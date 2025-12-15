Chán việc văn phòng không tích lũy, người phụ nữ 30 tuổi bỏ việc mở nhà hàng 1 tỷ đồng, 3 tháng sau phải đóng cửa: Tôi bất lực!

Câu chuyện được chị Hoàng Tiểu Anh, Trung Quốc chia sẻ trên Baidu.

Mong muốn khởi nghiệp, đổi đời

Ở độ tuổi ngoài 30, chị Hoàng Tiểu Anh đã làm việc tại Quảng Châu (Trung Quốc) hơn 10 năm. Với mức lương khoảng 10.000 NDT/tháng, cuộc sống của chị lại luôn bị bao trùm bởi cảm giác lo âu: lo mắc sai sót trong công việc, lo bị cấp trên khiển trách và quan trọng hơn là nỗi tiếc nuối không mua được nhà tại thành phố tuyến đầu này. Đến năm 2021, vợ chồng chị đã vay tiền để mua 1 căn nhà giá 450.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) tại thành phố quê nhà.

Tháng 11 năm 2022, vợ chồng chị Hoàng về quê để nhận bàn giao nhà mới. Căn hộ nằm ở khu đô thị mới, vị trí khá hẻo lánh, bên cạnh là 1 khu đất trống đang xây trung tâm thương mại.

Ngày hôm đó, trùng hợp có 1 nhân viên kêu gọi đầu tư tên Tiểu Vy đến và liên tục chào mời chị thuê mặt bằng kinh doanh. Ban đầu, Hoàng Tiểu Anh nhiều lần từ chối với lý do “không phải dân buôn bán”, nhưng Tiểu Vy vẫn kiên trì bám theo, mềm mỏng thuyết phục không ngừng.

“Walmart, KFC, Haidilao đều sẽ vào đây mở cửa hàng, khu này tương lai là trung tâm mới của thành phố, không tranh thủ bây giờ thì sau này không còn chỗ đâu chị!”

Mấy lời đó dần thuyết phục được chị Hoàng. Chị nghĩ, nếu có thể ở lại quê nhà mở quán, vừa không phải tiếp tục tha hương làm thuê, vừa có thêm thời gian bên con cái thì cũng là một con đường đáng cân nhắc.

Quyết định vội vàng

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, 2 vợ chồng chị Hoàng để ý đến 1 ki-ốt nằm cạnh thang máy ở tầng 4 của trung tâm thương mại. Giá thuê được chào hàng là 20.000 NDT/tháng (khoảng 75 triệu đồng), với điều kiện đặt cọc 3 tháng, trả trước 1 tháng; phí quản lý thì 3.000 NDT/tháng (khoảng 11 triệu đồng), tổng cộng phải thanh toán ngay 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng), đổi lại được miễn tiền thuê tháng đầu.

Thực tế, 2 vợ chồng chị Hoàng chỉ có khoảng 150.000 NDT (khoảng 560 triệu đồng) tiền tiết kiệm, trong khi để mở cửa hàng cần ít nhất 250.000 NDT (khoảng 932 triệu đồng). Đúng lúc chị do dự, Tiểu Vy liền gửi tin nhắn thúc giục: “Có khách cũng muốn đặt cọc gian hàng đó kìa chị.”

Nghe vậy, chị Hoàng lập tức chuyển 80.000 NDT tiền thuê.

Khi biết chuyện, bạn thân chị Hoàng vội nhắc đấy là chiêu trò của bên môi giới thôi. Hơn nữa nhiều trung tâm thương mại mới khai trương thường có ưu đãi lớn để thu hút người thuê, miễn tiền thuê 1 tháng thì quá ít, đáng lẽ chị nên mặc cả thêm. Sau khi nghe phân tích của bạn, chị Hoàng mới nhận ra sự phức tạp và những “đạo lý ngầm” trong kinh doanh. Trong bốc đồng, chị đã bị kéo vào lĩnh vực đầy rủi ro và thách thức này.

Sau đó, chị dùng hợp đồng mua nhà làm tài sản thế chấp, vay thêm 100.000 NDT (khoảng 372 triệu đồng) để chi cho sửa chữa, trang thiết bị và nguyên vật liệu.

Bài học thất bại

Tháng 1/2023, quán mì của chị Hoàng khai trương cùng thời điểm trung tâm thương mại mở cửa. Thế nhưng, thực tế đã giáng cho chị một đòn nặng nề: những thương hiệu lớn từng được hứa hẹn hoàn toàn bặt vô âm tín, trung tâm thương mại vắng tanh, khách qua lại thưa thớt. Trong đợt Tết Dương lịch, nhờ sự mới mẻ, doanh thu mỗi ngày còn đạt khoảng 1.000 NDT, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lao dốc, có ngày chỉ còn hơn 100 NDT.

Chị Hoàng và các tiểu thương khác nhiều lần khiếu nại nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng “đang đàm phán với các thương hiệu lớn”.

“Mỗi ngày nhìn cửa hàng vắng tanh, lòng tôi lạnh ngắt.” chị Hoàng Tiểu Anh chia sẻ. Dù vậy, vợ chồng chị vẫn cố gắng cầm cự đến tháng 3, hy vọng tình hình sẽ khá hơn. Nhưng cuối cùng, khoản lỗ đã vượt quá 280.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng), buộc họ phải chấp nhận đóng cửa quán trong bất lực.

“Ban đầu mong khởi nghiệp để thay đổi cuộc sống, nào ngờ chỉ toàn là lời hoa mỹ.” Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy tổn thất ấy, Hoàng Tiểu Anh không giấu được sự hối hận.

Câu chuyện của chị là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người đang có ý định khởi nghiệp hoặc đầu tư: cần giữ sự tỉnh táo và lý trí, không nên quá tin vào những lời quảng bá từ phía đầu tư. Trước khi quyết định, phải kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn, khảo sát kỹ thị trường và triển vọng kinh doanh, đặc biệt cảnh giác với các chiêu trò như “ưu đãi có thời hạn”, “suất hiếm”, “cơ hội cuối cùng”. Chỉ 1 quyết định bốc đồng cũng có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế nặng nề, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống gia đình.

Theo Baidu