Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bàn chân của người "giấu" ung thư thường có 5 khác biệt, chỉ mong bạn không đen đủi có cái nào!

03-10-2025 - 10:45 AM | Sống

Có thể bạn chưa biết, một số bất thường ở bàn chân lại "lật tẩy" nhiều bệnh ung thư ở các bộ phận chẳng hề liên quan đến nó.

Ít ai ngờ bàn chân lại có thể là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe, thậm chí cảnh báo sớm nhiều loại ung thư chẳng hề liên quan trực tiếp đến nó. Nhiều ca bệnh thực tế cho thấy những thay đổi nhỏ nhặt ở chân có thể đi trước các triệu chứng nghiêm trọng hàng tháng trời. Vấn đề ở chỗ, không ít người chủ quan bỏ qua vì nghĩ chỉ là mệt mỏi hay tuổi tác hay bệnh ngoài da. Đến khi phát hiện thì bệnh ung thư đã bước sang giai đoạn khó điều trị.

Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ cho bạn 5 khác biệt ở bàn chân rất dễ là dấu hiệu ung thư, tuyệt đối không được xem thường:

1. Bàn chân thường xuyên lạnh buốt

Nếu bàn chân luôn lạnh dù trời nóng, có thể lưu thông máu đang gặp trục trặc. Một số nghiên cứu chỉ ra tình trạng này có liên quan đến ung thư máu và ung thư tuyến giáp, khi hệ tuần hoàn và quá trình trao đổi chất bị rối loạn nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu âm thầm, nhiều người thường không gắn nó với ung thư nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm.

1a1
Ảnh minh họa

Ngoài ung thư, bàn chân lạnh liên tục còn có thể là biểu hiện của bệnh mạch máu ngoại biên, tiểu đường hoặc suy giáp. Tuy vậy, nếu tình trạng kéo dài kèm theo mệt mỏi bất thường, sụt cân hay da dẻ xanh xao thì cần đi kiểm tra ngay.

2. Da bàn chân đổi màu lạ

Những mảng da sậm màu, tím tái hoặc xuất hiện đốm loang bất thường ở chân có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da, đặc biệt là u hắc tố ác tính. Đây là loại ung thư tiến triển nhanh và dễ di căn nếu không được phát hiện sớm. Khi mạch máu dưới da bị ảnh hưởng bởi tế bào ung thư, màu sắc trên bàn chân sẽ trở nên bất thường rõ rệt.

Ngoài nguy cơ ung thư, da chân đổi màu cũng có thể liên quan đến suy tĩnh mạch, bệnh gan hoặc thiếu máu. Tuy nhiên, khác biệt của ung thư thường là màu đậm dần, không biến mất theo thời gian và kèm theo cảm giác đau rát hoặc ngứa.

3. Bàn chân xuất hiện vết loét lâu lành

Một vết thương nhỏ ở bàn chân nhưng mãi không lành có thể là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo đây đôi khi chính là “tiếng kêu cứu” của ung thư da hoặc ung thư máu. Cơ chế là do hệ miễn dịch bị suy yếu, tế bào ung thư chiếm chỗ khiến khả năng tự hồi phục của da giảm mạnh.

Ngoài ung thư, loét lâu lành cũng thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường hoặc rối loạn tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu kết hợp với chảy máu bất thường, bầm tím không rõ lý do hoặc sụt cân thì khả năng ung thư càng cao.

1e
Ảnh minh họa

4. Ngón chân sưng phồng bất thường

Ngón chân to dần, sưng phồng mà không có chấn thương trước đó là dấu hiệu đáng lo ngại. Đây có thể là biểu hiện sớm của ung thư xương hoặc ung thư mô mềm ở chân. Các tế bào ác tính xâm nhập khiến cấu trúc xương và mô bị biến đổi, gây sưng to mà không rõ nguyên nhân.

Ngoài khả năng ung thư, ngón chân sưng phồng cũng có thể xuất phát từ bệnh gút, viêm khớp hoặc nhiễm trùng. Nhưng nếu tình trạng không giảm dù đã dùng thuốc thông thường, cần nghĩ ngay tới nguy cơ ác tính.

5. Móng chân biến dạng, đổi màu khác lạ

1f
Ảnh minh họa

Móng chân dày lên, giòn dễ gãy hoặc đổi màu nâu đen có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư da ở móng hoặc thậm chí ung thư phổi. Lý do là vì sự rối loạn oxy trong máu và thay đổi tế bào biểu bì khiến móng biến dạng rõ rệt. Đây là dấu hiệu dễ bị nhầm với nấm móng nên rất nhiều người bỏ qua.

Ngoài ung thư, móng chân biến dạng còn liên quan đến nấm móng, thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh gan. Điểm khác biệt là móng bất thường do ung thư thường tiến triển nhanh, lan rộng và kèm theo đau tức hoặc rỉ máu.

Bác sĩ sống thọ 100 tuổi dù từng mắc ung thư: Bí quyết nằm ở thói quen này

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước được tặng tiền ngày Quốc Khánh, nay gửi lại đồng bào: Người dân đồng loạt hưởng ứng ủng hộ đồng bào sau bão lũ

Trước được tặng tiền ngày Quốc Khánh, nay gửi lại đồng bào: Người dân đồng loạt hưởng ứng ủng hộ đồng bào sau bão lũ Nổi bật

Lương hưu 31 triệu đồng/tháng, cụ ông U70 vẫn đi làm bảo vệ rồi ngậm ngùi hối hận: “Tôi phải xin nghỉ chỉ sau 4 tháng”

Lương hưu 31 triệu đồng/tháng, cụ ông U70 vẫn đi làm bảo vệ rồi ngậm ngùi hối hận: “Tôi phải xin nghỉ chỉ sau 4 tháng” Nổi bật

4 mô hình nuôi dạy con từ Tam Quốc: Tào Tháo dạy theo năng lực, Lưu Bị đề cao làm gương, thực tế hơn mọi cuốn sách best-seller

4 mô hình nuôi dạy con từ Tam Quốc: Tào Tháo dạy theo năng lực, Lưu Bị đề cao làm gương, thực tế hơn mọi cuốn sách best-seller

10:19 , 03/10/2025
Cảnh tượng tại Tây Hồ ngay lúc này: Nhiều người không tin nổi, nhận xét: "Thật sự không dám tưởng tượng!"

Cảnh tượng tại Tây Hồ ngay lúc này: Nhiều người không tin nổi, nhận xét: "Thật sự không dám tưởng tượng!"

10:03 , 03/10/2025
Quen tỷ phú qua mạng, người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 5 lần, tổng 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn, mong có lãi 3 tỷ khi bán lại

Quen tỷ phú qua mạng, người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 5 lần, tổng 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn, mong có lãi 3 tỷ khi bán lại

09:47 , 03/10/2025
“Thủy quái” vùng Mê Kông có nguy cơ tuyệt chủng: Việt Nam có đột phá trong bảo tồn loài “vua cá”

“Thủy quái” vùng Mê Kông có nguy cơ tuyệt chủng: Việt Nam có đột phá trong bảo tồn loài “vua cá”

08:23 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên