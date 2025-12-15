Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ có tinh thần vững vàng nhờ cha mẹ không làm 5 điều này

15-12-2025 - 11:50 AM | Sống

Dựa trên nghiên cứu hơn 200 mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chuyên gia chỉ ra những điều cha mẹ nên tránh nếu muốn nuôi dạy trẻ có tinh thần vững vàng.

Chuyên gia tâm lý người Mỹ Reem Raouda đã nghiên cứu hơn 200 mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đồng thời cũng là một người mẹ. Mục tiêu của bà luôn là dạy trẻ cách xử lý những cảm xúc khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước.

Những đứa trẻ có sức mạnh tinh thần biết cách điều tiết cảm xúc, tin tưởng vào bản thân và phục hồi sau thất bại. Và kiểu sức mạnh đó được hình thành từ gia đình, trong những khoảnh khắc đời thường giữa cha mẹ và con cái.

Theo chuyên gia, dưới đây là 5 điều cha mẹ nên tránh nếu muốn nuôi dạy những đứa trẻ có tinh thần vững vàng:

1. Gạt bỏ những cảm xúc của con

Việc gạt bỏ những cảm xúc mạnh như giận dữ hay buồn bã khiến trẻ học cách sợ chính cảm xúc của mình. Sức mạnh thực sự đến từ việc hiểu rằng những cảm xúc khó khăn vẫn có thể kiểm soát được.

Đây cũng là giai đoạn trẻ rèn luyện khả năng thích nghi trong các mối quan hệ xã hội. Khi trẻ tin rằng sự tức giận hay buồn bã không làm rạn nứt mối quan hệ, các em sẽ vững vàng hơn khi đối diện với sự từ chối.

Nên làm gì: Khi con buồn bã, hãy tránh nói: “Không sao đâu”. Thay vào đó, hãy nói: “Bố/mẹ biết điều đó khiến con rất đau lòng. Bố/mẹ ở đây với con”.

Ảnh minh hoạ.

2. Đặt thành tích lên hàng đầu

Một đứa trẻ chỉ cảm thấy mình có giá trị khi thành công sẽ dễ sụp đổ dưới áp lực. Những đứa trẻ có tinh thần vững vàng hiểu rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào điểm số hay danh hiệu.

Nên làm gì: Sau khi con nhận điểm bài kiểm tra chưa tốt, hãy tránh nói: “Con có thể được điểm cao hơn thế này mà”. Thay vào đó, hãy nói: “Bố/mẹ tin rằng con đã nỗ lực. Điểm số không định nghĩa con là ai”.

3. Giữ mọi quyền kiểm soát trong tay cha mẹ

Khi trẻ ít khi được lắng nghe, các em dễ thu mình hoặc nảy sinh xu hướng phản kháng. Sức mạnh thực sự phát triển khi trẻ được tham gia vào các quyết định và hiểu rằng tiếng nói của mình có giá trị.

Đây cũng là cách trẻ hình thành tính tự chủ, rèn luyện sự độc lập trong khi vẫn nhận được sự định hướng từ cha mẹ.

Nên làm gì: Nghiên cứu cho thấy việc cho trẻ cảm giác được có quyền quyết định, giúp tăng động lực. Hãy để con chọn giữa hai việc nhà hoặc cùng quyết định bữa tối. Những lựa chọn nhỏ sẽ xây dựng sự tự tin lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

4. Khiến con cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của cha mẹ

Một số cha mẹ vô tình mong con phải xoa dịu căng thẳng của mình. Sự đảo ngược vai trò cảm xúc này gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Nên làm gì: Thay vì nói: “Con làm bố/mẹ buồn”, hãy nói: “Bố/mẹ đang cảm thấy quá tải và cần một chút thời gian để bình tĩnh lại”.

5. Tôn vinh sự kiệt sức và làm việc không ngừng nghỉ

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đề cao sự làm việc không ngừng dễ trở thành người trưởng thành rơi vào tình trạng kiệt sức. Cha mẹ cần cho con thấy rằng sức mạnh tinh thần không chỉ nằm ở việc cố gắng liên tục, mà còn ở khả năng biết dừng lại, nạp lại năng lượng và trân trọng giá trị bản thân ngoài kết quả hay hiệu suất.

Khi cha mẹ chủ động nghỉ ngơi, điều đó giúp trẻ học cách lắng nghe cơ thể, nhận biết các dấu hiệu căng thẳng và biết cách phản ứng kịp thời trước khi rơi vào trạng thái quá tải.

Nên làm gì: Hãy nói với con: “Bố/mẹ sẽ nghỉ ngơi khoảng 20 phút. Việc chăm sóc bản thân giúp bố/mẹ cảm thấy tốt hơn.”

Ảnh minh hoạ.

Sức mạnh tinh thần của trẻ được hình thành khi các em học cách đối mặt với khó khăn, cảm nhận đầy đủ cảm xúc, chịu trách nhiệm với hành động của mình và biết nghỉ ngơi, trong khi luôn cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện.

Những kiểu gia đình như thế này thường nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuần nước rút cuối năm, 5 con giáp đón lộc trời, càng làm càng vào guồng, vận đỏ như son, tiền tài tấn tới

Tuần nước rút cuối năm, 5 con giáp đón lộc trời, càng làm càng vào guồng, vận đỏ như son, tiền tài tấn tới Nổi bật

177 chủ phương tiện được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

177 chủ phương tiện được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Một góa phụ lớn tuổi kể lại: Chỉ sau khi chồng qua đời, tôi mới nhận ra rằng cách sống tốt nhất được tóm gọn trong 4 từ

Một góa phụ lớn tuổi kể lại: Chỉ sau khi chồng qua đời, tôi mới nhận ra rằng cách sống tốt nhất được tóm gọn trong 4 từ

11:28 , 15/12/2025
Hơn 1.800 camera AI tại Hà Nội vận hành: Tài xế dừng đèn đỏ 'thẳng như kẻ chỉ'

Hơn 1.800 camera AI tại Hà Nội vận hành: Tài xế dừng đèn đỏ 'thẳng như kẻ chỉ'

11:15 , 15/12/2025
Loại thực phẩm này có thể "kìm hãm" tốc độ ung thư, nó luôn "ẩn" trong các bữa ăn - Thật đáng tiếc nhiều người không ăn đủ

Loại thực phẩm này có thể "kìm hãm" tốc độ ung thư, nó luôn "ẩn" trong các bữa ăn - Thật đáng tiếc nhiều người không ăn đủ

11:12 , 15/12/2025
5 sự thật về gói hút ẩm, tôi mất 40 năm cuộc đời để biết

5 sự thật về gói hút ẩm, tôi mất 40 năm cuộc đời để biết

11:10 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên