Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao

23-10-2025 - 19:39 PM | Sống

17 năm gắn bó với trái bóng, Hoàng Thị Loan "lãi" được đôi chân đầy vết chai sạn.

Mới đây, Hoàng Thị Loan - "hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam" - đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đôi bàn chân trần sau nhiều năm thi đấu. Trong khung ảnh, đôi chân của nữ cầu thủ xuất hiện với những vùng da dày, chai sạn, thậm chí biến dạng ở các ngón - dấu ấn của hàng nghìn giờ tập luyện và thi đấu khắc nghiệt.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thị Loan viết kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Nhìn đi nhìn lại đã được 17 năm gắn bó với trái bóng và giờ lãi được bàn chân chai vàng".

Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao- Ảnh 1.
Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao- Ảnh 2.
Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao- Ảnh 3.

Câu nói vừa dí dỏm, vừa khiến nhiều người đồng cảm. Đằng sau hình ảnh lung linh của một "hot girl sân cỏ" là những tháng ngày đổ mồ hôi, chịu đau đớn và hi sinh cho đam mê. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự nể phục: "Người ta có bàn tay vàng, còn Loan có bàn chân vàng thật sự", "Xót xa mà tự hào - đôi chân ấy đã làm nên biết bao khoảnh khắc vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam", "Tất cả vì màu cờ sắc áo nên hãy tự hào Loan nhé"...

Từng được biết đến với gương mặt khả ái và phong cách nữ tính, Hoàng Thị Loan giờ đây càng khiến khán giả trân trọng hơn bởi nghị lực và tình yêu bóng đá bền bỉ suốt gần hai thập kỷ. Không chỉ ghi dấu trên sân cỏ bằng tinh thần thi đấu máu lửa, Hoàng Thị Loan còn một thời là cái tên "gây bão" mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào, dễ thương. 

Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao- Ảnh 4.

Khuôn mặt tròn, nụ cười tươi rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng ngoài đời thường khiến cô được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "vợ quốc dân". Mỗi lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Loan đều khiến cổ động viên rần rần vì tài năng lại xinh như hot girl. Dù giờ đây hình ảnh "đôi chân chai vàng" khiến nhiều người xót xa, nhưng chính sự đối lập giữa vẻ ngoài trong sáng và nghị lực phi thường ấy mới là điều khiến Hoàng Thị Loan được mọi người yêu mến hơn. 

Chà tỏi lên lòng bàn chân, tưởng “vô tri” nhưng mang lại cá tá lợi ích sức khỏe, làm đẹp

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

