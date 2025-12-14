Trong ít giờ tới, các khu vực sau sẽ có gió mạnh và mưa dông: Cần lưu ý ngay

Vào 16 giờ ngày 14/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiều trạm quan trắc ghi nhận gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh. Cụ thể, trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Lý Sơn và Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc cấp 6; trong khi đó, trạm Phú Quý xuất hiện gió giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, đêm 14/12 và ngày 15/12, thời tiết biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc phổ biến cấp 5, ban đêm có lúc lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong đêm 15/12 và ngày 16/12, tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m.

Riêng khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2. Trước diễn biến trên, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực chịu ảnh hưởng được cảnh báo có nguy cơ cao trước tác động của gió mạnh và sóng lớn.