Bạc tóc đang trẻ hóa ở người Việt, có bé 6 tuổi tóc đã bạc trắng: Bác sĩ giải mã bí ẩn phía sau

Xuất hiện tóc bạc ở tuổi nào là sớm?

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh – Phó Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, tóc bạc, rụng tóc và các vấn đề về tóc đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi. Tóc bạc sớm được định nghĩa tùy theo sắc tộc: ở người da trắng là trước 20 tuổi, người da vàng (trong đó có Việt Nam) trước 25 tuổi và người da đen trước 30 tuổi. Khi tóc bạc xuất hiện trước các mốc này, được xem là tóc bạc sớm.

Ở người Việt, tình trạng tóc bạc trước tuổi 25 ngày càng nhiều hơn. Tóc bạc bản chất là dấu hiệu của quá trình lão hóa, tương tự như việc da xuất hiện nếp nhăn, sạm màu. Khi tóc lão hóa, sắc tố trong chân tóc suy giảm khiến sợi tóc chuyển màu xám hoặc trắng.

Điều đáng chú ý là trong quá trình thăm khám, bác sĩ từng gặp trường hợp trẻ mới 6 tuổi đã có tóc bạc trắng. Sau kiểm tra, nhiều bệnh nhân có yếu tố di truyền từ cha mẹ – một nguyên nhân mà y học hiện chưa thể can thiệp triệt để.

Tóc bạc sớm có thể xuất hiện ở trẻ nhỏ (ảnh minh họa).

Quảng cáo “2–3 buổi là hết tóc bạc”

Theo bác sĩ Hà Vinh, chính tâm lý lo lắng khiến nhiều người trẻ dễ bị thu hút bởi các quảng cáo thổi phồng. Hiện nay, một số cơ sở giới thiệu công nghệ HAIRestart như một liệu pháp “tái sinh sắc tố tóc”, giúp tóc bạc chuyển sang đen chỉ sau vài buổi điều trị.

“HAIRestart thực chất là một công nghệ laser Er:YAG đến từ một hãng máy nổi tiếng của Mỹ, có tác dụng kích thích mọc tóc và thúc đẩy các yếu tố tăng trưởng giúp tóc khỏe hơn. Tuy nhiên, để tóc bạc biến thành tóc đen chỉ sau 2–3 lần điều trị là điều không tưởng”, bác sĩ Hà Vinh khẳng định.

Theo bác sĩ Hà Vinh, từ tóc bạc sang tóc đen là quá trình rất khó vì phụ thuộc vào tế bào sắc tố ở nang tóc. Nếu tế bào này đã suy yếu hoặc mất chức năng, việc phục hồi là vô cùng hạn chế.

Trong khi đó, laser chỉ tác động vào quá trình mọc tóc, hoàn toàn không thể “tái sinh” sắc tố để biến sợi tóc bạc thành sợi tóc đen trong thời gian ngắn.

“Kích thích mọc tóc và điều trị tóc bạc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau”, bác sĩ Hà Vinh nhấn mạnh.

Tóc bạc sớm đến từ đâu?

Việc điều trị tóc bạc sớm không hề đơn giản (ảnh minh họa).

Tóc bạc sớm có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có các yếu tố không thể thay đổi như gen di truyền hoặc cơ địa. Tuy nhiên, lối sống hiện đại cũng góp phần khiến tóc “lão hóa” nhanh hơn.

Chế độ ăn uống thiếu vi chất như: vitamin B12, sắt, kẽm, vitamin D... có thể khiến tóc bạc sớm. Việc ăn uống không đủ dinh dưỡng, ăn thức ăn nhiều calo nhưng lại không đủ vi chất, lạm dụng thức ăn nhanh hoặc bỏ bữa kéo dài đều ảnh hưởng đến sắc tố tóc.

Ngoài ra, căng thẳng kéo dài là một trong những yếu tố được bác sĩ Hà Vinh đặc biệt nhấn mạnh: “Căng thẳng, áp lực khiến cơ thể tăng sản sinh gốc tự do, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Với tóc, tình trạng này góp phần làm tóc rụng, yếu và bạc sớm hơn”.

Một số bệnh lý cũng liên quan đến tóc bạc sớm như béo phì, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tuyến giáp, bệnh tự miễn… Nếu tóc bạc đi kèm các bệnh lý mạn tính nên trên, mệt mỏi, rụng tóc nhiều hoặc thay đổi bất thường trên da, người bệnh nên đi khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Bác sĩ Hà Vinh khuyên người dân không nên tin vào các quảng cáo chữa bạc tóc cấp tốc. Tóc bạc là một phần của quá trình sinh lý, có thể kiểm soát phần nào nhưng khó đảo ngược hoàn toàn.

Để hạn chế tóc bạc sớm, chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và khám chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường. Với trẻ nhỏ xuất hiện tóc bạc, phụ huynh cần cho trẻ kiểm tra sức khỏe tổng quát để loại trừ bệnh lý và đánh giá yếu tố di truyền.