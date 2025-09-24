Bác sĩ sống thọ 100 tuổi dù từng mắc ung thư: Bí quyết nằm ở thói quen này

Tại thành phố Kainan, tỉnh Wakayama (Nhật Bản), một nữ bác sĩ 100 tuổi vẫn đều đặn khoác áo blouse trắng, thăm khám cho bệnh nhân ba buổi mỗi tuần. Điều đặc biệt, dù từng trải qua điều trị ung thư, bà vẫn giữ được sức khỏe minh mẫn, cơ thể dẻo dai mà không cần đến gậy chống. Bí quyết sống thọ của bà, theo lời kể giản dị, nằm ở thói quen ăn nhiều rau xanh mỗi ngày.

Sống thọ dù từng mắc ung thư

Bác sĩ Teru Kasamatsu ( ngồi giữa) trong một buổi thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: THE JAPAN NEWS/ASIA NEWS NETWORK).

Nữ bác sĩ này là bà Teru Kasamatsu. Bà sinh năm 1925. Bà quyết định trở thành bác sĩ sau khi chứng kiến chiến tranh cướp đi sinh mạng của nhiều người đàn ông, để lại những góa phụ phải gồng gánh gia đình. Lời khuyên từ cha đã thôi thúc bà chọn con đường y khoa để có thể sống tự lập.

Năm 1948, bà Kasamatsu chính thức trở thành bác sĩ. Sau khi kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cả hai cùng tiếp quản bệnh viện của gia đình. Có thời điểm, mỗi ngày bà phải khám tới 120 bệnh nhân, vừa trực ca cấp cứu, vừa tự tay phát thuốc, ghi sổ bệnh nhân, thậm chí phải đảm nhiệm luôn cả việc nấu ăn cho bệnh nhân nội trú. Chính vì thế, bà còn học và có được bằng nấu ăn ở tuổi ngoài 30 để phục vụ chuyên nghiệp trong bệnh viện.

Trong quãng đời bận rộn ấy, bà từng phải nằm viện để điều trị ung thư. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, bác sĩ Kasamatsu tiếp tục quay lại công việc, kiên cường cống hiến cho y học và bệnh nhân.

Bác sĩ Kasamatsu hiện công tác tại Bệnh viện Kasamatsu. Bệnh viện này được thành lập từ năm 1909, nằm cạnh vịnh Wakayama. Suốt gần 80 năm qua, bác sĩ Kasamatsu đã gắn bó với công việc khám chữa bệnh cho người dân địa phương nơi đây.

Trong phòng khám, bà thường nhẹ nhàng trò chuyện, lắng nghe bệnh nhân như những người bạn. "Điều quan trọng nhất là lắng nghe những gì bệnh nhân muốn nói", bà Kasamatsu chia sẻ về quan niệm làm nghề của mình.

Hiện con trai thứ hai của bà, bác sĩ Satoshi (68 tuổi) là giám đốc bệnh viện. Trong khi đó, con dâu của bà là cô Hitomi (61 tuổi) phụ trách công việc điều dưỡng. Cả hai đều dành sự tin tưởng tuyệt đối cho mẹ. "Bà tạo ra một không khí khiến bệnh nhân dễ dàng mở lòng. Họ luôn tin cậy bà" , bác sĩ Satoshi chia sẻ.

Bí quyết sống thọ: Ăn rau xanh mỗi ngày

Ở tuổi 100, bí quyết sống thọ được chính nữ bác sĩ tiết lộ lại vô cùng giản dị: "Hãy ăn nhiều rau xanh như rau cải bó xôi, súp lơ xanh, bắp cải hay đậu bắp. Ăn rau giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe".

Bí quyết sống thọ của bác sĩ Kasamatsu là ăn nhiều rau lá xanh (Ảnh: Getty).

Thói quen ăn uống khoa học này đã giúp bà Kasamatsu duy trì thể trạng ổn định, ngay cả sau khi vượt qua bệnh ung thư. Không chỉ vậy, bà vẫn đi lại linh hoạt, tinh thần minh mẫn, tiếp tục đọc tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức và chưa hề có ý định nghỉ hưu.

Ngoài những lúc làm việc, bác sĩ Kasamatsu duy trì nhiều sở thích giúp tinh thần tươi trẻ. Bà dành 1 - 2 giờ mỗi ngày giải ô số để phòng ngừa sa sút trí tuệ. Ở tuổi 70, bà bắt đầu học đàn piano và hiện vẫn đều đặn tham gia lớp học hàng tuần, thậm chí từng biểu diễn cùng các bạn trẻ.

Bà vẫn luôn giữ cho mình cuộc sống độc lập, kiên cường. "Tôi không thấy mình ốm yếu chút nào" , nữ bác sĩ nói khi nụ cười hiền hậu nở trên môi.

Nguồn: The Japan News