Phỏng vấn nóng nữ xạ thủ ngầu nhất SEA Games Trịnh Thu Vinh: Áp lực đến bật khóc rồi trở lại giành luôn 2 HCV!

Trịnh Thu Vinh chia sẻ sau khi giành 2 HCV SEA Games 33 chỉ trong 1 buổi sáng

Sáng 14/12, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi giành 2 HCV SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ và chung kết cá nhân nữ. Cả hai huy chương đều đến từ thành tích vượt trội, phá kỉ lục SEA Games.

Sau khi hoàn tất nội dung thi đấu sáng 14/12 với 2 tấm HCV danh giá, Trịnh Thu Vinh chia sẻ: "Hôm nay là ngày thi đấu khá là may mắn của em khi em và đồng đội có thể giành được 2 tấm HCV về cho đất nước của mình và em nghĩ đây cũng là bước ngoặt cho chúng em ở các giải đấu sắp tới".

Nói về khoảnh khắc ra ngoài rơi nước mắt ở giữa bài thi đồng đội, Trịnh Thu Vinh đầy cảm xúc: "Bài thi hôm nay của em khá khó khăn, ngay từ đầu em hơi áp lực so với các VĐV khác. Khi xuất hiện trạng thái khó bắn, đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình. Các thầy muốn mình đi ra ngoài ổn định lại tâm lý rồi thực hiện tiếp bài bắn. Cũng may mình không làm rớt điểm của đồng đội xuống".

Với Trịnh Thu Vinh, khi vào chung kết, cô đánh giá thực lực chỉ chiếm tỉ lệ 50-50. "Tất cả các VĐV không biết ai hơn ai, cái quan trọng là mình bám sát phương pháp và cố gắng. Ngày hôm nay em chỉ cố gắng thực hiện các bài các thầy các cô đã đưa ra và hoàn thành tốt các phương pháp đó", Thu Vinh nói.

Trên bục thi đấu của Thu Vinh luôn xuất hiện 1 cuốn sổ màu vàng. Đó là cuốn sổ tập luyện hàng ngày và thi đấu mà nữ xạ thủ luôn mang theo. "Các phương pháp đúc kết từ tập luyện và thi đấu hằng ngày em ghi chép lại. Trong quá trình mình dễ bị xao nhãng, bị cuốn vào điểm, dễ quên mất phương pháp nên em ghi vào để mình duy trì được".

Trịnh Thu Vinh tiết lộ cách thầy cô BHL động viên học trò để cô giữ vững tinh thần thi đấu: "Thầy cô nói rằng "bản thân em làm được", các thầy cô luôn nói "em có khả năng và em làm được", em vào bắn chỉ cần làm đúng những gì đã tập luyện thì thi đấu sẽ thành công".

Về việc phá kì lục SEA Games, nữ xạ thủ ngầu nhất SEA Games khiêm tốn nói: "Phá kỉ lục là may mắn. Từ trước đến nay bài chung kết của em 50-50, đa số vào chung kết thành công ít thất bại nhiều. Qua những thất bại trước, em nghĩ dồn hết may mắn cho đúng giải SEA Games quan trọng nhất".