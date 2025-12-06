Bất động sản trị liệu: giải pháp cho xã hội già hóa

Già hóa dân số: Thách thức lớn của thế kỷ 21

Già hóa dân số không còn là câu chuyện tương lai xa mà đang là hiện thực cấp bách của nhiều quốc gia. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tỷ lệ người trên 65 tuổi tại nước này đã tăng lên 29,4% năm 2025 – mức cao nhất kể từ trước đến nay, đây cũng là tỷ lệ cao nhất thế giới đối với các quốc gia có quy mô dân số trên 40 triệu người. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục leo thang, chiếm 34,8%/tổng quy mô dân số vào năm 2040.

Không chỉ riêng Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng "siêu già hóa". Năm 2024, số người trên 65 tuổi tại nước này đã vượt mốc 10 triệu người, chiếm hơn 20% dân số – một ngưỡng báo động về áp lực an sinh, y tế và cấu trúc xã hội. Tại Singapore, quá trình già hóa diễn ra nhanh chóng: nếu năm 2010, cứ 10 người dân thì có 1 người trên 65 tuổi, thì đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ là 1/4.

Trước những chuyển biến đó, nhiều quốc gia đã có chiến lược chủ động để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ an sinh. Tại Nhật Bản, chính phủ tập trung phát triển hệ thống cơ sở dưỡng lão hiện đại, hoàn thiện các dịch vụ chăm sóc tại nhà và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Trong khi đó, chính phủ Singapore lại triển khai quy hoạch các cơ sở hạ tầng như công viên thân thiện hơn với người già, chăm sóc y tế tích hợp, có chính sách khuyến khích người cao tuổi tiếp tục lao động phù hợp, tham gia sinh hoạt cộng đồng. Những giải pháp này không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ, mà còn giúp người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Việt Nam bước vào giai đoạn "già hóa nhanh" – áp lực đè nặng lên hệ thống y tế

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi từ năm 2011, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Theo Tổng cục Thống kê, Năm 2025, Việt Nam có 17 triệu người cao tuổi, chiếm trên 17% dân số. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ xấp xỉ 18 triệu người, chiếm khoảng 17-18% dân số cả nước.

Điều đáng nói là Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Trong khi hệ thống y tế tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thì thường xuyên quá tải. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người bệnh mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều trị, đặc biệt với nhóm người cao tuổi vốn có sức đề kháng yếu và cần sự chăm sóc liên tục.

Thêm vào đó, theo Bộ Y tế, hơn 70% người cao tuổi tại Việt Nam mắc từ ba bệnh mãn tính trở lên, bao gồm cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, xương khớp… Không chỉ vậy, nhiều người cao tuổi còn chịu ảnh hưởng về mặt tinh thần: cô đơn, trầm cảm, do thiếu người bên cạnh chăm sóc, con cái thường bận rộn với công việc, sống xa hoặc không có điều kiện để ở gần, khiến nhu cầu chăm sóc dài hạn trở thành một bài toán khó.

Bất động sản trị liệu – Giải pháp mới cho bài toán an sinh và sức khỏe của người cao tuổi

Khi kinh tế phát triển, tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam ngày càng có xu hướng chi trả cho dịch vụ sống chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sự xuất hiện của mô hình bất động sản trị liệu chính là câu trả lời kịp thời và cần thiết cho bài toán già hóa dân số, quá tải y tế và nhu cầu sống mới.

Tại nhiều quốc gia như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, mô hình bất động sản kết hợp y tế, trị liệu, nghỉ dưỡng đã phát triển, nhắm đến nhóm cư dân cần chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây vẫn là một khoảng trắng thị trường và chưa có dự án nào thực sự chuyên sâu về mô hình bất động sản trị liệu tích hợp chăm sóc y tế toàn diện. Tuy nhiên, điều đó đang dần thay đổi khi cuối năm 2025, tập đoàn Onsen Fuji - một chủ đầu tư chuyên về bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp công bố ra mắt Thera Home - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 xuất hiện tại Việt Nam.

Thera Home - Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 xuất hiện tại Việt Nam.

Khác với những mô hình nhà ở truyền thống, Thera Home là một không gian sống trị liệu toàn diện, nơi mỗi ngôi nhà được thiết kế như một "liệu pháp sống" – giúp phục hồi cơ thể, cân bằng cảm xúc. Tại đây, cư dân không chỉ được ở trong môi trường trong lành, gần gũi thiên nhiên, mà còn được tái tạo sức khỏe mỗi ngày thông qua 3 trụ cột trị liệu bằng liệu pháp tự nhiên, y học và chăm sóc tinh thần. Đặc biệt, Thera Home tích hợp dịch vụ y tế & chăm sóc sức khỏe 24/7 với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng luôn túc trực, mang đến hệ thống chăm sóc cá nhân hóa, cùng hệ sinh thái, cảnh quan gần gũi thiên nhiên, gắn kết tinh thần - tất cả tạo nên một nơi sống khỏe, sống sâu và đủ đầy.

Với Thera Home, Onsen Fuji không đơn thuần tạo ra một sản phẩm bất động sản mới, mà đang đặt nền móng cho một mô hình sống khác biệt, gắn chặt với giá trị nhân văn và nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trong bối cảnh dân số già hóa, sự ra đời của Thera Home - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 mở ra một lựa chọn an dưỡng toàn diện cho người cao tuổi, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện sự quan tâm và tri ân dành cho bậc sinh thành, thông qua một môi trường sống và trị liệu trọn vẹn.