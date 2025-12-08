3 loại gia vị biết ăn sống thì ung thư cũng phải… SỢ

Trong gian bếp của mỗi gia đình, các loại gia vị là không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng một số loại rau/củ thuộc nhóm gia vị này còn ẩn chứa sức mạnh bảo vệ sức khoẻ, chống ung thư bên cạnh nhiệm vị gia tăng hương vị món ăn.

Theo Hoàng Thư Huy, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Bưu điện (Đài Loan, Trung Quốc), có 3 loại gia vị mà chỉ khi ăn sống mới tận dụng tối đa được khả năng chống ung thư. Bởi khả năng đáng quý này của chúng nằm ở các hợp chất hoạt tính sinh học, vốn rất dễ bị phân hủy khi gặp nhiệt độ cao.

Nếu muốn khoẻ mạnh và ung thư phải "sợ" mà tránh xa, hãy thường xuyên ăn sống 3 loại gia vị sau đây nhé:

1. Tỏi

Nếu bạn cảm thấy khó chịu với mùi tỏi, thì đó chính là bằng chứng cho khả năng chống ung thư của nó! Tỏi được Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ xếp hạng là loại thực vật có tiềm năng chống ung thư cao nhất thế giới.

Các chất chống ung thư nổi bật trong tỏi gồm:

- Allicin: Đây là hợp chất tạo nên mùi hăng đặc trưng và nổi tiếng với tác dụng kháng khuẩn tuyệt vời. Allicin cũng có khả năng ức chế enzyme và quá trình sinh sản của tế bào ung thư. Để tối ưu hóa lượng Allicin (chất nhạy cảm với nhiệt), bạn nên ăn tỏi sống hoặc để tỏi được nghiền/cắt nhỏ 10-15 phút trước khi chế biến để enzyme hoạt hóa tối đa.

- Germanium và Selen: Tỏi chứa hai nguyên tố vi lượng này, đóng vai trò quan trọng trong việc ức chế sự phát triển của khối u và tế bào ung thư.

Lưu ý khi chọn và ăn tỏi tươi: Tỏi còn nguyên vỏ và có màng khô là tốt nhất. Không nên mua tỏi đã bóc vỏ sẵn hoặc tỏi có nhiều mảng màu vì dễ bị nhiễm nấm mốc. Tỏi đã mọc mầm vẫn ăn được, nhưng một số chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi. Ăn tỏi triong vòng 15 phút sau khi đập dập hoặc băm nhuyễn rồi ăn sống được xem là giữ nhiều chất chống ung thư nhất.

2. Gừng

Không chỉ là gia vị, gừng từ lâu đã được biết đến là vị thuốc giúp chống viêm và làm ấm cơ thể. Đặc biệt, các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ trong gừng có thể ức chế sự hình thành và phát triển của một số loại ung thư. Hiệu quả cao là với khối u đại tràng.

Đó là nhờ gừng chứa Gingerol và Shogaol. Gừng già chứa hàm lượng Gingerol cao nhất, thể hiện tác dụng chống gốc tự do mạnh mẽ. Quan trọng hơn, Shogaol (thường được tìm thấy trong gừng già) có khả năng loại bỏ tổn thương oxy hóa lipid máu và ức chế sự tăng sinh và hình thành mạch máu mới (angiogenesis) trong các tế bào ung thư đại tràng.

Cách ăn gừng chống ung thư: Như đã nói, tốt nhất là chọn gừng già. Hãy tìm những củ có bề mặt nhẵn, đầy đặn và chắc khỏe, tránh những quả có nhiều vết lồi lõm. Việc sử dụng gừng tươi (thái lát mỏng hoặc giã nhỏ) để pha trà hoặc ăn kèm các món gỏi sẽ giúp giữ trọn vẹn các thành phần chống oxy hóa, đặc biệt là Gingerone và Gingerol, tốt hơn nhiều so với khi nấu chín kỹ.

3. Hành tây

Hành tây vừa được dùng như gia vị nhưng cũng có thể sử dụng như rau củ/thực phẩm chính tromng món ăn. Không chỉ mang lại hương vị cay nồng mà còn là một kho báu chống ung thư. Hiệu quả này chủ yếu đến từ các chất:

- Selenium và hợp chất lưu huỳnh: Đây là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống ung thư, và thúc đẩy nhu động ruột. Selen là một thành phần của chất chống oxy hóa glutathione.

- Quercetin: Hành tây cũng chứa hợp chất Quercetin, một chất kháng histamine tự nhiên, giúp làm giảm viêm đường hô hấp và các triệu chứng dị ứng.

Lưu ý khi chọn và ăn hành tây sống: Chọn những củ khô, bóng, không có sâu bệnh và không bị thối. Hành tây phải chắc khi chạm vào. Hành tây đã cắt có thể được bảo quản trong nước. Mùi cay nồng và tinh dầu dễ bay hơi của hành tây (có chứa các hợp chất lưu huỳnh có lợi) dễ bị mất đi khi nấu. Vì vậy, việc ăn hành tây sống trong các món salad hoặc ngâm giấm nhẹ sẽ giúp bảo toàn tối đa các chất chống ung thư quý giá.

Nguồn và ảnh: Health TVBS, Sohu