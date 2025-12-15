Phát hiện thanh niên 26 tuổi làm shipper, 3 năm kiếm hơn 3,8 tỷ đồng

Một shipper giao đồ ăn tại Thượng Hải (Trung Quốc) từng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng một đoạn video tiết lộ thu nhập gây choáng: 1,02 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 năm .

Nhân vật chính là Trần Tứ , 26 tuổi, quê ở Giang Tây. Anh không học hết tiểu học, từng khởi nghiệp sớm nhưng thất bại và rơi vào cảnh nợ nần. Trước đây, Trần Tứ từng mở một nhà hàng nhỏ tại quê nhà và vay ngân hàng 800.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng) . Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng hoạt động, việc kinh doanh thua lỗ nặng buộc anh phải đóng cửa.

Trong tình cảnh áp lực tài chính bủa vây, Trần Tứ quyết định lên Thượng Hải tìm cơ hội. Năm 2019, anh bắt đầu làm đầu bếp tại một nhà hàng với mức lương khoảng 13.000 NDT/tháng (khoảng 48 triệu đồng) . Sau gần một năm, nhận thấy giao đồ ăn có thể mang lại thu nhập cao hơn, Trần Tứ chuyển sang chạy giao đồ ăn theo hình thức cộng tác, đồng thời vẫn làm đầu bếp để tối đa hóa thu nhập.

Đến năm 2020, Trần Tứ nghỉ hẳn công việc trong bếp và trở thành shipper toàn thời gian. Anh cho biết giai đoạn đầu vô cùng khắc nghiệt: thời gian ngủ mỗi ngày chỉ khoảng 3 tiếng , hầu như không có ngày nghỉ. Đôi tay sạm màu, sưng tấy, nhiều vết xước và tê cóng vì thời tiết lạnh và tai nạn khi giao hàng là “chuyện thường ngày”.

Theo chia sẻ của Trần Tứ, tổng thu nhập trong 3 năm đạt 1,02 triệu NDT . Thống kê trên nền tảng giao đồ ăn cho thấy mức thu nhập hàng tháng của anh khá cao:

- Tháng 8/2023: hơn 40.000 NDT (hơn 140 triệu đồng)

- Tháng 9/2023: 25.470 NDT (khoảng 94 triệu đồng)

- Tháng 10/2023: 19.497 NDT (khoảng 72 triệu đồng)

- Tháng 11/2023: 25.786 NDT (khoảng 96 triệu đồng)

Tính đến thời điểm đăng video (tháng 1/2024): 9.897 NDT (khoảng 36 triệu đồng)

Trần Tứ cũng từng nhiều lần đạt danh hiệu “tài xế giao hàng hàng đầu” trong nhóm shipper cộng tác trên nền tảng, và con số 1,02 triệu NDT trong 3 năm là có căn cứ.

Tính đến năm 2024, Trần Tứ đã trả xong khoản nợ 800.000 NDT vay để mở nhà hàng. Tuy nhiên, anh vẫn còn khoản thế chấp 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng) cho căn nhà mua tại quê. Dù thừa nhận ưu tiên kiếm tiền, Trần Tứ cũng cho rằng cách thức làm việc của mình không phù hợp với số đông và không khuyến khích người khác bắt chước cường độ lao động quá sức.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến ngưỡng mộ tinh thần chịu khó và ý chí trả nợ của chàng trai trẻ. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi về tính khả thi của mức thu nhập này, khi tính toán số đơn hàng cần hoàn thành mỗi ngày để đạt mức trung bình gần 30.000 NDT/tháng (hơn 110 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, một số người trong ngành cho rằng trong nhiều giai đoạn, đặc biệt là thời kỳ dịch bệnh, phí giao hàng và tiền thưởng tăng cao , giúp một bộ phận shipper có thể đạt mức thu nhập vượt trội so với mặt bằng chung, đổi lại là cường độ làm việc cực lớn.

Thu nhập cao luôn đi kèm với sự đánh đổi. Mức lương "khủng" có thể ấn tượng mạnh, nhưng phía sau là cường độ lao động cực hạn, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn tối đa và sức khỏe bị đem ra "đặt cược". Với đa số người lao động, đây không phải là cách làm có thể sao chép, càng không phải con đường bền vững dài hạn. Mỗi người cần tỉnh táo phân biệt giữa thu nhập – chi phí cơ hội – rủi ro sức khỏe, đồng thời lựa chọn cách kiếm tiền phù hợp với năng lực và giới hạn của bản thân, thay vì chạy theo những con số hào nhoáng nhưng đánh đổi quá lớn.

