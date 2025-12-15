Bức ảnh bữa cơm 48 nghìn ai cũng phải khen

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái ở TP.HCM về bữa cơm chưa đến 50 nghìn đồng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Với tình hình giá cả rau, thực phẩm như hiện nay, nấu được bữa ăn gồm 1 đĩa trứng, 1 đĩa rau và 1 đĩa cá như thế này, mà chỉ tốn 48 nghìn đồng, rõ ràng là khéo.

Bức ảnh bữa cơm cô đăng tải

“Bữa cơm nhà em hôm nay có giá 48.000đ thôi ạ. Ăn thịt mãi kể cũng chán, thi thoảng đổi vị ăn thế này, vừa tiết kiệm vừa đỡ ngấy ạ” - Cô chia sẻ.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình và dành lời khen cho cách quản lý ngân sách ăn uống của cô gái này. Đa số đều cho rằng ăn uống không nên kham khổ quá, nhưng bữa nào cũng ê hề thịt cá, hải sản cũng không phải là tốt.

“Nhà em cũng thế, em đặt chỉ tiêu ăn uống tối đa 200 nghìn/ngày thôi. Hôm nào ăn sang, thịt bò rồi tôm cua là hôm sau cũng đạm bạc trứng rau thôi. Tiết kiệm là 1 phần với cả ăn nhiều đạm cũng không tốt” - Một người bày tỏ.

“Bữa này chắc cho 1-2 người ăn mà sức ăn ít thì đủ, chứ như chồng mình thì 1 mình ổng ăn chừng kia còn thiếu. Nói chung ăn uống tùy nhu cầu, sức ăn mỗi người nữa nhưng công nhận thịt rau xen kẽ đỡ ngán” - Một người chia sẻ.

“Nhìn ngon quá đi, mấy hôm nay em thấy chợ chỗ em rau củ cũng giảm nhẹ rồi. Bác nào gần chợ đầu mối mà chịu khó đi mua tầm 6h-6h30 sáng là rẻ lắm. Kinh nghiệm của em là mình cứ mua số lượng lớn theo cân ấy cho dễ mặc cả, dễ làm quen với người bán, rồi mua nhiều là họ giảm giá cho chút ít. Đi chợ sáng sớm đồ cũng tươi ngon hơn” - Một người tiết lộ kinh nghiệm.

“Bữa này phải gọi là kinh điển, mình ăn thế này mãi cũng được luôn vì thích ăn tất cả các món trứng từ nhỏ. Giờ có chồng con thì nhiều khi phải bày vẽ món này món kia, chứ nếu 1 mình thì ăn thế này vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà cũng chẳng lo thiếu chất” - Một người bình luận.

Cách tiết kiệm chi phí ăn uống mà vẫn đảm bảo đủ chất

1. Đặt ngân sách ăn uống theo ngày hoặc theo tuần

Muốn tiết kiệm chi phí ăn uống mà vẫn đảm bảo đủ chất, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải đặt ra một ngân sách cụ thể cho việc ăn uống theo ngày hoặc theo tuần, thay vì chi tiêu theo cảm hứng.

Ảnh minh họa

Khi không có ngân sách rõ ràng, chúng ta rất dễ mua quá nhiều mỗi lần đi chợ, đi siêu thị, thành ra phải ăn đồ không tươi do cấp đông quá lâu, hoặc thậm chí chưa kịp ăn, thực phẩm đã hỏng, rất lãng phí.

Việc đặt ngân sách ăn uống theo ngày hoặc theo tuần vừa giúp hạn chế tình trạng mua nhiều, vừa giúp bạn dễ cân đối khoản tiền ăn. Chẳng hạn, khi biết mỗi ngày chỉ có một khoản cố định cho ăn uống, bạn sẽ cân nhắc kỹ giữa việc mua đồ chế biến sẵn, ăn ngoài hay tự nấu.

Khi ngân sách đã được cố định, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch mua sắm, nấu nướng và ăn uống khoa học hơn, vừa tiết kiệm tiền vừa duy trì được chế độ dinh dưỡng ổn định lâu dài.

2. Tính định lượng cụ thể cho từng bữa ăn

Bên cạnh việc đặt ngân sách, tính định lượng cụ thể cho từng bữa ăn cũng rất quan trọng, để hạn chế tình trạng ngân sách ăn uống tăng cao quá mức. Khi không có định lượng rõ ràng, bạn dễ mua và nấu theo cảm giác, hôm thì nấu quá nhiều thịt, hôm thì thiếu rau, khiến bữa ăn mất cân đối và chi phí bị đội lên.

Hơn nữa, khi quen với việc tính định lượng, bạn có thể linh hoạt thay thế các thực phẩm đắt tiền bằng những nguồn dinh dưỡng rẻ hơn nhưng tương đương, như đổi một phần thịt đỏ sang trứng, đậu hũ hoặc các loại đậu. Về lâu dài, thói quen này không chỉ giúp giảm chi phí ăn uống đáng kể mà còn hình thành lối sống ăn uống khoa học, ít lãng phí và tốt cho sức khỏe hơn.

3. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Bởi rõ ràng, rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.