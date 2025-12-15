Thua đau Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội giành HCV lịch sử

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sớm dẫn điểm và duy trì khoảng cách với đối thủ. Trần Thị Thanh Thuý thể hiện phong độ tốt làm chỗ dựa cho toàn đội. Đội tuyển Việt Nam thắng 25-19.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi ngang ngửa với Thái Lan.

Tuy nhiên, bước sang set 2, điểm yếu ở những pha đỡ bước 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại xuất hiện. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan dần bắt nhịp và thể hiện đúng đẳng cấp. Đội chủ nhà thắng liền 2 hiệp với các tỷ số 25-13 và 25-18.

Đội tuyển Việt Nam xốc lại tinh thần ở set 4. Thanh Thuý tiếp tục chơi hay. Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa cũng có hiệp đấu xuất sắc với những pha điều bóng ổn định. Hai đội bóng tạo nên màn rượt đuổi kịch tính trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-23 và đưa trận đấu đến set 5.

Trong hiệp đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tạo nên màn so tài hấp dẫn. Thanh Thuý và đồng đội dẫn điểm, nhưng Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp khi từng bước thu hẹp khoảng cách đến khi tỷ số là 12-12.

Chuỗi lên điểm liên tiếp giúp Pimpichaya Kokram và đồng đội hưng phấn. Đội tuyển Việt Nam cứu được 2 match point (điểm kết thúc trận đấu) và tiếp tục giằng co đến tỷ số 23-23. Ở thời điểm quyết định, Thái Lan cho thấy bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số 25-23.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại 2-3 sau 5 hiệp đấu gay cấn. Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 16 liên tiếp (tổng cộng 17 lần vô địch).