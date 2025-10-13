Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ câu chuyện xúc động về người cha của mình

13-10-2025 - 15:26 PM

“Nhiều ca sĩ trẻ mới vào nghề, còn run rẩy bỡ ngỡ đến gõ cửa nhà ba để xin được tập hát, ba luôn mở rộng vòng” – con trai Nguyễn Ánh 9 nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai cố nhạc sĩ huyền thoại Nguyễn Ánh 9.

Con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ câu chuyện xúc động về người cha của mình- Ảnh 1.

Nguyễn Quang

Tại đây, nam nhạc sĩ chia sẻ về con đường âm nhạc của mình. Anh nói: “Con đường đến với âm nhạc của tôi không hề bằng phẳng. Ngay từ nhỏ, tôi từng bị cha ngăn cản tiếp xúc với đàn piano vì ông lo con trai mình sẽ vất vả, xa gia đình, sống trong những đêm thức trắng cùng cây đàn. Thế nhưng, tình yêu với âm nhạc vẫn âm thầm lớn lên trong tôi.

Mỗi lần ba dạy đàn, tôi lại lén trèo lên gác lửng, ló đầu ra xem tay ba bấm nốt nào, chơi ra sao. Dần dần, tôi nhớ vị trí ngón tay và tự đánh được cả bài mà chưa từng được học nốt nhạc nào.

Một buổi tối, tôi lén chơi lại bản nhạc cha vừa dạy học trò. Ông về sớm và bắt gặp, ngỡ ngàng khi thấy con trai mình có thể đánh trọn vẹn bản nhạc đó bằng cách học lỏm. Từ đó, ông hiểu rằng âm nhạc đã thật sự chảy trong huyết quản của con trai và mở lòng để tôi đuổi đam mê.

Là con trai của một nhạc sĩ nổi tiếng, tôi không cảm thấy áp lực trái lại, tôi xem đó là niềm tự hào. Những ngày đầu bước vào con đường chuyên nghiệp, tôi được các bậc tiền bối quý mến, hướng dẫn tận tình vì “đây là con của Nguyễn Ánh 9”.

Chưa bao giờ tôi thấy đó là khó khăn mà còn thấy rất khoái. Còn nếu nói tôi không bằng ba là chuyện đương nhiên vì ba là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà, còn nếu tôi hơn ba thì đó là trời cho, là điều quá tốt”.

Không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn là một người thầy đáng kính, luôn sẵn sàng giúp đỡ các thế hệ ca sĩ trẻ, không nề hà, không phân biệt nổi tiếng hay vô danh. Nhạc sĩ Nguyễn Quang nói: “Nhiều ca sĩ trẻ mới vào nghề, còn run rẩy bỡ ngỡ đến gõ cửa nhà ba để xin được tập hát, ba luôn mở rộng vòng tay. Ông nói chỉ cần được ngồi bên cây đàn là ba vui rồi, ai hát không quan trọng.

Triết lý sống ấy của ba chính là điều truyền cảm hứng với tôi cho đến hôm nay. Tôi luôn giữ cho mình lòng khiêm tốn, sự chỉn chu và khát vọng cống hiến.

Con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ câu chuyện xúc động về người cha của mình- Ảnh 2.

Nguyễn Ánh 9

Một trong những ký ức thiêng liêng nhất của tôi là lần đầu tiên và cũng là duy nhất được đứng cạnh ba mình trên cùng một sân khấu, cùng chơi hai cây piano trong đêm nhạc Lặng lẽ tiếng dương cầm. Bản nhạc Tình khúc chiều mưa vang lên không chỉ như món quà âm nhạc mà còn là sự giao hòa của hai thế hệ, nơi người cha khép lại hành trình nghệ thuật, và người con tiếp bước bằng tất cả lòng trân trọng, đam mê và biết ơn”.

Không chỉ được yêu mến với vai trò nhạc sĩ, Nguyễn Quang còn khẳng định mình qua các bản hòa âm phối khí, sản xuất âm nhạc và giữ vai trò giám khảo các cuộc thi âm nhạc uy tín.

Anh thẳng với các nghệ sĩ trẻ: “Muốn đi đường dài, phải đi chậm mà chắc. Đừng vì một chút thành công nhất thời mà đánh mất cả hành trình.

Chính nhờ sự kiên định đó, tôi từng bước xây dựng chỗ đứng riêng, đặc biệt trong lĩnh vực hòa âm phối khí.

Việc không ngừng học hỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực đạo diễn âm nhạc và thiết kế âm thanh, giúp tôi nắm trọn sân khấu trong tầm tay. Tôi tự hào vì đã thực hiện hàng chục chương trình nhạc live 100% mà chưa từng gặp lỗi kỹ thuật nào. Với tôi, mỗi vai trò là một mảnh ghép tạo nên chân dung một người nghệ sĩ toàn diện”.

