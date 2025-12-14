Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từng cố thủ 10 năm để đòi 56 tỷ đồng đền bù đất, chủ căn nhà 30m² giờ bật khóc thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này”

14-12-2025 - 13:41 PM | Sống

Từ chối chuyển nhà để đòi giá bồi thường trên trời, gia đình Trung Quốc rơi vào bi kịch, hối hận cũng đã muộn.

Cơ hội đổi đời

Câu chuyện bắt đầu năm 2010, khi Quảng Châu (Trung Quốc) gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á. Dự án cầu vượt Hải Châu Dũng được đẩy nhanh tiến độ. Căn nhà 30 m² gia đình bà Lương Dung nằm trong 1 khu nhà cũ, đúng ngay vị trí quy hoạch trọng điểm.

Cây cầu trong sự việc

Khi ấy, phương án bồi thường của chính quyền được đánh giá là hào phóng. Mỗi hộ được nhận căn hộ tái định cư mới, diện tích lớn hơn nhà cũ, kèm khoản hỗ trợ tiền mặt 8.000 NDT/m² (gần 30 triệu đồng). Với diện tích nhà bà Lương, số tiền bồi thường đã hơn 240.000 NDT (khoảng 894 triệu đồng) – 1 khoản tiền vô cùng lớn đối với gia đình.

Ban đầu, bà Lương cũng vui mừng như bao người. Bà tính toán chỗ đặt bộ sofa mới, thậm chí còn hỏi giá thợ để sửa sang căn hộ tái định cư. Nhưng rồi, khi nghe vài hộ dân khác muốn nâng giá, cộng thêm thông tin nhà mình nằm đúng vị trí then chốt của dự án, bà bắt đầu nảy sinh ý định đòi nhiều hơn.

Từ hy vọng chuyển sang nghi ngờ, từ hợp tác chuyển sang quyết liệt phản đối, thái độ của bà thay đổi chóng mặt. Bà tự nhủ: “Nhà mình là đất vàng, sao lại chỉ nhận như người khác?”

Bà Lương Dung

Từ chối hết lần này đến lần khác

Trong nhiều tháng, tổ công tác giải tỏa kiên nhẫn tìm đến nhà bà Lương, vừa thuyết phục vừa lắng nghe. Họ cho bà quyền tự chọn căn hộ tái định cư. Nhưng bà lần lượt viện đủ lý do: căn thì “không hợp hướng”, căn thì “không thích thiết kế”, thậm chí ngay cả căn có hướng nhìn ra sông được nhiều người ao ước bà cũng từ chối với lý do “bị phong thấp, không hợp ở gần nước”.

Khi mức bồi thường được nâng lên 10.000 tệ/m² (khoảng 37 triệu đồng), bà vẫn không đồng ý. Đỉnh điểm là khi bà đưa ra yêu cầu 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng), khiến đội giải tỏa rơi vào bế tắc. Dẫu biết yêu cầu vô lý, họ vẫn tìm cách thương lượng, hy vọng tiến độ công trình không bị ảnh hưởng. Nhưng khi chủ đầu tư buộc lòng chấp nhận mức đó, bà lại đổi ý, nâng lên 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng), rồi 800.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng) và sau cùng là con số 1,5 triệu NDT (gần 56 tỷ đồng), bà nói: “Không trả 1,5 triệu tệ thì đừng mơ tôi chuyển đi.”

Đại hội Thể thao càng đến gần, áp lực thi công càng lớn. Cuối cùng, chính quyền đưa ra mức đề nghị là 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Nhưng bà Lương vẫn cự tuyệt. Cuối tháng 9/2010, trước thông báo cảnh báo “tiếp tục cản trở sẽ vi phạm pháp luật”, bà vẫn giữ nguyên thái độ.

Một góc nhà của bà Lương Dung

Kết quả

Không thể trì hoãn thêm, ban quản lý dự án buộc phải lựa chọn phương án điều chỉnh thiết kế, cho cầu dẫn uốn cong tách đôi, vòng qua 2 bên căn nhà. Thế là cái tên “Con mắt Hải Châu” ra đời.

Sau đó, ngôi nhà nhỏ bị nhánh cầu cao hơn 10 mét vây kín. Phía trước là làn xe tốc độ cao, ồn ào suốt ngày đêm; phía sau là khói bụi mịt mù khiến bà gần như không dám mở cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên bị chắn, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Nền móng nhà bị ảnh hưởng, tường nứt, những ngày mưa nước từ mái thấm xuống khiến gia đình bà phải chịu cảnh “ngoài trời mưa to, trong nhà mưa nhỏ”.

Căn nhà của bà Lương Dung nằm kẹt giữa cây cầu

Thêm vào đó, căn nhà trở thành “điểm check-in đặc biệt”, có không ít người tò mò đến gõ cửa, chụp ảnh, vứt rác bừa bãi. Tất cả khiến cuộc sống của bà như rơi xuống vực thẳm.

Từ hi vọng đổi đời nhờ giải tỏa, gia đình bà Lương lại mắc kẹt giữa 2 nhánh cầu suốt 10 năm. Đến năm 2020, bà Lương đã tự mình tìm đến cơ quan chức năng xin hỗ trợ, bà nghẹn lời: “Nếu được quay lại thời điểm 10 năm trước, tôi sẽ ký ngay mà không đắn đo.”

Hiện giờ, bà Lương đã rời khỏi căn nhà cũ, còn nơi ấy chỉ còn lại một khối nhà xuống cấp, được đánh giá là nguy hiểm. Cây cầu vẫn vận hành, dòng xe vẫn qua lại.

Câu chuyện của bà Lương Dung nhắc nhở rằng khi lợi ích cá nhân bị đẩy lên đến cực đoan, cả cá nhân lẫn cộng đồng đều phải gánh hậu quả. Và trên hành trình phát triển đô thị, sự hài hòa giữa tiếng nói của người dân và nhu cầu của thành phố luôn là điều không thể xem nhẹ.

Theo Tuotiao

Chủ ngôi nhà 269m² từ chối hơn 37 tỷ đồng tiền bồi thường, không chịu di dời khiến 169 hộ dân khác lao đao: “Nhà tôi xứng đáng được đền bù nhiều hơn thế”

Minh Ánh

Đời sống Pháp luật

