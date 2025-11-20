BHXH TP.HCM hướng dẫn hoàn tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế

Ngày 19/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 14/11, tất cả học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT; học viên chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm học viên GDTX cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó, Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách TP hỗ trợ 50%).

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM hướng dẫn hoàn tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế.

BHXH TP.HCM đề nghị các trường, cơ sở giáo dục phối hợp lập danh sách học sinh chưa có thẻ BHYT đến ngày 31/12/2025 và gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ trước ngày 30/11/2025, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho các em và thực hiện đúng Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND.

Căn cứ danh sách học sinh năm học 2025-2026, nhà trường lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH trước ngày 20/12/2025 để cấp, gia hạn thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ theo Nghị quyết.

Đối với các trường, cơ sở giáo dục đã thu tiền BHYT của học sinh để cấp thẻ năm 2026, cần hoàn trả ngay số tiền đã thu cho phụ huynh. Trường hợp đã tạm chuyển tiền tham gia BHYT của học sinh cho cơ quan BHXH, nhà trường liên hệ BHXH để làm thủ tục hoàn trả. Sau khi nhận được tiền từ BHXH, trường hoàn trả ngay cho phụ huynh.

Trước đó, ngày 14/11/2025, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh. Theo đó, ngân sách TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT cho học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Việc này thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025, theo đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT.