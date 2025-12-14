Mua chung cư giá 18 triệu đồng/m2, 10 năm sau trả góp đủ 2,6 tỷ đồng thì nhà lại thuộc về người lạ, tòa tuyên bố: “Bà hãy chọn căn khác”

Trả góp 1 thập kỷ nhưng không được nhận nhà

Bà Lưu Ngọc Mai, quê gốc ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm 2012, khi đang công tác với vai trò giáo viên tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, bà quyết định mua một căn hộ chung cư tại quê nhà với mong muốn có nơi an cư sau khi nghỉ hưu. Căn hộ bà lựa chọn nằm trong 1 khu chung cư có tiếng với diện tích 130m2, giá bán ở thời điểm đó là gần 5.000 NDT/m2 (khoảng hơn 18 triệu đồng). Do điều kiện tài chính hạn chế, bà ký hợp đồng mua nhà theo hình thức trả góp trong vòng 10 năm.

Trong suốt một thập kỷ sau đó, bà Lưu Ngọc Mai đều đặn đi làm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng. Khi hoàn tất khoản vay, tổng số tiền bà chi trả cả gốc lẫn lãi đã vượt quá 720.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng). Đối với bà, căn hộ này không chỉ là tài sản giá trị mà còn là thành quả của nhiều năm lao động vất vả.

Năm 2022, sau khi trả xong tiền nhà, bà Lưu trở về Hạc Cương với tâm trạng háo hức, chuẩn bị chuyển vào căn hộ và an tâm nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà vô cùng sửng sốt khi phát hiện căn hộ đã được cải tạo và có một người đàn ông lạ mặt đang sinh sống. Người này là ông Vương, người khẳng định rằng ông mới là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà.

Theo lời ông Vương, ông đã mua lại căn hộ vào năm 2019 từ một người họ hàng. Ngay sau khi mua, ông tiến hành cải tạo và chuyển đến sinh sống ổn định. Trước tình huống này, bà Lưu Ngọc Mai lập tức yêu cầu ông Vương rời khỏi căn hộ, cho rằng đó là tài sản bà đã mua và trả góp suốt 10 năm. Ông Vương phản đối kịch liệt, cho rằng yêu cầu của bà là vô lý vì ông có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Tranh chấp giữa hai bên nhanh chóng trở nên gay gắt và buộc phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát địa phương.

Sự thật phía sau được hé lộ

Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Vương xuất trình giấy chứng nhận do Cục Thi hành án thuộc Tòa án quận Tương Dương, thành phố Hạc Cương cấp. Theo nội dung văn bản, căn hộ này ban đầu thuộc dự án do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hâm Hạc - Hắc Long Giang triển khai. Người mua đầu tiên là ông Trương, anh họ của ông Vương, với căn hộ mang mã số 012708 tại tòa nhà số 2 của khu chung cư này.

Trong quá trình xây dựng, giữa ông Trương và chủ đầu tư phát sinh tranh chấp. Sau khi được tòa án địa phương đứng ra hòa giải, hai bên đạt được thỏa thuận cho phép ông Trương đổi từ căn hộ có diện tích 107m2 sang căn hộ 130m2. Thỏa thuận này có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan và được tòa án xác nhận hợp pháp. Đến năm 2019, ông Trương bán lại căn hộ này cho ông Vương, người sau đó chuyển đến sinh sống như đã nêu.

Trong khi đó, bà Lưu Ngọc Mai cũng xuất trình đầy đủ chứng từ ngân hàng, chứng minh bà đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà cả gốc lẫn lãi trong suốt 10 năm. Bà không hiểu vì sao căn hộ mình mua hợp pháp lại có thể bị chủ đầu tư tự ý đổi cho người khác mà không hề thông báo. Cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, bà Lưu nộp đơn khởi kiện cả chủ đầu tư lẫn ông Trương, yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Đến năm 2022, bà cho biết đã theo đuổi vụ việc hơn một năm nhưng vẫn chưa nhận được phán quyết cuối cùng.

Sau quá trình điều tra, tòa án xác định chủ đầu tư đã có sai phạm trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán với bà Lưu Ngọc Mai. Cụ thể, hợp đồng chỉ ghi căn hộ thuộc tòa nhà số 2 của khu chung cư nhưng không ghi rõ số hiệu căn hộ, dẫn đến việc xác định quyền sở hữu không rõ ràng. Ngoài ra, việc chủ đầu tư tự ý cho ông Trương đổi sang căn hộ có diện tích 130m2 trong khi căn hộ này đã có người mua là nguyên nhân trực tiếp gây ra tranh chấp.

Tòa án tuyên bố chủ đầu tư phải chịu xử phạt theo quy định pháp luật và đưa ra phương án giải quyết cho bà Lưu Ngọc Mai. Theo đó, bà được đề nghị từ bỏ căn hộ đã mua và được điều phối sang một căn hộ khác có cùng diện tích tại dự án khác. Tuy nhiên, bà Lưu không chấp nhận phương án này vì căn hộ ban đầu nằm ở khu vực trung tâm, giao thông thuận tiện, trong khi căn hộ thay thế lại có vị trí kém thuận lợi. Do đó, bà tiếp tục khởi kiện và yêu cầu chủ đầu tư đưa ra mức bồi thường hợp lý.

Hạc Cương là địa phương thu hút nhiều người mua và đầu tư bất động sản nhờ giá nhà đất thấp hơn so với nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. Từ vụ việc này, tòa án địa phương cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi lựa chọn chủ đầu tư và ký kết hợp đồng mua bán, nhất là các điều khoản liên quan đến số hiệu căn hộ và quyền sở hữu, nhằm tránh rơi vào những tranh chấp pháp lý kéo dài và thiệt hại không đáng có.

