Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh một trận "long trời lở đất", tuyển Việt Nam bật khóc, fan Thái Lan phải vỗ tay tán thưởng

15-12-2025 - 21:45 PM | Sống

Đối đầu chủ nhà Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên trận chung kết hay bậc nhất lịch sử SEA Games.

Kể từ năm 1995, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã 14 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Chưa bao giờ đội bóng này phải bước vào set 5 các trận chung kết khi đều thắng 3-0 hoặc 3-1. Nhưng vào tói 15/12/2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên một cuộc rượt đuổi kịch tính bất nhất lịch sử bóng chuyền nữ SEA Games.

Thanh Thúy và đồng đội khởi đầu cực tốt khi thắng 25-19 ở set 1, sau đó thắng 25-23 ở set 4 để gỡ hòa 2-2. Xen giữa vào đó là 2 set thắng 25-13 và 25-18 của Thái Lan.

Đến set 5 quyết định, tuyển Việt Nam liên tục vươn lên dẫn trước 3-0, 10-15, thậm chí sau đó có 4 lần chỉ còn cách tấm HCV 1 điểm, nhưng rồi cuối cùng, Thái Lan đã giành thắng lợi 25-23, qua đó giữ chuỗi vô địch SEA Games trong suốt 30 năm qua.

Kết thúc trận đấu, các cô gái tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam òa khóc.

Thanh Thúy là người rơi nước mắt nhiều nhất. Cô và các đồng đội đã ở rất gần tấm HCV lịch sử nhưng lại thêm một lần nữa lỡ hẹn.

Nỗi buồn của các VĐV Việt Nam.

Trợ lý HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trầm tư trước kết quả cay đắng của các học trò.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng giúp tuyển Việt Nam có lần đầu thắng tuyển Thái Lan tại SEA V.League 2025. Đáng tiếc đến lần tái ngộ này, ông và các học trò không thể thiết lập cột mốc mới cho môn bóng chuyền tại SEA Games.

Tuy nhiên với màn trình diễn ấn tượng của mình, tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự ngợi khen của người hâm mộ, trong đó có cả khán giả Thái Lan. Sau trận đấu, rất đông CĐV chủ nhà đã vỗ tay động viên màn trình diễn của Thanh Thúy và các đồng đội.

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam

Theo Linh Đan

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em" Nổi bật

Chưa tốt nghiệp đã xin được việc tại tập đoàn nổi tiếng, nữ Thủ khoa tiết lộ bí mật cực đơn giản giúp học ra học, chơi ra chơi!

Chưa tốt nghiệp đã xin được việc tại tập đoàn nổi tiếng, nữ Thủ khoa tiết lộ bí mật cực đơn giản giúp học ra học, chơi ra chơi! Nổi bật

Chị em đi chợ thấy 5 loại rau củ rẻ như cho này cũng đừng mua

Chị em đi chợ thấy 5 loại rau củ rẻ như cho này cũng đừng mua

21:32 , 15/12/2025
Con người sống được bao lâu, chỉ cần nhìn vào buổi sáng: Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm khi dậy sớm

Con người sống được bao lâu, chỉ cần nhìn vào buổi sáng: Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm khi dậy sớm

21:31 , 15/12/2025
Doanh nhân 300 căn chung cư trị giá 671 tỷ đồng để cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, người dân xung quanh nộp đơn khiếu nại: "Ông không được phép làm vậy"

Doanh nhân 300 căn chung cư trị giá 671 tỷ đồng để cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, người dân xung quanh nộp đơn khiếu nại: "Ông không được phép làm vậy"

21:11 , 15/12/2025
Vào chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vào chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng nửa tỷ đồng

21:01 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên