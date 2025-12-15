Mẹ ruột mua vàng, mẹ chồng gửi tiết kiệm - tôi chọn cách khác, ít ai nghĩ tới nhưng lại hiệu quả nhất

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Lương (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Trong nhiều gia đình, câu chuyện tích lũy tài sản luôn gắn liền với những lựa chọn quen thuộc: người mua vàng để “giữ của”, người gửi ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Mẹ ruột tôi thuộc nhóm đầu tiên, mẹ chồng lại tin tưởng tuyệt đối vào sổ tiết kiệm. Hai cách làm khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu là tích lũy cho tương lai.

Thế nhưng, đứng giữa hai luồng quan điểm ấy, tôi đã chọn một hướng đi khác, ít được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện gia đình. Song tôi tin theo thời gian phương pháp của mình sẽ cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Những lựa chọn quen thuộc của thế hệ trước

Với mẹ ruột tôi, vàng là “phao cứu sinh” tài chính. Bà quan niệm vàng cầm trong tay là tài sản hữu hình, không lo mất giá, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Mỗi lần có khoản tiền dư, mẹ lại mua thêm vàng, cất cẩn thận trong tủ. Cách làm ấy mang lại cho bà cảm giác yên tâm, nhất là trong những giai đoạn đầy biến động.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, mẹ chồng tôi lại tin vào ngân hàng. Bà đều đặn gửi tiết kiệm, chia tiền thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau. Theo bà, lãi suất tuy không cao nhưng ổn định, minh bạch và ít rủi ro. Thêm nữa, việc gửi tiết kiệm giúp bà tránh xa cảm giác phải liên tục chạy theo diễn biến của giá vàng và có những suy nghĩ nên mua vào hay bán ra.

Hai cách tích lũy ấy không sai. Nhưng khi áp dụng vào hoàn cảnh của một người trẻ, đang đi làm và có nhiều mục tiêu tài chính dài hạn, tôi nhận ra mình cần một lựa chọn khác.

Bài toán của người trẻ: không chỉ giữ tiền, mà còn tạo giá trị

Khác với thế hệ cha mẹ, tôi đối mặt với áp lực chi tiêu lớn hơn: nhà ở, giáo dục con cái, y tế, và cả việc chuẩn bị cho tuổi trung niên. Nếu chỉ mua vàng hay gửi tiết kiệm, số tiền tích lũy tăng lên chậm, khó theo kịp lạm phát và những mục tiêu dài hơi. Tôi bắt đầu tìm hiểu một hướng đi ít được bàn tới trong các bữa cơm gia đình: đầu tư vào kiến thức và kỹ năng.

Ảnh minh hoạ

Khoản tiền tiết kiệm đầu tiên của tôi không dùng để mua vàng hay mở sổ tiết kiệm, mà dành cho các khóa học chuyên môn, nâng cao năng lực nghề nghiệp. Từ kỹ năng chuyên sâu trong công việc đến các khóa học quản lý tài chính cá nhân, mọi khoản chi đều có tính toán rõ ràng. Khi thu nhập cải thiện, tôi tiếp tục dành một phần để học thêm, thay vì tăng chi tiêu.

Khác với vàng hay sổ tiết kiệm, kiến thức không thể cất trong két sắt hay ghi trên giấy tờ. Nhưng hiệu quả của nó thể hiện trực tiếp qua thu nhập và cơ hội nghề nghiệp. Nhờ nâng cao kỹ năng, tôi có thêm cơ hội thăng tiến, nhận các dự án ngoài giờ và mở rộng mối quan hệ công việc. Thu nhập tăng đều theo từng năm, vượt xa mức lãi từ gửi tiết kiệm hay biến động giá vàng trong cùng khoảng thời gian.

Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không bị “đóng băng”. Dù thị trường biến động ra sao, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy vẫn ở lại với tôi, có thể tiếp tục tạo ra giá trị trong nhiều năm.

Tôi không phủ nhận giá trị của vàng hay tiết kiệm ngân hàng. Trên thực tế, khi đã có nền tảng thu nhập tốt, tôi vẫn phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư an toàn. Song tôi nghĩ điểm khác biệt nằm ở thứ tự ưu tiên: đầu tư cho bản thân trước, tích lũy tài sản sau.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, không có công thức tích lũy nào đúng cho tất cả mọi người. Với người trẻ, đặc biệt là những người còn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, việc đầu tư vào chính mình có thể là lựa chọn hiệu quả nhất. Ít được nhắc tới, không “cầm nắm” được, song đầu tư vào bản thân lại là kênh sinh lời bền vững, giúp tạo nền tảng vững chắc cho mọi quyết định tài chính về sau.