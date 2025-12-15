Vào chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng nửa tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đánh bại U22 Philippines 2-0 trong trận bán kết, U22 Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch VFF kiêm Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33 Trần Anh Tú đã chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội, biểu dương thành tích giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Thường trực BCH VFF đã thưởng đội 500 triệu đồng.

U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sau chiến thắng 2-0 trước Philippines ở vòng bán kết. So với trận thắng U22 Malaysia ở vòng bảng, HLV Kim Sang Sik chỉ điều chỉnh một vị trí trong đội hình xuất phát khi Xuân Bắc được xếp đá chính ở khu trung tuyến thay cho Thái Sơn.

Việc giữ gần như nguyên bộ khung từng vận hành hiệu quả trước Malaysia cho thấy ban huấn luyện đặt niềm tin lớn vào khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công của đội hình này.

Tuy nhiên, U22 Philippines đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đoàn quân của HLV Garrath McPherson nhập cuộc với sự tự tin rõ rệt, chủ động triển khai lối chơi chậm rãi, ưu tiên phòng ngự số đông và tổ chức phản công nhanh một cách kỷ luật.

Thanh Nhàn (22) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Trong hiệp một, U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tìm cách áp sát khung thành đối phương. Các pha tấn công biên tiếp tục được sử dụng như phương án chủ đạo, song vấp phải sự chống trả quyết liệt từ hàng phòng ngự Philippines. Những cầu thủ chạy cánh như Monis Alex hay Dymnyck Dylan thi đấu năng nổ, khiến các tình huống leo biên của U22 Việt Nam không đạt hiệu quả như mong muốn.

Hệ thống phòng ngự của Philippines tiếp tục thể hiện sự chắc chắn vốn đã giúp họ giữ sạch lưới ở vòng bảng. Trung vệ Leddel River chơi tập trung, đọc tình huống tốt và thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm để bọc lót, thu hẹp góc sút hoặc ngăn chặn các pha xâm nhập vòng cấm của các chân sút Việt Nam.

Trong thế trận đó, Đình Bắc gần như bị phong tỏa hoàn toàn ở hiệp một. Những cơ hội hiếm hoi của Viktor Lê hay Văn Khang cũng nhanh chóng bị hàng thủ đối phương áp sát, khiến thủ môn Nicholas Guimares không phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm thực sự.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định tăng cường hỏa lực khi tung Thanh Nhàn vào sân thay cho Viktor Lê. Sự điều chỉnh này giúp thế trận tấn công của U22 Việt Nam trở nên linh hoạt hơn. Áp lực được tạo ra liên tục trước khu vực cấm địa Philippines, trong đó Đình Bắc đóng vai trò kéo giãn hàng thủ, còn Phi Hoàng có thêm không gian hoạt động bên hành lang trái.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, hàng phòng ngự Philippines cuối cùng cũng không thể đứng vững. Phút 89, Đình Bắc tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm trước khi chuyền bóng để Phi Hoàng treo vào thuận lợi, tạo điều kiện cho Văn Thuận bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Các CĐV Việt Nam tiếp sức cho U22 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Đến phút bù giờ, Thanh Nhàn hoàn tất chiến thắng bằng cú sút phạt kỹ thuật từ cánh trái, đưa bóng đi vào góc xa khung thành, ấn định tỷ số 2-0.

Thắng lợi nhọc nhằn nhưng thuyết phục này giúp U22 Việt Nam giành quyền góp mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Theo Khánh Ly/VTC News

VTC News

