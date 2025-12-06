Nam nhạc sĩ từng mất trí, giờ tránh xa nhạc thất tình

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-12-2025 - 08:50 AM

"Tôi chủ động tránh xa những thể loại nhạc thất tình, buồn bã để không tự cuốn mình vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực", Sỹ Luân nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với khách mời là nhạc sĩ Sỹ Luân. Tại chương trình tuần này, Sỹ Luân xúc động kể về kỷ vật gắn liền với giai đoạn sau đại dịch Covid.

Anh nói: "Sau dịch khó khăn, tôi cùng một số doanh nhân đã thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi vì đại dịch. Với vai trò Trưởng ban văn nghệ, tôi đã tổ chức nhiều hoạt động định kỳ nhằm kết nối các mạnh thường quân với các em nhỏ, đồng thời giúp cộng đồng nhìn thấy sự trưởng thành của các em qua từng năm.

Chứng kiến các em hàng ngày lớn lên, có những em bé 18 tháng bây giờ đã đi được, nói được và kêu tất cả mọi người đều là cha, là mẹ, tôi thấy đó là hạnh phúc. Dù không biết quỹ sẽ duy trì được bao lâu, tôi vẫn tin rằng điều quan trọng nhất chính là những giá trị yêu thương đã và đang được gieo trồng.

Bài "Trái tim yêu thương" tôi viết dành cho những tâm hồn biết đồng cảm và sẻ chia. Lời bài hát khiến mọi người ấn tượng nhiều nhất là về gia đình. Với tôi, gia đình chính là nền tảng của yêu thương.

Cũng từ quan niệm đó, tôi muốn trở thành điểm tựa cho các em nhỏ trong mái ấm qua âm nhạc và hành động thiết thực để các em cảm nhận được hơi ấm của tình người, không thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời".

Về khác biệt giữa sáng tác về tình yêu và sáng tác về cộng đồng, Sỹ Luân thẳng thắn nói: "Nhạc tình yêu thường dựa trên cảm xúc vay mượn hoặc cảm hứng từ câu chuyện của người khác có thể vui hay buồn. Còn nhạc cộng đồng phải bắt nguồn từ trải nghiệm thật, sự thấu cảm thật, những va chạm, những nỗi đau nhìn thấy và cảm nhận được.

Việc sáng tác những ca khúc mang tính cộng đồng không còn là định hướng mà đã trở thành trách nhiệm đối với tôi.

Từ khi trở thành một người cha, mỗi lần sáng tác nhạc tình yêu, tôi buộc phải vay mượn cảm xúc và câu chuyện của người khác, bởi cảm xúc của một người cha luôn thiên về sự bảo bọc, yêu thương.

Trong khi đó, cảm xúc khi sáng tác cho cộng đồng lại đến từ sự trải nghiệm thật, sự đồng cảm, thương yêu và sự thấu hiểu dành cho các em nhỏ trong mái ấm. Đó là những cảm xúc rất lớn, rất thật mà không thể vay mượn.

Tôi chủ động tránh xa những thể loại nhạc thất tình, buồn bã để không tự cuốn mình vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực. Khi nhìn xuống, ai cũng sẽ thấy còn nhiều mảnh đời khó khăn hơn và đó là lý do âm nhạc cần được sử dụng để nâng đỡ tinh thần, thay vì khiến con người trở nên bi lụy.

Âm nhạc có thể xoa dịu, có thể khích lệ, cũng có thể khiến con người yếu đuối đi. Vì vậy tôi muốn mang đến những điều nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, những thứ thực sự có ích cho cuộc sống. Đây cũng là góc nhìn mà tôi hy vọng các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp thu, sử dụng âm nhạc như một nguồn năng lượng tích cực, một công cụ để lan tỏa lòng nhân ái và sự tử tế.

Âm nhạc có thời đại. Sau 5 năm, 10 năm, một trào lưu sẽ qua, không phải vì nghệ sĩ hết thời mà vì thế hệ mới với tư duy mới xuất hiện. Nếu không kịp chuyển mình, chúng ta sẽ bị thời gian đào thải. Điều quan trọng là chọn được những giá trị bền vững và biết âm nhạc nào thật sự góp ích cho cuộc sống".

Được biết, Sỹ Luân từng mất trí nhớ sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật não do gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc của gia đình, anh đã hồi phục.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

