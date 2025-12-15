Tuần nước rút cuối năm, 5 con giáp đón lộc trời, càng làm càng vào guồng, vận đỏ như son, tiền tài tấn tới

Tuần lễ 15–21/12 được đánh giá là giai đoạn “nước rút” cuối năm, khi nhiều kế hoạch tài chính – công việc bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo tử vi phương Đông, 5 con giáp dưới đây sẽ đón nhận nhiều may mắn nổi bật về sự nghiệp, tiền bạc và cơ hội phát triển.

Tuần này, tuổi Tý là một trong những con giáp có vận tài lộc khởi sắc rõ rệt. Người làm kinh doanh, bán hàng, dịch vụ dễ gặp được khách “sộp”, ký kết hợp đồng hoặc chốt được những thương vụ đã theo đuổi từ lâu. Những cuộc trao đổi, đàm phán tưởng như bế tắc bất ngờ có chuyển biến tích cực.

Người làm công ăn lương có khả năng được giao thêm việc, dự án hoặc trọng trách mới. Dù áp lực tăng nhưng đi kèm là cơ hội ghi điểm với cấp trên, mở ra triển vọng thưởng Tết hoặc tăng thu nhập. Đây là tuần tuổi Tý nên chủ động nắm bắt, thay vì chờ đợi.

Lời khuyên:

-Tập trung vào các mối quan hệ khách hàng và đối tác cũ, vì đây là nguồn mang lại lợi nhuận tốt.

-Tránh nóng vội, đọc kỹ điều khoản trước khi ký kết để hạn chế rủi ro pháp lý, tài chính.

Với tuổi Sửu, tuần 15–21/12 mang màu sắc “bền vững và chắc chắn” hơn là bùng nổ. Vận trình sự nghiệp hanh thông, tiến độ công việc trơn tru, ít phát sinh rắc rối. Những kế hoạch đã lên từ đầu tháng có thể được triển khai đều đặn, mang lại kết quả khả quan. Tài lộc của tuổi Sửu không đến ồ ạt nhưng khá đều đặn. Người làm văn phòng có thể nhận thêm phụ cấp, hoa hồng, tiền dự án. Người kinh doanh nhỏ lẻ dễ ghi nhận doanh số cải thiện, khách quen quay lại nhiều hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu. Lời khuyên: - Tập trung tối ưu quy trình và quản lý chi tiêu, tránh đầu tư cảm tính vào lĩnh vực chưa hiểu rõ. - Đây là tuần phù hợp để lên kế hoạch tài chính, chuẩn bị ngân sách cho dịp cuối năm. Tuổi Thìn: Thăng tiến, mở rộng quan hệ