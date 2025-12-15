Giới trẻ TPHCM check in công viên xếp chữ bên sông
15-12-2025 - 19:36 PM |
Sống
Công viên xếp chữ với thiết kế độc đáo vừa được mở cửa tại khu vực ven sông Sài Gòn thu hút hàng nghìn bạn trẻ đổ về, tạo nên cơn sốt check-in trên mạng xã hội. Đây là tọa độ ngắm cảnh đêm hoàn hảo, với gió sông mát lành và ánh sáng lung linh, mang đến một không gian thư giãn lý tưởng.
15-12-2025
13-12-2025
11-12-2025
Khu công viên nằm dưới chân tòa cao ốc, cạnh lối lên ga Ba Son. Đúng 18h30 hàng ngày, hàng nghìn bóng đèn LED tại đây sẽ bật sáng, tạo nên khung cảnh lung linh.
Công viên sở hữu góc nhìn tuyệt đẹp ra sông Sài Gòn, nơi du khách dễ dàng ngắm trọn vẹn cầu Ba Son và biểu tượng đô thị Landmark 81.
Không chỉ để ngắm, dải ánh sáng đủ màu của công viên còn là loạt mô hình uốn cong kiêm chức năng "ngả lưng" lý tưởng bên bờ sông.
Địa điểm này nhanh chóng tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Giới trẻ TP.HCM truyền tay nhau những bức ảnh "check-in triệu view" từ công viên này, biến nơi đây thành điểm phải ghé thăm vào mỗi dịp cuối tuần hay buổi tối.
Nhiều bạn trẻ chọn đến đây để trải mình trên thảm cỏ lãng mạn, lý tưởng để thư giãn và trò chuyện sau giờ làm việc.
Không ồn ào như các địa điểm giải trí khác, công viên sở hữu nhiều góc khá yên tĩnh.
Sự cộng hưởng giữa hệ thống Metro hiện đại, kiến trúc toà nhà, gió sông mát lành và ánh sáng lung linh biến nơi đây thành một điểm đến giải trí mới của nhiều bạn trẻ TP HCM.
Theo Phạm Tuyền
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/gioi-tre-tphcm-check-in-cong-vien-xep-chu-ben-song-post1804011.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM