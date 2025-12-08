Dự án 'Nuôi Em' đóng băng tài khoản, tạm dừng hoạt động

Hai ngày qua, dự án Nuôi Em vướng ồn ào khi một người ủng hộ cho biết từng đóng 1,45 triệu đồng cho mã nuôi em NE03905, nhưng sau đó mã này lại được gắn cho người khác, làm dấy lên nghi vấn "hai người cùng nuôi một học sinh".

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản cũng cho rằng họ đã dừng tham gia đóng góp vào dự án khi kiểm tra thông tin học sinh được trợ cấp thì phát hiện em đó đã rút khỏi danh sách "Nuôi em" từ tháng 1 nhưng đến tháng 8, các tình nguyện viên của dự án vẫn nhắn hỏi mạnh thường quân có tiếp tục hỗ trợ không.

Tạm đóng băng tài khoản nuôi em để hỗ trợ minh bạch thông tin

Trước vụ việc khiến dư luận xôn xao, tối ngày 7/12, Hoàng Hoa Trung đã có bài chia sẻ dài để giải đáp hàng loạt câu hỏi của cộng đồng mạng. Đồng thời, người sáng lập Dự án Nuôi em đưa ra loạt quyết định nhằm rà soát tính minh bạch thu - chi sau khi nhận nhiều ý kiến phản ánh từ cộng đồng.

Theo đó, tài khoản gây quỹ tại Vietcombank số 0491001764766 sẽ được tạm đóng băng trong 15 ngày kể từ 8/12/2025 để tiến hành thống kê toàn bộ nguồn thu - chi qua nhiều năm, đồng thời mời đơn vị kiểm toán độc lập tham gia đối soát.

"Trong ngày thứ 2, 8/12/2025 tôi sẽ làm việc với Ngân hàng để đóng băng tài khoản tại địa chỉ Vietcombank 0491001764766. Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày, và sẽ mở lại khi có thông báo mới. Mục đích là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê lại đầy đủ tất cả các khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua.

Tôi nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án dẫn đến chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không. Tôi mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành 1 cách độc lập, để kiểm tra 1 cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án Nuôi Em trong suốt những năm qua", ông Trung chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng thời, hoạt động chi tiền nuôi ăn cho các em nhỏ cũng sẽ tạm dừng, nhường ưu tiên cho việc tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của nhà tài trợ. "Dù rất thương xót và đau lòng, nhưng tôi cũng sẽ buộc phải làm việc với các trường cũng như các đơn vị cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc Nuôi Ăn các bé. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng dành cho Nuôi Em quan trọng hơn rất nhiều".

Người đứng đầu dự án cho hay toàn bộ nhân sự sẽ tập trung cho công tác rà soát, ghi nhận và phản hồi thắc mắc từ các mạnh thường quân. Bài đăng đồng thời đính kèm đường link để ghi nhận, cập nhất tất cả phản ánh từ những người từng tham gia đóng góp Nuôi Em.

Trong bài thông báo dài lúc 22h ngày 7/12 của ông Hoàng Hoa Trung cũng đã giải đáp 14 vấn đề nổi cộm cũng như thắc mắc của cộng đồng mạng xoay quanh Dự án Nuôi em cũng như vấn đề minh bạch tài chính mà nhiều người hoài nghi.

Cộng đồng mạng vẫn còn nhiều câu hỏi chờ giải đáp

Tuy vậy, nhiều ý kiến trên mạng xã hội vẫn bày tỏ lo lắng việc tạm dừng chi trả liệu có khiến các em nhỏ, những người yếu thế nhất phải chịu thiệt thòi trong lúc chờ đợi minh bạch. Một số tài khoản kêu gọi dự án sớm công bố lộ trình rõ ràng để phụ huynh và nhà tài trợ yên tâm, đồng thời “đừng để các bé gánh hậu quả từ sai sót của người lớn”.

Thông tin tạm dừng chi tiền nuôi ăn khiến không ít người từng ủng hộ Nuôi Em chạnh lòng. Nhiều bình luận tối 7/12 thể hiện sự băn khoăn: đã đóng tiền ăn cả năm học cho các con thì vì sao bữa ăn lại bị ngừng giữa chừng?

Tài khoản D.L đặt vấn đề: “Nói rất thương xót nhưng lại tạm dừng chi tiền nuôi ăn cho các bé, tôi thật sự không hiểu. Chúng tôi đóng từ đầu năm học, tức dự án phải chi trọn vẹn đến giữa năm 2026. Không thể thu đủ một năm từ trước rồi đến lúc khó khăn lại bảo ‘tạm dừng’, để tiền nằm trong tài khoản mà bữa ăn của các bé lại tính theo tuần, theo tháng được.”

Một phụ huynh khác chia sẻ thêm: “Chúng tôi đóng theo năm học để đảm bảo các con được ăn đều đặn suốt cả năm, chứ không phải theo tháng hay tuần. Hiểu rằng dự án cần thời gian rà soát, nhưng mong rằng mọi hoạt động liên quan đến trẻ vẫn được duy trì ổn định, tránh để các em bị ảnh hưởng bởi chuyện của người lớn.”

Dư luận cho rằng minh bạch là con đường duy nhất để Nuôi Em tiếp tục hành trình 11 năm đầy nhân văn. Nhưng sự minh bạch ấy cần được thực hiện song hành với trách nhiệm bảo vệ trẻ em - lý do duy nhất khiến hàng vạn tấm lòng cùng chung tay với dự án Nuôi Em từ những ngày đầu.

Dự án cho biết sẽ phối hợp với nhà trường và địa phương để tìm giải pháp tạm thời, nhằm không làm gián đoạn bữa ăn bán trú của các em, đồng thời cam kết công khai toàn bộ kết quả kiểm tra thu chi ngay khi hoàn tất.

Trước đó, Dự án Nuôi em khởi xướng từ năm 2014 nhằm mục đích cung cấp bữa ăn chất lượng hơn cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Ít giờ trước, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án Nuôi em. Nam rapper khẳng định, anh và ekip tham gia Nuôi em với tư cách là người ủng hộ, như các mạnh thường quân khác. Anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em.

Hàng năm Đen Vâu và ekip vẫn gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án. Đây là chi phí cá nhân, nằm ngoài doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Đen Vâu cũng giải thích, tất cả doanh thu từ bài hát nói trên dành cho thiện nguyện, nhưng không phải riêng dự án Nuôi Em mà còn dành cho các chương trình khác.

Nam ca sĩ mong cộng đồng mạng chưa vội kết luận, cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em.