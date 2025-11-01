Vừa nhận 400 tỷ đồng đền bù đất, tài khoản của người đàn ông bị trừ sạch còn 0 đồng, giám đốc ngân hàng tuyên bố: "Tôi chỉ muốn tốt cho anh"

Ông Tạ, 46 tuổi là chủ một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Năm 2023, nhà máy của doanh nhân này nằm trong diện giải tỏa cho dự án cải tạo khu công nghiệp của tỉnh.

Nhận được 110 triệu NDT (400 tỷ đồng) tiền đền bù đất, ông Tạ dự định sẽ mở một nhà máy khác và ổn định lại hoạt động kinh doanh sau khi trải qua một số khó khăn tài chính. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày nhận tiền, ông Tạ ngỡ ngàng khi tài khoản bị trừ sạch, không còn một đồng nào sau 9 giao dịch lạ. Trong khi bản thân ông không thực hiện thao tác chuyển tiền hay để lộ mật khẩu tài khoản cho ai.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông này vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức tìm đến ngân hàng để làm rõ vụ việc. Thế nhưng phía ngân hàng lại nói rằng đây là những giao dịch hoàn toàn bình thường từ phía chủ tài khoản, không có dấu hiệu lừa đảo hay do lộ thông tin cá nhân nên ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm thu hồi khoản tiền này. Không nhận được hỗ trợ từ ngân hàng nên ông Tạ quyết định báo cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy người thực hiện giao dịch chuyển tiền đi từ tài khoản ông Tạ chính là giám đốc chi nhánh ngân hàng họ Trần. 9 người nhận tiền cũng đều là chủ nợ của doanh nhân này, nên giám đốc Trần thản nhiên cho biết: “Tôi giúp anh trả nợ vì muốn tốt cho anh thôi”.

Ảnh minh hoạ

Giám đốc Trần đã làm việc với doanh nhân Tạ nhiều năm, trực tiếp xử lý các khoản vay liên quan đến doanh nghiệp của ông Tạ. Đó có thể là lý do ông Trần nắm được một số thông tin liên quan đến chủ nợ của ông Tạ.

Ông Tạ giải thích với cảnh sát rằng bản thân đang phải vay nhiều tiền để duy trì hoạt động nhà máy. Tuy nhiên thời gian trả nợ đã được ông thoả thuận với các bên, chưa đến hạn trả và không có dấu hiệu ông sẽ trốn nợ do việc kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường tại địa phương. Vì vậy hành vi “trả nợ hộ” của giám đốc Trần là không cần thiết, tự ý xâm phạm tài khoản cá nhân của ông.

Sau khi sự việc bị bại lộ, giám đốc Trần biến mất khỏi địa phương. Kế hoạch kinh doanh của ông Tạ đổ bể do tiền đã dùng hết để trả nợ, rất khó để thu hồi tiền từ các chủ nợ. Phía ngân hàng cho biết họ vẫn tích cực phối hợp với cảnh sát để truy tìm thủ phạm, đồng thời củng cố hệ thống bảo mật thông tin để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Ảnh minh hoạ

Theo Luật ngân hàng thương mại Trung Quốc, các ngân hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin tiền gửi của khách hàng và không được phép điều tra, đóng băng hoặc khấu trừ tiền gửi của khách hàng mà không được sự cho phép của khách hàng. Dù ông Tạ nợ tiền, phải có phán quyết từ tòa án mới có thể khấu trừ tiền. Trong trường hợp này, ngân hàng đã chuyển khoản 110 triệu NDT của ông Tạ cho chủ nợ mà không được ông ủy quyền, không thông báo cho khách.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tòa án có thể trực tiếp khấu trừ tiền gửi ngân hàng của người đang nợ nhưng phải tuân theo một số thủ tục nhất định. Nói cách khác, ngân hàng không thể giúp ông Tạ trả nợ, chỉ có tòa án mới có thể quyết định cách xử lý số tiền đó.

Cuối cùng, cảnh sát tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bắt được giám đốc Trần. Người này bị cách chức, tuyên án 3 năm tù, đền bù cho ông Tạ theo mức độ thiệt hại vì đã lạm dụng chức quyền, tự ý xử lý khoản tiền gửi trong tài khoản của khách hàng.