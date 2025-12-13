Đứa con hiếu thảo sẽ tranh thủ khi bố mẹ còn khỏe để làm 4 điều này!

Mọi cử chỉ, hành động của con cái đều khiến cha mẹ bận lòng. Ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng phải cha mẹ chúng ta cũng từng ngày đêm khắc khoải vì chúng ta như vậy sao?

Chỉ là, chúng ta quá bận rộn. Tuổi trẻ bận học hành, thi cử, yêu đương. Trưởng thành rồi lại bận công việc, con cái, lo toan cho gia đình nhỏ.

Dường như từ khoảnh khắc ta lớn lên, cha mẹ đã bị bỏ lại phía sau lưng, khi ta chỉ mải miết nhìn về trách nhiệm và tương lai của riêng mình. Trong tâm trí, ta mặc định cha mẹ luôn là hậu phương vững chắc. Để rồi một ngày kia, ta giật mình nhận ra những nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt họ từ bao giờ; tấm lưng cha đã còng xuống; bước chân mẹ đi nhanh một chút đã phải dừng lại để thở dốc.

Đừng đợi đến ngày đó mới nhận ra thời gian ta được ở bên họ chẳng còn bao nhiêu. Hãy tận dụng những tháng ngày còn lại để cùng họ làm những điều giản dị – những điều mà cha mẹ luôn mong chờ nhưng chẳng bao giờ nỡ mở lời đòi hỏi.

Làm con, hãy cố gắng cùng cha mẹ làm 4 điều này. Tuy chẳng phiền hà tốn kém, nhưng lại có thể sưởi ấm cả trái tim người già.

1. Trò chuyện nhiều hơn

Khi sống xa nhà, những lúc ta nghĩ đến cha mẹ thường rất ít: Khi đi học, tiền tiêu hết rồi mới nhớ đến gọi về. Khi đi làm, chịu ấm ức không ai chia sẻ, mới nhớ đến nhà. Khi kết hôn, không có người trông con, mới nhớ đến ông bà.

Dường như ta chỉ nhớ về cha mẹ khi bản thân cần giúp đỡ, hệt như những ngày còn thơ bé. Nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: Khi cha mẹ nhớ chúng ta thì sao? Gửi cho bạn một tin nhắn, bạn bận không kịp hồi âm. Muốn gọi cho bạn một cuộc điện thoại, lại sợ bạn đang họp hành. Muốn gọi video nhìn mặt con cháu, lại sợ làm phiền giờ bạn nghỉ ngơi.

Thực ra, chúng ta nên chủ động liên lạc với cha mẹ, dù chỉ là để nghe những lời dặn dò cũ rích, lặp đi lặp lại. Đa số các bậc cha mẹ đều không giỏi ăn nói, tình yêu sâu đậm của họ thường được gói ghém trong lớp vỏ bọc là sự "lải nhải", cần chúng ta kiên nhẫn bóc tách.

Những lời quan tâm ngỡ như phiền phức mà ta đã nghe cả ngàn lần ấy, thực ra chỉ cần dịch đơn giản thành một câu: "Bố mẹ yêu con".

2. Đi dạo cùng cha mẹ

Hãy dành thời gian đi dạo cùng họ. Những khoản tiền chuyển khoản hay những lời hỏi thăm qua màn hình điện thoại mãi mãi không chân thực bằng một lần gặp gỡ trực tiếp.

Khi cùng đi bộ, cha mẹ sẽ cảm nhận được rằng khoảng thời gian này là bạn đặc biệt dành riêng cho họ, là khoảnh khắc độc quyền của tình thân. Cùng nhau tản bộ, bước chân đồng điệu, đặt điện thoại xuống và chỉ tập trung vào nhau. Họ sẽ cảm nhận được sự coi trọng và lòng hiếu thảo của bạn.

Hơn nữa, chỉ khi đi bên cạnh, nhìn dáng đi của họ, bạn mới thấu cảm được sự tàn nhẫn của thời gian đang khắc lên cha mẹ dấu hiệu của tuổi già. Bạn sẽ nhận ra, có lẽ sẽ đến một ngày, họ chẳng còn đủ sức để đi cùng bạn một đoạn đường dài như thế nữa.

3. Đưa cha mẹ đi khám sức khỏe định kỳ

Người càng lớn tuổi lại càng hay "cứng miệng". Bạn hỏi sức khỏe thế nào, câu trả lời muôn thuở chỉ có một: "Bố mẹ khỏe lắm".

Nhưng sự thật có phải vậy không? Nếu chúng ta tin vào câu nói đó, đợi đến khi cơ thể họ thực sự phát bệnh thì hối hận cũng đã muộn. Cha mẹ luôn sợ làm phiền con cái, hễ đau đầu, đau lưng lại tự nhủ "nhịn một chút là qua". Nhưng càng sợ phiền, về sau lại càng gây ra rắc rối lớn. Vốn dĩ chỉ là bệnh vặt, đi khám sớm sẽ khỏi, nhưng vì cứ cố chịu đựng mà bệnh nhỏ hóa bệnh to.

Vì vậy, bất kể cha mẹ nói gì, tốt nhất hãy đưa họ đi khám sức khỏe mỗi năm một lần. Không có bệnh thì an tâm, có bệnh thì chữa trị kịp thời. Bệnh tật nào cũng vậy, phát hiện càng sớm càng dễ chữa. Dù cha mẹ có thể từ chối vì sợ tốn kém hay sợ phiền, nhưng chỉ cần bạn kiên trì, họ sẽ cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong lòng con cái. Trong lòng họ sẽ thấy vô cùng ấm áp.

4. Học cách "nhờ vả" cha mẹ

Một người sợ nhất điều gì? Đó là cảm giác mình "vô dụng". Người già hay nói: "Già rồi, lẩm cẩm rồi, chẳng được tích sự gì nữa". Miệng nói là khiêm tốn, nhưng trong lòng đầy sự hụt hẫng và cô đơn.

Làm con, chúng ta thường nghĩ để cha mẹ an hưởng tuổi già là không để họ động tay vào việc gì. Nhưng khi không tìm thấy giá trị của bản thân trong chính ngôi nhà mình, họ sẽ cảm thấy mình là người thừa.

Hãy thử thỉnh thoảng hỏi ý kiến cha mẹ về một vài vấn đề nào đó. Dù lời khuyên của họ có thể không giúp ích nhiều về mặt thực tế, hãy vẫn tỏ lòng biết ơn. Điều này giúp họ cảm thấy mình vẫn còn quan trọng với con cái, từ đó nội tâm sẽ trở nên trọn vẹn và thỏa mãn hơn.

Lời kết

Chữ "Hiếu" là tài sản vĩ đại mà người xưa để lại cho chúng ta. Bởi lẽ nó bắt nguồn từ thứ tình cảm phổ quát nhất của nhân loại, tên gọi là "Tình Yêu".

"Hiếu" là gốc rễ của "Yêu", và "Yêu" là linh hồn của "Hiếu". Hãy thường xuyên cùng cha mẹ làm 4 điều này, để tình yêu thương được luân chuyển trong gia đình, và để chữ Hiếu được trao truyền mãi về sau.