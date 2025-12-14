Người phụ nữ chi 875 triệu đồng mua bảo hiểm, 10 năm sau cần rút tiền cho con học đại học thì nhận thông báo: “Phải chờ đến năm 2084”

Lời mời chào gói bảo hiểm hấp dẫn

Năm 2011, cô Trương, sống tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được một nhân viên của Công ty Bảo hiểm Tín Thái giới thiệu một sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư dài hạn. Nhân viên này khẳng định đây là gói bảo hiểm “sinh lời cao”, chi phí tiết kiệm hơn so với gửi tiền ngân hàng, đặc biệt phù hợp để tích lũy cho tương lai học tập của con cái.

Theo lời tư vấn, chỉ cần đóng phí trong vòng 10 năm, người mua có thể rút toàn bộ cả gốc lẫn lãi khi đến hạn. Tin tưởng vào cam kết đó, cô Trương quyết định ký hợp đồng để đầu tư cho hai con mới 7-8 tuổi. Mỗi năm, cô đóng 23.500 NDT (khoảng 87,5 triệu đồng. Sau 10 năm, tổng số tiền gốc cô bỏ ra là 235.000 NDT (khoảng 875 triệu đồng). Ngoài ra, theo lời giới thiệu ban đầu, số tiền lãi mà cô có thể nhận thêm vào khoảng 70.000 NDT (hơn 260 triệu đồng).

Đến tháng 7/2021, cô Trương hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm đủ 10 năm như thỏa thuận. Đúng thời điểm đó, con cô chuẩn bị bước vào đại học, cô dự định sử dụng khoản tiền bảo hiểm để trang trải học phí cũng như chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đến công ty bảo hiểm để làm thủ tục rút tiền, cô Trương bất ngờ được nhân viên công ty bảo hiểm thông báo: hợp đồng của cô có thời hạn kéo dài đến năm 2084.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô Trương không thể rút toàn bộ cả gốc lẫn lãi vào thời điểm hiện tại, mà phải chờ thêm 73 năm nữa. Theo giải thích của công ty, chỉ khi hợp đồng đáo hạn và người được bảo hiểm còn sống thì mới đủ điều kiện nhận tiền theo đúng các điều khoản đã ký kết.

Quá sốc trước thông tin này, cô Trương cho biết trong suốt nhiều năm, cô chưa từng được cầm hợp đồng bảo hiểm trên tay. Phải đến 3 năm sau khi mua, công ty mới gửi bản hợp đồng cho cô. Khi xem lại kỹ văn bản này, cô mới phát hiện trong đó ghi rõ thời hạn bảo hiểm là 73 năm, cùng điều khoản yêu cầu người thụ hưởng phải còn sống đến thời điểm đáo hạn mới được nhận tiền.

Do đang cần tiền gấp cho con nhập học đại học, cô Trương đã nhiều lần tìm đến công ty bảo hiểm để thương lượng. Phía công ty cho biết, xét trên “phương diện nhân đạo”, họ sẵn sàng cho phép cô rút sớm và hoàn lại số tiền khoảng 156.000 NDT (khoảng 581 triệu đồng). Tuy nhiên, cô không chấp nhận vì con số này thấp hơn đáng kể so với tổng số tiền cô đã đóng trong suốt 10 năm qua.

Trong lúc bế tắc, cô Trương cố gắng liên hệ với nhân viên đã bán bảo hiểm cho mình trước đây, nhưng người nghe máy lại là một người khác. Người này cho biết nữ nhân viên tư vấn ban đầu đã mắc bệnh nặng và sống trong tình trạng thực vật suốt 6 năm, đồng thời khuyên cô Trương liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm để giải quyết.

Kết quả cuối cùng gây ngỡ ngàng

Không tìm được tiếng nói chung, cô Trương quyết định nộp đơn khởi kiện Công ty Bảo hiểm Tín Thái lên Tòa án thành phố Kim Hoa. Tuy nhiên, tại tòa, phía công ty bảo hiểm vẫn giữ lập trường cứng rắn. Họ cho biết sau khi hợp đồng có hiệu lực, công ty đã gọi điện xác nhận với khách hàng, và cô Trương khi đó đã trả lời rằng mình hiểu rõ các điều khoản cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan.

Công ty bảo hiểm cũng cho rằng cô Trương không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nhân viên bán hàng đã cố tình lừa dối hoặc cung cấp thông tin sai lệch. Do đó, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền là không có cơ sở pháp lý. Dù vậy, phía công ty bày tỏ thiện chí tiếp tục thương lượng theo hướng hòa giải.

Về phía cô Trương, bà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục giữ hợp đồng, bà sẽ phải chờ đến năm 2084 để nhận tiền. Khi ấy, các con cô đã ngoài 70 tuổi. Nếu chấp nhận hủy hợp đồng sớm, số tiền nhận lại sẽ thấp hơn đáng kể so với số tiền đã bỏ ra. Đáng nói hơn, do không lưu giữ bất kỳ bản ghi âm hay văn bản nào về nội dung trao đổi với nhân viên bán bảo hiểm, cô không có bằng chứng để chứng minh mình từng được hứa hẹn khác với nội dung hợp đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, Tòa án Kim Hoa quyết định bác bỏ yêu cầu khởi kiện của cô Trương, khẳng định hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực theo đúng các điều khoản đã ký, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận khác về việc rút tiền sớm.

Từ vụ việc này, Tòa án Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đưa ra khuyến cáo rằng người dân khi mua bảo hiểm cần đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng, không chỉ dựa vào lời tư vấn miệng của nhân viên bán hàng. Trong những trường hợp cần thiết, người mua nên tìm đến luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để được tư vấn trước khi ký kết, nhằm tránh những tranh chấp và rủi ro đáng tiếc về sau.

