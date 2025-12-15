Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ăn mấy món quen này, da già đi nhanh hơn bạn nghĩ

15-12-2025 - 12:18 PM | Sống

Đôi lúc, chính những món bạn ăn mỗi ngày mới là thứ khiến collagen “già đi” nhanh nhất.

Trong hành trình giữ gìn làn da trẻ trung, nhiều người thường chú trọng mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình chăm sóc chuyên sâu, nhưng lại vô tình bỏ qua một yếu tố quan trọng không kém: chế độ ăn uống hằng ngày. Thực tế, có những món ăn quen thuộc tưởng chừng vô hại, thậm chí rất "đã miệng", lại đang âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa da, phá hủy collagen và khiến làn da xuống cấp nhanh hơn bạn nghĩ.

Đường là "thủ phạm" đứng đầu danh sách các thực phẩm gây già hóa da. Khi tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể xảy ra quá trình glycation – hiện tượng các phân tử đường gắn vào protein, trong đó có collagen và elastin. Kết quả là cấu trúc collagen trở nên cứng, giòn và dễ đứt gãy, khiến da mất đi độ đàn hồi vốn có. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất chính là da chảy xệ, kém săn chắc và nếp nhăn xuất hiện sớm hơn tuổi. Không chỉ có bánh ngọt hay trà sữa, đường còn ẩn mình trong nước ngọt có ga, ngũ cốc ăn liền, nước sốt đóng chai – những thứ nhiều người vẫn tiêu thụ mỗi ngày mà không để ý.

Bên cạnh đường, đồ chiên rán cũng là "kẻ thù" thầm lặng của làn da. Các món ăn nhiều dầu mỡ, đặc biệt là dầu đã qua chiên đi chiên lại ở nhiệt độ cao, sản sinh ra các hợp chất oxy hóa và chất gây viêm. Khi vào cơ thể, chúng kích thích phản ứng viêm toàn thân, làm tăng gốc tự do – yếu tố trực tiếp phá hủy collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Với làn da, điều này thể hiện qua tình trạng xỉn màu, dễ nổi mụn, lỗ chân lông to và kém mịn màng. Dù cảm giác giòn rụm, béo ngậy của đồ chiên rán rất khó cưỡng, nhưng nếu xuất hiện quá thường xuyên trong thực đơn, làn da sẽ là nơi "lên tiếng" đầu tiên.

Thực phẩm nhiều muối cũng góp phần khiến da già đi nhanh chóng. Muối làm cơ thể giữ nước, gây hiện tượng sưng phù, đặc biệt rõ ở vùng mặt và mắt. Lâu dần, việc giữ nước kéo dài làm da mất cân bằng, trở nên khô từ bên trong nhưng lại dễ bóng dầu bên ngoài. Không dừng lại ở đó, chế độ ăn mặn còn làm suy yếu các mạch máu nhỏ dưới da, cản trở quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất cần thiết cho việc tái tạo collagen. Hệ quả là da kém tươi tắn, thiếu sức sống và trông mệt mỏi dù bạn vẫn chăm sóc da đều đặn.

Điều đáng nói là ba nhóm thực phẩm này thường xuất hiện cùng nhau trong lối sống hiện đại: đồ ăn nhanh nhiều đường, nhiều muối và chiên rán. Sự kết hợp này tạo ra "combo già hóa" hoàn hảo, vừa gây viêm, vừa phá collagen, lại làm da mất nước và đàn hồi nhanh chóng.

Để làn da được "trẻ hóa" từ bên trong, việc thay đổi thói quen ăn uống là điều không thể bỏ qua. Thay vì đồ ngọt công nghiệp, bạn có thể lựa chọn trái cây tươi giàu chất chống oxy hóa như việt quất, dâu tây, lựu, cam hay kiwi. Những loại quả này chứa nhiều vitamin C, polyphenol và flavonoid – các hoạt chất giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen và cải thiện độ sáng của da. Vị ngọt tự nhiên từ trái cây cũng giúp thỏa mãn cảm giác thèm đồ ngọt mà không gây "sốc" cho làn da.

Ngoài ra, việc ưu tiên thực phẩm chế biến đơn giản, ít muối, hạn chế chiên rán và tăng cường rau xanh, hạt, cá béo cũng góp phần giảm viêm và bảo vệ cấu trúc da lâu dài. Làn da đẹp không chỉ là kết quả của những gì bạn thoa lên mặt, mà còn phản ánh trực tiếp những gì bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Đôi khi, chìa khóa để trẻ lâu lại nằm ngay trên chiếc đĩa ăn quen thuộc – nơi những lựa chọn nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn cho làn da theo thời gian.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

