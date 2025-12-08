Đưa 185 tỷ đồng tiền đền bù bảo hiểm cho cha mẹ giữ hộ, người con tàn tật chết lặng khi phát hiện ra sự thật

Cách đây khoảng 2 năm, vào cuối năm 2023, câu chuyện về anh A. - Một người đàn ông bị liệt toàn thân sau vụ tai nạn nghiêm trọng, đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao.

Trước đây khi vụ tai nạn xảy ra, A. là một nhân viên văn phòng, cuộc sống bình dị như phần lớn người trẻ ở xứ kim chi. Một ngày mùa đông năm 2015, trong lúc tan ca muộn và đi qua vạch sang đường, A. bị xe tông dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, mặc dù may mắn qua khỏi nhưng anh đã bị liệt thân dưới, cả quãng đời còn lại phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Theo thông tin Đài JTBC đăng tải, anh A. được bảo hiểm đền bù 10 tỷ KRW (khoảng 185 tỷ đồng) sau vụ tai nạn. Tin tưởng gia đình, A. đã giao toàn bộ số tiền này cho cha mẹ quản lý. Anh chỉ yêu cầu một điều: "Số tiền 10 tỷ KRW này là để đề phòng trường hợp tương lai y học phát triển hơn, có thể giúp anh phục hồi khả năng vận động nên mong cha mẹ giữ hộ" .

Cha mẹ anh khi đó đã đồng ý. Thời gian trôi qua, anh A. cũng dần quen với cuộc sống mới, bớt u sầu và tâm lý đã thoải mái hơn. Tuy nhiên, A. không hề biết rằng trong khi anh đang nỗ lực hòa nhập và thích nghi với cuộc đời mới, cha mẹ anh lại sử dụng số tiền 10 tỷ KWR kia vào những việc riêng, hoàn toàn không hề "giữ hộ" như anh đã yêu cầu.

Theo Đài JTBC đưa tin, cha mẹ A. đã mua đất ở tỉnh Gyeonggi, xây một căn nhà riêng mang phong cách điền viên và tậu thêm hai chiếc xe ô tô. Không chỉ vậy, họ còn dùng số tiền đó để trả nợ cờ bạc cho con trai út - là em trai của A. Mỗi khi A. hỏi tiền đâu ra mà cha mẹ mua nhà, mua xe và trả nợ cho em, cha mẹ anh đều tìm cách né tránh hoặc lấp liếm câu chuyện.

Sự thật chỉ được hé lộ khi tình trạng sức khỏe của A. trở nên xấu hơn. Anh cần điều trị chuyên sâu, buộc phải chuyển đến sống gần bệnh viện để giảm sự phụ thuộc vào cha mẹ và thuận tiện cho việc thăm khám. A. quyết định yêu cầu cha mẹ trả lại khoản tiền anh đã từng gửi gắm.

Thế nhưng, câu trả lời của cha mẹ khiến anh chết lặng: "Tiền đâu mà trả? Vì chăm sóc con mà cha mẹ kiệt quệ rồi. Nhất định phải lấy lại số tiền đó sao? Không có đâu, đừng nhắc tới nữa".

A. cho biết anh chưa bao giờ có ý định đòi lại toàn bộ số tiền. Anh hiểu sự vất vả mà cha mẹ mình đã bỏ ra để chăm sóc anh suốt nhiều năm. Điều duy nhất anh mong muốn chỉ là lấy lại khoản tiền đã cho em trai mượn. Nhưng theo chương trình, người em trai này đã tiêu sạch cả khoản vay lẫn tiền riêng của mình vào cờ bạc và đầu tư chứng khoán thất bại. Hiện tại, em trai A. không trả lời bất cứ liên lạc nào từ anh, còn cha mẹ thì chỉ khuyên anh "đừng làm ảnh hưởng tới gia đình của em".

Trong chia sẻ được phát sóng, A. nghẹn ngào: "Tôi đã trở thành người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản,cơ thể thì ngày càng đau đớn đến mức không thể đáp ứng điều trị. Thế nhưng vì muốn giữ cho gia đình của em trai được yên, họ buộc tôi phải chịu đựng tất cả sự đau đớn" .

Yang Ji Ryeol - Một vị luật sư đã nêu ý kiến, nhận định về hoàn cảnh của A. trên phương diện pháp lý: "Nếu xét theo quy định, số tiền mà cha mẹ sử dụng vào mục đích riêng là khoản lợi ích bất chính. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội chiếm đoạt. Đặc biệt, khoản tiền mà người em mượn đã có giấy vay nợ với số tiền cụ thể. Chỉ cần thông qua kiện dân sự, A. hoàn toàn có cơ sở thắng kiện và đòi lại được toàn bộ số tiền" .

Câu chuyện của A. sau đó khiến dư luận Hàn Quốc tranh cãi dữ dội. Không ít người bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh của anh - một người đã chịu tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ lại rơi vào tình cảnh bị chính gia đình ruột thịt quay lưng. Số khác lại tranh luận về ranh giới mong manh giữa tình thân, nghĩa vụ chăm sóc và trách nhiệm pháp lý khi tiền bạc được giao phó nhưng không được sử dụng đúng mục đích.

Trường hợp của A. về sau được xem như một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt trong các tình huống phụ thuộc lâu dài vào gia đình. Đây cũng là câu chuyện khiến nhiều người tự hỏi: Tình thân không phải lúc nào cũng là yêu thương vô điều kiện và kể cả là máu mủ ruột thịt, phải chăng cũng nên có giới hạn cho niềm tin trao đi?

(Nguồn: MK.co.kr/cn)