở đây”.

Sau khi lập gia đình và có con, thói quen “tiếc đồ ăn” càng được phát huy. Phần vợ con ăn không hết, anh đều xử lý nốt. Bác sĩ Ngụy Thế Hàng kể rằng, lúc đó anh thực sự trở thành “thùng rác sinh học”. Với chiều cao 175cm, cân nặng của anh nhanh chóng chạm mốc 90kg.

Động lực giảm cân đến từ một thử thách nghề nghiệp. Có người mời anh sau nửa năm sẽ tổ chức một buổi giáo dục sức khỏe về giảm cân. Muốn lời nói có sức nặng, ông quyết định tự mình làm gương.

Tiêm thuốc, tập luyện điên cuồng đều thất bại

Tuy nhiên, hành trình giảm cân không hề suôn sẻ. Anh từng tập gym suốt 1 năm, chỉ dựa vào vận động, nhưng hiệu quả rất kém. Nguyên nhân là sau khi tập nặng, cơn đói tăng mạnh, dẫn tới ăn bù quá mức, công sức coi như đổ sông đổ biển.

Anh cũng từng thử tiêm thuốc giảm cân, nhưng gặp tác dụng phụ nặng cả tuần không đi đại tiện được, buộc phải dừng lại. Những trải nghiệm này giúp anh nhận ra, chỉ dựa vào thuốc hoặc vận động đơn lẻ không phải con đường bền vững.

Giảm 20kg trong 8 tháng nhờ chiến lược ăn uống 3 giai đoạn

Sau khi loại bỏ các cách giảm cân sai lầm, bác sĩ Ngụy Thế Hàng tập trung hoàn toàn vào điều chỉnh chế độ ăn, và trong vòng 8 tháng đã giảm được 20kg.

- Giai đoạn 1: Tính calo để xây dựng nhận thức về thực phẩm

Ở giai đoạn đầu, anh bắt đầu tính toán năng lượng nạp vào, coi đây như một “lớp học nhập môn sức khỏe”. Việc hiểu rõ mỗi loại thực phẩm chứa bao nhiêu calo, mức độ no ra sao giúp ông kiểm soát ăn uống tốt hơn.

- Giai đoạn 2: Áp dụng “đĩa ăn 211” để điều chỉnh tỷ lệ dinh dưỡng

Bữa ăn được chia theo nguyên tắc: 2 phần rau, 1 phần đạm, 1 phần tinh bột nguyên cám. Khi ăn, anh luôn gắp đủ rau trước, sau đó mới đến thịt cá, cuối cùng mới là tinh bột như khoai lang hoặc cơm gạo lứt. Nguyên tắc là ăn tới khi không còn đói, không ép bản thân nhịn.

- Giai đoạn 3: Nhịn ăn gián đoạn 16:8 để vượt qua giai đoạn chững cân

Sau 4 tháng đầu giảm nhanh 15kg, cân nặng bắt đầu chững lại. Lúc này, anh áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16:8, ăn trong 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại. Phương pháp này giúp anh giảm thêm 5kg.

Bác sĩ Ngụy Thế Hàng cho rằng, nhiều người sợ giảm cân vì nghĩ rằng phải chịu đói, phải đấu tranh với ý chí. Thực tế, đó đều là quan niệm sai. Giảm cân không phải là tìm một cách làm cho cân nặng tụt nhanh, mà là xây dựng được một kiểu ăn uống giúp cơ thể duy trì cân nặng khỏe mạnh trong thời gian dài.

Khi chế độ ăn phù hợp được thiết lập, cân nặng sẽ tự điều chỉnh theo hướng tích cực, không cần ép buộc, cũng không cần những giải pháp cực đoan.

Nguồn và ảnh: Health 2.0