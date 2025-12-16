Từ khóa tìm kiếm về 1 nhà thiết kế người Việt đang tăng vọt: Chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII (VBFF XIII) với chủ đề “Season of Joy” diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi sau Vũng Tàu đã thu hút được sự quan tâm của dư luận và giới mộ điệu. Mở màn đêm diễn, Thanh Hương Bùi đã mang BST Equinox (Giao thời hoàng kim) tái hiện khoảnh khắc giao thời đầy quyền uy, mở ra một kỷ nguyên rực rỡ của sự thăng hoa. Với tông màu cam chủ đạo kết hợp cùng gam nâu và đỏ, mỗi thiết kế tượng trưng cho bản lĩnh, sự thanh lịch và tinh thần sẵn sàng bứt phá để tỏa sáng.

Quán quân The Face Vietnam 2024, Huỳnh Tú Anh với vai trò first face đã mở ra câu chuyện Equinox một cách tinh tế, dẫn dắt cảm xúc người xem từ những bước đầu tiên. Cùng với 33 người mẫu và các thí sinh Miss World Việt Nam 2025, mỗi bước catwalk không chỉ là trình diễn, mà là sự truyền tải trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập.

Đỉnh điểm cảm xúc của Equinox đến từ màn catwalk đôi vedette – khoảnh khắc siêu mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Hoàng Thùy cùng sải bước trên sàn diễn. Không cần phô trương, không cần kịch tính hóa chuyển động, chỉ bằng khí chất và sự đồng điệu trong nhịp bước, hai vedette đã tạo nên một khoảnh khắc runway mang chuẩn mực quốc tế, khiến toàn bộ không gian như ‘bùng nổ’.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Hoàng Thùy cùng sải bước trên sàn diễn

Sự xuất hiện song hành của Võ Hoàng Yến và Hoàng Thùy không chỉ là lựa chọn về mặt hình ảnh, mà là một dụng ý nghệ thuật rõ ràng. Hai cá tính trình diễn mạnh mẽ, hai bản sắc khác biệt nhưng cùng hội tụ trong tinh thần Equinox – cân bằng, đối thoại và song hành. Một người mang vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo; người còn lại đại diện cho sự điềm tĩnh, nội lực. Khi cùng xuất hiện, họ không cạnh tranh ánh nhìn, mà bổ trợ cho nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy thuyết phục mang đậm tinh thần của Equinox.

Màn catwalk đôi ấy cũng chính là lời khẳng định rõ ràng cho đẳng cấp của Equinox: một show diễn được đầu tư nghiêm túc, có cao trào, có nhịp dẫn và có điểm kết xứng tầm. Trong khoảnh khắc đó, Equinox không chỉ được ghi nhớ như một bộ sưu tập đẹp, mà như một dấu ấn runway đáng giá trong dòng chảy thời trang Việt. Ở Equinox, người mẫu không đơn thuần “mặc” thiết kế, mà trở thành một phần của câu chuyện mà Thanh Hương Bùi muốn kể.

NTK/Founder Thanh Hương Bùi trong 1 thiết kế của BST Equinox

“Equinox không chỉ là một bộ sưu tập, mà là cách Thanh Hương Bùi khẳng định bản sắc: không chạy theo xu hướng, không hòa tan trong số đông, mà kiên định với con đường sáng tạo mang dấu ấn riêng.”, Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Theo đó, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc Equinox – thời điểm ngày và đêm đạt đến sự cân bằng tuyệt đối, Thanh Hương Bùi xây dựng bộ sưu tập dựa trên những cặp đối lập tưởng chừng mâu thuẫn: mềm mại và mạnh mẽ, nữ tính và quyền lực, truyền thống và đương đại. Các thiết kế không phô trương kỹ thuật, mà chinh phục người xem bằng sự tiết chế. Phom dáng có cấu trúc rõ ràng nhưng vẫn giữ được độ uyển chuyển. Chất liệu chuyển động cùng cơ thể, tạo nên cảm giác tự do, tự tại. Bảng màu được lựa chọn tinh tế, đủ để gợi cảm xúc nhưng không áp đảo thị giác. Equinox không tìm cách gây choáng ngợp. Bộ sưu tập chọn con đường khó hơn: chạm đến cảm xúc bằng chiều sâu.

Giữa dòng chảy thời trang ngày càng nhanh và đại trà, Thanh Hương Bùi chọn cho mình một hướng đi khác: chậm rãi, bền bỉ và sâu sắc. Equinox là minh chứng rõ ràng cho lựa chọn đó. Chính điều đó đã khiến cho BST thu hút được khán giả và giới mộ điệu. Chỉ sau một đêm diễn, hai từ khóa “Thanh Hương Bùi” và “Equinox” đồng loạt ghi nhận mức độ quan tâm vượt xa mong đợi trên các nền tảng truyền thông.