Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố?

23-10-2025 - 20:08 PM | Sống

Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố đối với Lương Bằng Quang.


Theo Công an TP HCM, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM xác định:

Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnhsát kinh tế) – Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

