Khoai Lang Thang cảnh báo gấp chuyện lừa đảo

Vừa mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương) đã bất ngờ đăng tải thông tin cảnh báo gấp liên quan tới việc giả mạo thông tin về anh nhằm mục đích xấu.

(Ảnh chụp màn hình)

Kèm theo bài đăng là hình ảnh và thông tin về 2 trang giả mạo mang tên anh để đăng bán hàng hoặc nhằm mục đích không rõ ràng. Điều đáng nói, 2 trang này dù là giả mạo nhưng có lượt view và lượt theo dõi rất cao, thậm chí có trang còn chạy quảng cáo. Anh cho biết đã nhận được không ít tin nhắn từ người bị lừa bởi những trang này, dù anh đã chủ động báo cáo nhưng nền tảng mạng xã hội vẫn chưa có động thái xử lý rõ ràng. Vì vậy, anh đã kêu gọi cộng đồng mạng cùng hỗ trợ báo cáo các trang giả mạo, đồng thời cảnh báo fan và cư dân mạng tránh bị lợi dụng.

Dưới phần bình luận, Khoai Lang Thang tiếp tục chia sẻ: "Cô bác mình cẩn thận nha. Có nhiều trang giả mạo bán hàng lừa đảo, chạy cả quảng cáo luôn mà Khoai chính chủ bấm báo cáo nhiều lần vẫn không được nền tảng bảo vệ hay xử lý. Nên Khoai thật sự bất lực và buồn lắm, khi có các cô chú nhắn tin nói Khoai là bị các trang ấy lừa mua hàng."

Anh cũng nhấn mạnh rằng, nếu ai từng bị các trang giả mạo lừa đảo thì có thể gửi thông tin đến email team phụ trách của anh. Anh sẽ tiếp nhận thông tin, tổng hợp lại và ủy quyền cho luật sư tiến hành các thủ tục kiện những người đứng sau các trang này.

Chú thích ảnh

Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) từng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Công trình và xuất thân từ Bến Tre. Trước khi trở thành YouTuber chuyên về du lịch - ẩm thực - khám phá, anh từng làm kỹ sư.

Anh bắt đầu tạo dựng kênh YouTube với tên "Khoai Lang Thang", chuyên các video trải nghiệm, du lịch khám phá, ẩm thực, nhiều lần đến các địa phương, các quốc gia có nền ẩm thực, văn hoá khác biệt. Nội dung của anh thường được nhận xét là gần gũi, mộc mạc và chân thành.

Việc giả mạo thông tin người nổi tiếng để lừa đảo không phải là chuyện hiếm, nhưng khi chính người bị giả mạo lên tiếng và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ - đó là dấu hiệu cho thấy sự việc có thể ảnh hưởng đến không ít người. Với lượng theo dõi lớn và sự tin tưởng từ khán giả, việc Khoai Lang Thang bị giả mạo càng khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ quan tâm hơn. Anh không chỉ kêu gọi mọi người "cẩn thận" mà còn chủ động khuyến khích mọi người gửi thông tin để tiến hành xử lý.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, việc cá nhân và thương hiệu bị giả mạo để trục lợi đang là vấn đề đáng lưu tâm. Câu chuyện của Khoai Lang Thang một lần nữa đặt ra thông điệp: hãy kiểm tra kỹ thông tin, báo cáo khi cần và không nên chủ quan ngay cả khi tương tác với các nhân vật "quen mặt" trên mạng. Việc người nổi tiếng lên tiếng cảnh báo không chỉ giúp chính họ bảo vệ bản thân mà còn giúp cộng đồng chung tay ngăn chặn các hành vi lừa đảo.