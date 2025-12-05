Khoai Lang Thang bị lợi dụng

Việc kẻ xấu dùng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói và gương mặt người nổi tiếng rồi đi lừa đảo, trục lợi trên MXH không còn hiếm gặp. Song không dừng lại ở đó, công nghệ ngày càng phát triển cũng là lúc những nội dung lừa đảo này trở nên tinh vi hơn, khó bị phát hiện hơn.

Tối 4/12 vừa qua, Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) đã đăng bài cảnh báo đầy lo lắng khi gương mặt, giọng nói của mình đang bị kẻ xấu lợi dụng.

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang cho biết trong tuần vừa qua, hàng chục người đã bị lừa nên tìm đến hỏi anh chàng về một video chỉ cách làm giàu của Khoai. Vì video giả mạo nên nam YouTuber đã report lên nền tảng nhưng không hiệu quả nên đành nhờ mọi người hỗ trợ.

“Bên dưới bài viết này là một video lừa đảo bằng cách dùng AI để giả giọng và giả hình ảnh của Khoai. Cả tuần nay hàng chục người bị trang này lừa, nhắn tin, email hỏi Khoai về video giả này.

Dạ mong cô bác phụ Khoai báo cáo với. Khoai báo cáo đủ loại hạng mục từ lừa đảo, AI, giả mạo, xâm phạm bản quyền,... tất cả luôn mà nền tảng cứ trả lời là không xoá. Thấy người khác bị lừa mà Khoai bất lực quá” - Khoai Lang Thang chia sẻ.

Bài đăng của Khoai Lang Thang (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng này xuất phát từ việc một tài khoản Facebook đăng video có mặt của Khoai Lang Thang, dùng AI để lồng tiếng giọng nói và chỉnh sửa khẩu hình giả mạo nam YouTuber. Nội dung trong video này kêu gọi người xem mở gian hàng kinh doanh trên Amazon, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền đổi đời nhưng thực chất là lừa đảo. Những người chỉ xem qua hoặc chưa tiếp xúc nhiều với công nghệ đều có thể bị đánh lừa.

“Cùng Khoai Lang Thang khám phá! Bùng nổ đơn hàng mùa cao điểm cùng Khoai Lang Thang. Không rủi ro - không cần kinh nghiệm - vẫn bắt đầu được. Chỉ cần mở gian hàng, mọi thứ còn lại đã có đội ngũ hỗ trợ” - trích từ chú thích đính kèm video giả mạo.

Hình ảnh của Khoai Lang Thang được sử dụng nhưng khẩu hình và giọng nói là sản phẩm giả mạo (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới bài đăng của Khoai Lang Thang, cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc, bất bình với video giả mạo người nổi tiếng để trục lợi. Đồng thời nhiều người báo cáo video giả mạo, chia sẻ bài đăng để thông tin được lan tỏa rộng rãi hơn.

Đến thời điểm nửa đêm 4/12, dù đã có nhiều cư dân mạng báo cáo nhưng đoạn video vẫn xem được bình thường.

Khoai Lang Thang lo lắng khi nhiều người xem video lừa đảo và bị lừa (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải là lần đầu tiên Khoai Lang Thang lên tiếng về chuyện giả mạo. Từ cuối tháng 10 vừa qua, anh chàng đã cảnh báo về vấn đề này khi hình ảnh của mình bị gắn vào các sản phẩm để bán hàng. Thực tế Khoai không kinh doanh những mặt hàng đó.

"Nhờ cô bác mình hỗ trợ Khoai báo cáo các trang giả mạo bán hàng với. Khoai báo cáo mấy tuần qua mà nền tảng không hề xử lý gì cả. Nhiều người bị lừa đảo từ những trang này nhắn tin Khoai nhiều lắm. Khoai để link trang lừa đảo hoặc lợi dụng reup full video kênh bên dưới nha. Khoai cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm" - Khoai Lang Thang chia sẻ hồi cuối tháng 10.

Trước Khoai Lang Thang, vấn đề giả mạo và lợi dụng AI cho mục đích xấu trên mạng đã gây nhức nhối. Vì vậy cần giữ sự tỉnh táo và chủ động trang bị kiến thức khi sử dụng MXH để nhận diện nội dung do AI tạo ra. Song song đó, cộng đồng mạng cũng đang lan truyền các vụ việc điển hình để cảnh báo bạn bè, người thân và kêu gọi nền tảng thắt chặt kiểm duyệt nội dung deepfake.