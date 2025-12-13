Bạn gái TikToker Bốp viết thư tay gây bão, “đàng trai” nhắc đến 2 từ đám cưới sau tai nạn

Mới đây, sau 5 tháng điều trị từ vụ tai nạn tại Đức, TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) đã chính thức trở lại MXH. Anh chàng cho biết tình hình sức khỏe hiện tại đã có phần ổn định hơn nhưng vẫn cần ở lại Đức để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Khoảng thời gian này, Bốp cập nhật mạng xã hội nhiều hơn. Từ mọi nền tảng, nam TikToker gửi lời cảm ơn đến những ai đã luôn ủng hộ, động viên và theo dõi anh trong khoảng thời gian khó khăn qua. Đặc biệt, một người mà Bốp luôn luôn biết ơn, trân trọng và thường xuyên dành sự biết ơn đó chính là bạn gái - Khánh Vân. Bởi Khánh Vân là người dù không thể ở gần nhưng luôn hỗ trợ Bốp từ xa, là động lực để anh có thể sớm trở lại và giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Bốp có nhiều chuyển biến tốt về sức khỏe, trở lại cập nhật MXH

Trên trang cá nhân mới đây, TikToker Bốp bày tỏ: “Cuối cùng, tôi cũng đã được lấy lại điện thoại, và đây là bức ảnh tôi muốn đọc nhất”. Kèm theo đó, anh đăng tải 2 trang thư viết tay của Khánh Vân nhân ngày kỷ niệm của cả hai,

Bạn gái Bốp chia sẻ trong thư: “Có 1 câu nói của Châu Bùi em rất là thích: 'Nếu phải chọn nhiều lần, em vẫn chọn yêu anh ngay say đắm. Vì em biết anh sẽ đáp lại bằng sự chân thành nhất. Tại sao phải sợ rơi vào tình yêu? Nếu đổi 10 lần đau để lấy một lần đẹp đẽ như này, em xin đổi'. Thật sự những câu nói trên giống chính xác những gì bản thân em muốn nói với anh. Người đó chắc chắn phải là anh. [...]

[...] Từ lúc tụi mình yêu nhau cho đến giờ cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ trong cuộc sống ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn. Anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, là chỗ dựa vững chắc mỗi lúc em yếu mềm, là người mà em không ngừng cố gắng phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Anh là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời em” .

“Mong rằng anh và em sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu thật lâu để còn cùng nhau thực hiện các kế hoạch trong tương lai, và… sẽ tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa. Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em, cảm ơn vì đã yêu em và để em được yêu. Tụi mình đều xứng đáng được hạnh phúc. Chúc mừng ngày kỷ niệm của tụi mình anh nhé” , Khánh Vân nhắn gửi đến Bốp.

Bức thư tay Khánh Vân viết cho Bốp gây bão MXH

Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Bức thư này của bạn gái Bốp nhanh chóng viral trên khắp MXH bởi sự ngọt ngào, tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Với nhiều người đã từng theo dõi câu chuyện của TikToker Bốp đều biết, Khánh Vân chính là người chia sẻ câu chuyện Bốp gặp tai nạn và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Ở Việt Nam nhưng Khánh Vân vẫn giữ mối liên hệ với các luật sư bên Đức, với mẹ của Bốp để cập nhật tình hình và hỗ trợ gia đình nhiều nhất có thể.

Trong khoảng thời gian 5 tháng vừa qua, Khánh Vân chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc mà luôn dành những lời chúc, những điều tốt đẹp nhất cho bạn trai. Cô cũng thường xuyên bày tỏ trên trang cá nhân của mình những tình cảm ngọt ngào, chia sẻ lại kỷ niệm hạnh phúc của cặp đôi.

Chính bởi vậy mà cộng đồng mạng dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho Khánh Vân và TikToker Bốp. Nhiều người bày tỏ dù có thể gặp nhiều thử thách nhưng tình yêu của cả hai vẫn rất bền chặt và có thể vượt qua tất cả.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 11, tài khoản Threads của Bốp cũng đăng tải nhiều bức hình đáng yêu của cặp đôi. Không những vậy, anh chàng còn dành nhiều lời yêu thương cho bạn gái của mình, bày tỏ luôn mơ về 2 chữ "đám cưới". Cùng với đó, Bốp cũng liên tục "đánh dấu chủ quyền", không ngại thể hiện tình cảm với người yêu: "Không phải là không có em thì anh không sống được nhưng anh thích cuộc đời anh có em".

TikToker Bốp từng đăng hình hạnh phúc, nhắc về 2 chữ "đám cưới"

Loạt bài đăng ngọt ngào mà Bốp dành cho bạn gái

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đáng yêu vô cùng. Thích cái cách cả hai yêu thương nhau. Chúc anh chị luôn như vậy nhé”.

- “Câu chuyện này thực sự đã khiến mình xúc động, rơi nước mắt rất nhiều. Hai bạn trẻ đều tài giỏi, có nhiều năng lượng tích cực. Hãy mãi hạnh phúc nha”.

- “Gửi ngàn lời chúc đến Bốp và Khánh Vân. Hai bạn đều rất tuyệt vời trong tình yêu này. Dù có nhiều thử thách nhưng mình tin cả hai bạn đều vượt qua và xứng đáng hạnh phúc”.

- “Bốp mau khỏe và trở về với Khánh Vân nha. Cô gái ấy đã rất mạnh mẽ và cũng rất ngọt ngào. Phải thật hạnh phúc nha Bốp và Khánh Vân”.

- “Đôi này đáng ngưỡng mộ thật. Một người bạn đồng hành như Khánh Vân rất đáng trân trọng. Khi về Việt Nam hãy ôm Khánh Vân thật lâu nha”.

Bên cạnh những chia sẻ về bạn gái, TikToker Bốp cũng đã trở lại MXH TikTok với video đầu tiên sau thời gian điều trị tai nạn. Anh chàng vẫn giữ nguyên năng lượng tích cực như trước, vẫn cười thật tươi khi xuất hiện trên camera. Chỉ có điều khác biệt hiện tại là Bốp quay video cùng xe lăn, cùng những vết thương sau vụ tai nạn.

Ngoài ra, Bốp cũng đăng tải lại hình ảnh với 2 người bạn của mình - cặp song sinh không may qua đời trong vụ tai nạn. Bốp bày tỏ, đó sẽ là bức ảnh kỉ niệm khiến anh ghi nhớ mãi, không thể quên: “Rất cảm ơn 2 đứa đã làm những người bạn tuyệt vời, người em tuyệt vời nhất của anh”.

Diện mạo hiện tại của Bốp, anh vẫn giữ được sự lạc quan, tích cực vốn có