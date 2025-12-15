4 loại cá bổ dưỡng lại rẻ tiền, ít xương gần như “không tanh”, ăn một lần là mê

Cá là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những người sống ở khu vực nội địa, cá nước ngọt thường được sử dụng nhiều hơn vì dễ mua, giá rẻ. Cá biển muốn ăn thường phải ra chợ hải sản, vừa bất tiện lại vừa đắt đỏ. Thế nhưng, ít ai biết rằng có những loại cá biển không chỉ giàu dinh dưỡng, giá phải chăng mà còn ít xương gần như không có mùi tanh, ăn rất “đã miệng”.

Dưới đây là 4 loại cá như vậy.

1. Cá kèo

Cá kèo là loài cá có khả năng “ẩn mình” rất tốt. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường vùi mình vào bùn cát hoặc ngụy trang khéo léo để tránh kẻ săn mồi. Nhờ đặc tính sống linh hoạt này, cá kèo có thịt chắc, ngọt tự nhiên.

Giá cá kèo nhìn chung không cao, dễ mua ở chợ. Dù kích thước không lớn, nhưng thịt cá thơm, ít tanh, rất phù hợp để kho, nấu canh chua hoặc nướng, ăn vừa ngon vừa bổ.

2. Cá khoai

Cá khoai là loại cá có ngoại hình trơn nhẵn, thân mềm. Khi chế biến chín, thịt cá mềm mịn như đậu phụ, vì thế nhiều nơi còn gọi vui là “cá đậu phụ”.

Do cá khoai rời khỏi nước là nhanh hỏng nên trên thị trường thường bán ở dạng đông lạnh. Tuy nhiên, nếu chọn được cá còn tươi, cá khoai có vị ngọt thanh, rất dễ ăn. Ưu điểm lớn của loại cá này là rất ít xương, phù hợp cả với trẻ em và người lớn tuổi, ăn một lần là khó quên.

3. Cá đù vàng nhỏ

So với cá đù vàng lớn, cá đù vàng nhỏ có giá mềm hơn rất nhiều nhưng chất lượng lại không hề thua kém. Thịt cá mềm, ngọt, ít tanh, dễ chế biến thành nhiều món như chiên, kho hay nấu canh.

Dù kích thước nhỏ, cá đù vàng nhỏ vẫn giàu đạm, khoáng chất, là lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình.

4. Cá thu

Cá thu là cái tên khá quen thuộc trên thị trường và thường có giá dễ chịu. Thịt cá thu săn chắc, khi ăn có độ dai vừa phải, không bở, không tanh, rất hợp để nấu lẩu, kho tộ hoặc om chuối đậu.

Do nguồn cung tương đối dồi dào nên cá thu thường bị “đánh giá thấp” vì giá rẻ. Thực tế, giá trị dinh dưỡng của cá thu rất tốt, giàu protein, ăn ngon mà không ngấy, hoàn toàn xứng đáng xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm.

Nguồn và ảnh: Sina