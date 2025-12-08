Nhà tuyển dụng Manulife: Không tạo bản sao mà xây dựng phiên bản tốt nhất

Câu chuyện của những nhà tuyển dụng Bùi Bích Liên, Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Kim Cúc là những lát cắt về hành trình kiến tạo đội ngũ ấy. Tuy khác nhau về trải nghiệm, họ có cùng một triết lý: sức mạnh tập thể không đến từ sự tương đồng mà từ sự cộng hưởng của những giá trị khác biệt.

Chị Bùi Bích Liên: Thay đổi bản thân để tôn trọng sự khác biệt

"Thành thật mà nói, thời gian đầu làm quản lý, tôi từng định hướng đội ngũ sẽ làm việc giống mình", chị Bùi Bích Liên nhớ lại. Cũng như nhiều nhà quản lý trẻ khác ở thời điểm ấy, chị tin rằng kinh nghiệm thành công của bản thân là con đường ngắn nhất để đưa cả đội cùng về đích.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một thành viên mới đã tạo nên bước ngoặt định hình lại phong cách quản lý của chị. Dù đã thể hiện tiềm năng tốt ở vòng tuyển dụng, nhưng khi làm việc, tư vấn viên ấy lại có phong cách chậm rãi, trái ngược với sự nhanh nhẹn mà chị Liên kỳ vọng. "Bạn ấy khiến tôi có chút lo lắng vì khá khác biệt so với hình mẫu mà mình đặt ra", chị chia sẻ.

Thay vì "ép khuôn", chị chọn cách lắng nghe và nhận ra nhiều điều. Đằng sau sự chậm rãi đó là sự cẩn trọng đến đáng quý. Bạn ấy tỉ mỉ rà soát từng điều khoản nhỏ, thậm chí kiên nhẫn dành hàng giờ chỉ để giải thích cặn kẽ một quyền lợi cho khách hàng lớn tuổi. Chị Liên hiểu rằng nếu quản lý bằng sự áp đặt, chị có thể sẽ đánh mất một người đồng đội tận tâm. Đây cũng là lúc chị học được cách chấp nhận sự khác biệt, thay đổi định hướng tuyển dụng và hỗ trợ từng thành viên phát triển theo cách riêng của họ.

Sự thay đổi trong cách quản lý của chị Liên đã tạo nên một đội ngũ đa dạng. Người có thế mạnh về quy trình hệ thống, người nhạy bén trong cập nhật xu hướng, người giỏi về chăm sóc khách hàng… Mỗi thành viên đều có không gian để phát huy thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau để các đội ngũ cùng phát triển. Ở thời điểm hiện tại, chị Liên hiểu rằng bài học quan trọng nhất của người quản lý chính là tôn trọng sự khác biệt và trao quyền bằng sự tin tưởng.

Chị Nguyễn Thị Phượng: Biến kỹ năng cũ thành lợi thế cạnh tranh

Hơn một thập kỷ lãnh đạo và xây dựng đội ngũ tại Manulife, chị Nguyễn Thị Phượng chưa bao giờ định hình một khuôn mẫu cố định cho đội ngũ của mình. Chị luôn chờ đón những điều mới mẻ từ các ứng viên.

Ở các cuộc phỏng vấn, chị Phượng đặc biệt chú ý đến những điểm sáng ở mỗi ứng viên. Đó có thể là sự vững vàng về kiến thức, sự nhanh nhẹn trong giao tiếp, tính cách điềm đạm, hoặc đơn giản là một ngoại hình thiện cảm. Với chị, đây là những "chất liệu gốc" để đào tạo và phát triển nhân sự theo hướng bền vững.

Tinh thần ấy thể hiện rõ qua cách chị đồng hành với những thành viên có xuất phát điểm đa dạng như giáo viên, làm nghệ thuật, hay công chức. Mỗi người đều có những bản sắc riêng trong nghề nghiệp cũ, và cách của chị Phượng là chuyển bản sắc ấy thành lợi thế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hành trình của chị N.T.Mơ, từng là giáo viên trung học cơ sở, là một ví dụ. Thời gian đầu gia nhập ngành bảo hiểm, chị Mơ cố gắng học hỏi phong cách hoạt ngôn, nhanh nhẹn từ các đồng nghiệp "ngôi sao". Tuy nhiên, vì đó không phải là tính cách thật của chị nên khách hàng dễ dàng nhận ra sự thiếu tự nhiên.

Nhận thấy điều đó, chị Phượng định hướng chị Mơ phát huy bản sắc "cô giáo", trình bày giải pháp tài chính một cách rõ ràng, sư phạm và có phương pháp. Trở về đúng thế mạnh, chị Mơ lấy lại sự tự tin và dần chinh phục được khách hàng.

Dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng lâu năm, chị Phượng cho rằng điều quan trọng nhất của một người dẫn dắt là hiểu được thế mạnh và dùng phương pháp phù hợp để mỗi người phát huy năng lực. "Không thể bắt cá leo cây, cũng không thể khiến chim bơi lội. Khi đặt vào đúng môi trường, họ sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình", chị nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc - nhạc trưởng của đội ngũ đa sắc màu

Nhiều năm phụ trách tuyển dụng và huấn luyện tư vấn viên Manulife, chị Nguyễn Thị Kim Cúc hiểu rằng không thể quản lý bằng cách nhân bản chính mình vì sẽ thiếu đi sự đột phá. Để tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, chị cần một dàn nhạc đa âm sắc, và chị là một nhạc trưởng.

Với định hướng đó, chị chủ động tìm kiếm những cá tính khác biệt, áp dụng mô hình DISC để nhận diện tính cách và giúp họ phát huy tối đa thế mạnh trong mọi khâu, từ tư vấn giải pháp đến chăm sóc sau bán hàng.

Chị nhận diện rõ 4 nhóm phong cách làm việc trong đội ngũ của mình. Nhóm Quyết đoán (D - Dominance) là những tư vấn viên chủ động, quyết liệt; nhóm Ảnh hưởng (I - Influence) giàu cảm xúc, dễ lan tỏa năng lượng; nhóm Kiên định (S - Steadiness) có sự bền bỉ, trung thành; và nhóm Tuân thủ (C - Conscientiousness) kỷ luật, logic và đề cao sự chính xác.

Trong công việc, với cùng mục tiêu tiếp cận khách hàng, chị luôn có hướng riêng cho từng nhóm tính cách. Chẳng hạn, với người nhóm I, chị không yêu cầu họ telesale khô khan mà khuyến khích họ tổ chức các sự kiện kết nối khách hàng, bởi đó là "sân khấu" mà họ tỏa sáng nhất. Ngược lại, với người nhóm C, vốn không thích sự ồn ào, chị định hướng họ thực hiện các workshop chuyên sâu như phân tích tài chính cá nhân, nơi họ có thể dùng thế mạnh logic và sự tỉ mỉ của mình để chinh phục khách hàng.

Trong hành trình xây dựng và tuyển dụng đội ngũ, ở vai trò là một người nhạc trưởng, chị Cúc luôn biết cách để các nhạc cụ cùng hòa nên một bản nhạc hấp dẫn. "Sức mạnh tập thể đến từ việc phối hợp những phiên bản tốt nhất, vì thế, tôi muốn phát huy tối đa những cá tính khác biệt để tạo nên một sức mạnh cộng hưởng", chị chia sẻ.

Là những nhà kiến tạo đội ngũ thế hệ mới tại Manulife, chị Bích Liên, chị Phượng và chị Kim Cúc đã cho thấy, lãnh đạo không phải là việc "nhân bản chính mình", mà là đủ bản lĩnh và kiên định để nuôi dưỡng những phiên bản tốt nhất của người khác. Hành trình của họ gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến những ai đang tìm kiếm một con đường sự nghiệp ý nghĩa: Tại Manulife, bạn không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.