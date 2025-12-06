Bé gái 8 tuổi đã qua đời vì ung thư thận, người cha ôm con khóc nức nở: “Tất cả là tại tôi!”

Bé gái 8 tuổi tên Lệ Lệ (Trung Quốc) tử vong chỉ sau 30 ngày nằm viện điều trị ung thư thận. Đây là lời cảnh tỉnh xót xa về sự nguy hiểm của chế độ ăn uống không kiểm soát, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh thương con cũng phải thương đúng cách.

Cha của Lệ Lệ là một đầu bếp làm bánh ngọt. Vì cưng chiều con gái, từ lúc cô bé 2 tuổi, ông đã thường mang về nhà nhiều món ngọt tráng miệng tại cửa hàng. Lệ Lệ cũng vì thế mà rất mê đồ ngọt, cả bánh ngọt lẫn nước ngọt. Tình yêu thương vô bờ bến ấy đã vô tình trở thành thói quen độc hại kéo dài suốt 6 năm.

Ảnh minh họa

Đến năm 8 tuổi, Lệ Lệ bất ngờ có những dấu hiệu bất thường như sụt cân một cách nhanh chóng, đau bụng không lý do khiến cả nhà lo lắng. Khi đưa đến bệnh viện, cô bé nhận chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối, cùng lúc đó chức năng gan thận đã bị tổn hại nặng nề. Chỉ sau 30 ngày nằm viện, Lệ Lệ đã không thể qua khỏi. Người cha ôm xác con gào khóc nức nở: “Tất cả là tại tôi!”

Bởi bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn tới bệnh của Lệ Lệ là do ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài. Chúng tạo gánh nặng quá lớn lên hệ thống lọc thải của cơ thể còn non nớt.

Tại sao ăn quá nhiều đường lại gây ung thư thận?

Nhiều người khong biết rằng thói quen ăn quá nhiều đường và các loại ngũ cốc tinh chế không chỉ gây béo phì mà còn tạo áp lực rất lớn lên thận:

- Tăng áp lực lọc: Lượng đường lớn đưa vào cơ thể làm tăng áp lực lọc của thận. Nếu kéo dài, nó sẽ dần làm ảnh hưởng đến chức năng thận.

- Tích tụ gánh nặng: Việc hấp thu lượng đường quá lớn khiến cơ thể khó chuyển hóa thành năng lượng, dần tích tụ thành mỡ nội tạng, béo phì, và dẫn đến các vấn đề như huyết áp cao... Những yếu tố này đều làm tăng gánh nặng cho thận và dần dẫn đến các tổn thương, thậm chí là ung thư.

Ung thư thận khó phát hiện nhưng tiến triển nhanh

Bác sĩ điều trị cho biết, ung thư thận là khối u ác tính phát triển trong thận, và ung thư biểu mô tế bào thận là loại phổ biến nhất. Mặc dù độ tuổi khởi phát thường từ 40 - 70 tuổi, nhưng đôi lúc vẫn có trường hợp mắc bệnh là trẻ em và thanh niên, như trường hợp của Lệ Lệ.

Ảnh minh họa

Ung thư thận ở giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu rõ ràng, thậm chí không thể phát hiện cho đến tận khi khối u đã phát triển quá lớn và di căn. Ba triệu chứng điển hình của ung thư thận gồm: tiểu máu, sưng bụng và đau thắt lưng. Nhưng khi xuất hiện thì bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng.

4 thói xấu thầm lặng tàn phá chức năng thận

Để bảo vệ cơ quan lọc máu quan trọng này, không chỉ riêng việc kiểm soát đường, bạn cần tránh 4 thói quen gây tổn thương thận thường gặp:

- Chế độ ăn uống thất thường: Hạn chế thực phẩm purin cao (nội tạng, hải sản) và tránh lạm dụng rượu bia, thuốc lá để không gây viêm nhiễm và suy giảm chức năng thận.

- Nhịn tiểu và ít uống nước: Thường xuyên nhịn tiểu gây nhiễm trùng đường tiết niệu; thiếu nước làm tăng nồng độ chất thải, dễ hình thành sỏi thận và suy giảm chức năng.

Ảnh minh họa

- Tự ý sử dụng thuốc: Lạm dụng hoặc dùng sai cách các loại thuốc (như kháng sinh, hóa chất, thuốc đông y không rõ nguồn gốc) là nguyên nhân gây tổn thương thận nghiêm trọng.

- Thường xuyên thức khuya: Thức khuya làm tăng gánh nặng, ngăn thận nghỉ ngơi và tự sửa chữa, gây tổn thương lâu dài và suy giảm hệ miễn dịch.