Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới trẻ TPHCM check in công viên xếp chữ bên sông

15-12-2025 - 19:36 PM | Sống

Công viên xếp chữ với thiết kế độc đáo vừa được mở cửa tại khu vực ven sông Sài Gòn thu hút hàng nghìn bạn trẻ đổ về, tạo nên cơn sốt check-in trên mạng xã hội. Đây là tọa độ ngắm cảnh đêm hoàn hảo, với gió sông mát lành và ánh sáng lung linh, mang đến một không gian thư giãn lý tưởng.

Khu công viên nằm dưới chân tòa cao ốc, cạnh lối lên ga Ba Son. Đúng 18h30 hàng ngày, hàng nghìn bóng đèn LED tại đây sẽ bật sáng, tạo nên khung cảnh lung linh.

Công viên sở hữu góc nhìn tuyệt đẹp ra sông Sài Gòn, nơi du khách dễ dàng ngắm trọn vẹn cầu Ba Son và biểu tượng đô thị Landmark 81.

Không chỉ để ngắm, dải ánh sáng đủ màu của công viên còn là loạt mô hình uốn cong kiêm chức năng "ngả lưng" lý tưởng bên bờ sông.

Địa điểm này nhanh chóng tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Giới trẻ TP.HCM truyền tay nhau những bức ảnh "check-in triệu view" từ công viên này, biến nơi đây thành điểm phải ghé thăm vào mỗi dịp cuối tuần hay buổi tối.

Nhiều bạn trẻ chọn đến đây để trải mình trên thảm cỏ lãng mạn, lý tưởng để thư giãn và trò chuyện sau giờ làm việc.

Không ồn ào như các địa điểm giải trí khác, công viên sở hữu nhiều góc khá yên tĩnh.

Sự cộng hưởng giữa hệ thống Metro hiện đại, kiến trúc toà nhà, gió sông mát lành và ánh sáng lung linh biến nơi đây thành một điểm đến giải trí mới của nhiều bạn trẻ TP HCM.

Cảnh tượng hàng trăm tay đua "khủng" đổ đèo, băng dốc thẳng đứng trên cung đường Sơn Tiên

Theo Phạm Tuyền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em" Nổi bật

Chưa tốt nghiệp đã xin được việc tại tập đoàn nổi tiếng, nữ Thủ khoa tiết lộ bí mật cực đơn giản giúp học ra học, chơi ra chơi!

Chưa tốt nghiệp đã xin được việc tại tập đoàn nổi tiếng, nữ Thủ khoa tiết lộ bí mật cực đơn giản giúp học ra học, chơi ra chơi! Nổi bật

4 loại cá bổ dưỡng lại rẻ tiền, ít xương gần như “không tanh”, ăn một lần là mê

4 loại cá bổ dưỡng lại rẻ tiền, ít xương gần như “không tanh”, ăn một lần là mê

19:22 , 15/12/2025
Top 2 loại củ quả ngậm đầy vi nhựa, nhiều người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Top 2 loại củ quả ngậm đầy vi nhựa, nhiều người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

19:03 , 15/12/2025
Bộ Công an đang giám định các sản phẩm, mở rộng điều tra mở rộng vụ án Hoàng Hường

Bộ Công an đang giám định các sản phẩm, mở rộng điều tra mở rộng vụ án Hoàng Hường

18:45 , 15/12/2025
Bạc tóc đang trẻ hóa ở người Việt, có bé 6 tuổi tóc đã bạc trắng: Bác sĩ giải mã bí ẩn phía sau

Bạc tóc đang trẻ hóa ở người Việt, có bé 6 tuổi tóc đã bạc trắng: Bác sĩ giải mã bí ẩn phía sau

18:40 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên