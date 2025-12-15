Top 2 loại củ quả ngậm đầy vi nhựa, nhiều người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Vi nhựa là gì và chúng đến từ đâu?

Vi nhựa là thuật ngữ dùng để chỉ các hạt nhựa có đường kính nhỏ hơn 5 mm. Chúng hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: sự bào mòn của đồ nhựa trong quá trình sử dụng, các hạt vi nhựa có trong mỹ phẩm, hoặc các sợi nhựa bong ra từ quần áo tổng hợp khi giặt giũ. Nhờ kích thước siêu nhỏ, vi nhựa dễ dàng phát tán trong môi trường và xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp, thực phẩm và nguồn nước.

Theo nhiều nghiên cứu, trung bình mỗi người có thể vô tình tiêu thụ một lượng vi nhựa mỗi tuần với khối lượng ước tính tương đương một chiếc thẻ ngân hàng. Sau khi đi vào cơ thể, vi nhựa không chỉ lưu lại ở phổi mà còn có thể xâm nhập vào máu, tích tụ trong các cơ quan nội tạng và gây ra những hệ lụy sức khỏe khó lường.

Nhiều người cho rằng rau củ và trái cây là những thực phẩm hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy vi nhựa trong rau củ quả đã trở thành một vấn đề đáng báo động. Những loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày có thể đang âm thầm đưa vi nhựa vào cơ thể con người.

Do kích thước rất nhỏ, vi nhựa có thể xuyên qua các lỗ li ti trên rễ cây, xâm nhập vào mô thực vật và tích tụ trong thân, lá hoặc củ. Từ đó, rau củ và trái cây trở thành “điểm tiếp nhận” vi nhựa, và cuối cùng những hạt này theo thực phẩm đi vào cơ thể con người.

Các nghiên cứu gần đây đã tiến hành phân tích hàm lượng vi nhựa trong nhiều loại rau củ và trái cây phổ biến. Kết quả cho thấy, 2 loại củ quả dưới đây có mức độ ô nhiễm vi nhựa cao nhất, khiến giới khoa học đặc biệt quan ngại:

Táo

Táo được xem là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất, thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy táo có hàm lượng vi nhựa cao đáng kể. Vi nhựa có thể xâm nhập vào táo thông qua đất và nguồn nước ô nhiễm, sau đó tích tụ trong phần thịt quả.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu năm 2021 đăng trên tạp chí Environmental Research, các nhà nghiên cứu tại ở La Catania, Ý phát hiện ra rằng thực vật hấp thụ vi nhựa qua rễ và sau đó chuyển chúng đến quả, lá và thân cây.

Trong đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng táo là loại trái cây bị ô nhiễm nhiều nhất về vi nhựa. Một gam táo chứa đến hơn 195.500 mảnh vi nhựa.

Khi con người ăn táo, đặc biệt là ăn cả vỏ, vi nhựa có thể đi vào hệ tiêu hóa, theo thời gian xâm nhập vào máu và tích tụ trong các cơ quan nội tạng, từ đó ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Cà rốt

Cà rốt là loại rau củ phát triển trực tiếp trong đất, nơi vi nhựa tồn tại với mật độ cao do ô nhiễm môi trường. Nhờ kích thước siêu nhỏ, vi nhựa dễ dàng xâm nhập qua rễ và tích tụ trong phần củ mà con người tiêu thụ.

Việc sử dụng cà rốt thường xuyên, đặc biệt khi nguồn đất trồng bị ô nhiễm, có thể khiến cơ thể tiếp xúc với vi nhựa trong thời gian dài mà không hề hay biết.

Trong một dự án nghiên cứu của Trung Quốc và Hà Lan, các chuyên gia đã chứng minh rằng thực vật "uống" các hạt nhựa từ nước và hấp thụ chúng qua hệ thống rễ. Cà rốt là một trong những loại rau củ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cũng theo nghiên cứu nêu trên, trong tất cả các loại rau, cà rốt có các hạt vi nhựa nhỏ nhất, chứa hơn 101.950 hạt/gam.

Giảm thiểu rủi ro từ vi nhựa: bắt đầu từ thói quen hằng ngày

Vi nhựa hiện diện khắp nơi trong môi trường, từ thực phẩm, nguồn nước cho đến không khí. Chúng đã được phát hiện ở những nơi xa xôi nhất như Bắc Cực hay đáy đại dương sâu thẳm. Gió, dòng nước và hoạt động của con người đã khiến vi nhựa lan rộng trên toàn cầu, trở thành một vấn đề môi trường không biên giới.

Việc xử lý rác thải nhựa không đúng cách càng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Khi vi nhựa xâm nhập vào đất và nước, chúng được cây trồng hấp thụ, đi vào chuỗi thực phẩm và quay trở lại cơ thể con người.

Trước mối đe dọa vô hình này, mỗi cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu rủi ro bằng những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt. Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường là những bước đi thiết thực.

Trong đời sống hằng ngày, việc sử dụng ấm trà bằng thủy tinh hoặc gốm sứ thay cho túi trà nhựa, lựa chọn thực phẩm hữu cơ và làm sạch nguyên liệu kỹ lưỡng có thể giúp giảm lượng vi nhựa hấp thụ.

(Theo Baidu Health)