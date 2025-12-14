Trấn Thành gây tranh cãi

Chương trình Anh Trai Say Hi chính thức khép lại hành trình của dàn thí sinh nam, kết quả chung cuộc gây nhiều bàn luận. Theo công bố từ chương trình, Best5 của chương trình là Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav. Trong đó, Negav được xướng tên ở vị trí quán quân, còn buitruonglinh giành ngôi á quân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, phần công bố quán quân do Trấn Thành đảm nhận lại trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, trong màn tung "hint" trước khi công bố danh hiệu cao nhất, nam MC mở đầu bằng gợi ý: "Á quân là một anh trai… là con trai". Sau đó, anh tiếp tục đưa ra loạt đặc điểm như gầy, tên gồm 3 chữ, tóc nhuộm… để khoanh vùng nhân vật.

Vấn đề nảy sinh khi tại thời điểm đó, Vũ Cát Tường vẫn còn trong danh sách chờ được xướng tên cho ngôi vị Á quân hoặc Quán quân. Nhiều khán giả cho rằng gợi ý về giới tính trên vô tình khiến tình huống trở nên nhạy cảm, thiếu tinh tế, có thể khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái không thoải mái dù không có chủ đích xấu.

Trấn Thành bị cho là "hớ miệng" khi tung hint giới tính khi công bố Á quân

Biểu cảm của Trấn Thành sau khi nói "Á quân là một anh trai… là con trai"

Ngay sau khi tập phát sóng, tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng lan rộng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cách dẫn dắt của Trấn Thành vẫn nằm trong khuôn khổ quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế, sử dụng hint để tạo hồi hộp, kéo dài cảm xúc trước khoảnh khắc công bố kết quả cuối cùng. Theo nhóm ý kiến này, các gợi ý được đưa ra mang tính mô tả chung tạo không khí hồi hộp chứ không mang ý miệt thị, cố tình "dìm" nhân vật nào.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng tình huống trở nên nhạy cảm bởi bối cảnh công bố khi danh sách chờ vẫn còn Vũ Cát Tường. Nhóm ý kiến này cho rằng trong các chương trình thực tế như thế này, MC cần sự tiết chế cao hơn trong ngôn từ, tránh những mô tả dễ tạo ra cảm giác loại trừ hoặc khiến người còn lại rơi vào trạng thái không thoải mái.

Trấn Thành tiếp tục tung loạt hint để công bố buitruonglinh là Á quân

Vũ Cát Tường sinh năm 1992 tại An Giang, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Cô được nhiều khán giả biết đến khi trở thành Á quân chương trình Giọng hát Việt năm 2013. Suốt hành trình nghệ thuật, Vũ Cát Tường khẳng định mình bằng tài năng âm nhạc, cô có nhiều bản hit được công chúng yêu thích như Yêu xa, Vết mưa, Em ơi... Vũ Cát Tường và vũ công Bí đỏ tổ chức lễ thành đôi, đánh dấu nên duyên vào tháng 2/2025.

Vũ Cát Tường đã tổ chức lễ thành đôi với Bí đỏ vào tháng 2/2025

Khi được hỏi về lý do tham gia Anh Trai Say Hi, Vũ Cát Tường từng nói: "Trước khi gặp mọi người, không có lý do gì để Tường tham gia Anh Trai Say Hi cả. Có hay không có Anh Trai Say Hi thì Vũ Cát Tường vẫn là Vũ Cát Tường, vẫn sẽ viết nhạc, vẫn hát, vẫn làm nghề của mình thôi. Tường vừa lập gia đình nên cũng sẽ có những kế hoạch trong gia đình của mình. Khi nhận được lời mời thì Tường chỉ tự hỏi là, nếu có thêm một kỷ niệm cho tuổi trẻ của mình thì Tường có muốn để 4 chữ Anh Trai Say Hi hay không, thì Tường nói 'Có'. Trước khi gia đình Tường có em bé, thì Tường sẽ có một kỷ niệm nữa.

Khi Tường là người thứ 30 bước ra, cũng rất run khi không biết mọi người sẽ đón nhận thế nào. Nhưng cách mọi người nhận kẹo, cách chào đón Tường, "anh Tường anh Tường", lúc đó mình mới bất ngờ là, 30 Anh trai, gần một nửa là rapper, mình tưởng những người này rất là gang, rất là cứng, mà không ngờ họ còn tình cảm hơn mình. Chính mọi người đã cho Tường câu trả lời tại sao mình phải tham gia. Đây sẽ là một ký ức rất đẹp, là ngoại lệ, là sự ưu tiên, có khi sẽ không bao giờ xảy ra 1 lần thứ hai nào nữa".

Vũ Cát Tường là một trong những nhân tố đặc biệt của Anh Trai Say Hi



