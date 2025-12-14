Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong ít giờ tới, các khu vực sau sẽ có gió mạnh và mưa dông: Cần lưu ý ngay

14-12-2025 - 18:00 PM | Sống

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo người dân hoạt động trong các khu vực này cần chú ý theo dõi tình hình thời tiết.

Vào 16 giờ ngày 14/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiều trạm quan trắc ghi nhận gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh. Cụ thể, trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Lý Sơn và Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc cấp 6; trong khi đó, trạm Phú Quý xuất hiện gió giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, đêm 14/12 và ngày 15/12, thời tiết biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc phổ biến cấp 5, ban đêm có lúc lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong đêm 15/12 và ngày 16/12, tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m.

Riêng khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2. Trước diễn biến trên, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực chịu ảnh hưởng được cảnh báo có nguy cơ cao trước tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp Nổi bật

Từng cố thủ 10 năm để đòi 56 tỷ đồng đền bù đất, chủ căn nhà 30m² giờ bật khóc thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này”

Từng cố thủ 10 năm để đòi 56 tỷ đồng đền bù đất, chủ căn nhà 30m² giờ bật khóc thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này” Nổi bật

Thường làm 4 điều này là dấu hiệu của đồng nghiệp EQ thấp nơi công sở

Thường làm 4 điều này là dấu hiệu của đồng nghiệp EQ thấp nơi công sở

17:29 , 14/12/2025
Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường, tuyên bố "không nhận được số tiền gấp 4 thì không di dời” và cái kết

Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường, tuyên bố "không nhận được số tiền gấp 4 thì không di dời” và cái kết

17:15 , 14/12/2025
Loại cá xưa bị chê “bẩn”, nay là “thuốc đại bổ”, chợ Việt bán đắt như tôm tươi

Loại cá xưa bị chê “bẩn”, nay là “thuốc đại bổ”, chợ Việt bán đắt như tôm tươi

17:00 , 14/12/2025
Người phụ nữ chi 875 triệu đồng mua bảo hiểm, 10 năm sau cần rút tiền cho con học đại học thì nhận thông báo: “Phải chờ đến năm 2084”

Người phụ nữ chi 875 triệu đồng mua bảo hiểm, 10 năm sau cần rút tiền cho con học đại học thì nhận thông báo: “Phải chờ đến năm 2084”

16:52 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên