Cảnh tượng về đêm ở một trường đại học Bắc Kinh, nhiều người tò mò nhận xét: "Họ cũng làm như vậy ư?"

Tối muộn giữa cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa, khuôn viên một trường đại học hàng đầu Bắc Kinh bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Hàng trăm sinh viên ùa ra sân, chạy nhảy, cười nói, ném tuyết vào nhau dưới ánh đèn vàng. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thực tế, các sinh viên trong video đều là sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Họ đang ùng nhau chơi ném tuyết trong đêm tuyết rơi đầu tiên năm 2025 tại Bắc Kinh. Trong video, sân trường phủ trắng, tuyết còn mới và xốp, sinh viên chia thành từng nhóm nhỏ, vừa chạy vừa ném tuyết, tiếng cười vang lên giữa đêm đông.

Đoạn video sinh viên Đại học Thanh Hoa vui vẻ ném tuyết vào đợt tuyết rơi đầu tiên ở Bắc Kinh gây chú ý trên mạng xã hội (Video Weibo)

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Thanh Hoa từ lâu được xem là biểu tượng của môi trường học thuật khắt khe, nơi sinh viên thường gắn với hình ảnh "học bá", ít giải trí. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đầy tò mò: "Tôi cứ nghĩ sinh viên Thanh Hoa chỉ biết học", "Họ cũng làm như vậy ư!", hay "Tuổi trẻ ở đâu cũng giống nhau, cứ gặp tuyết là không thể ngồi yên".

Một số bình luận khác mang màu sắc hài hước: "Không biết lúc ném tuyết họ có tính luôn quỹ đạo bay không?", "Sân tuyết còn đông hơn thư viện". Tuy vậy, phần lớn ý kiến đều nhìn nhận tích cực, cho rằng khoảnh khắc này cho thấy một góc đời sống rất đời thường của sinh viên trường top: áp lực học tập lớn, nhưng vẫn cần những phút giây xả hơi để cân bằng.

Theo các tài khoản đăng tải, trận ném tuyết diễn ra hoàn toàn tự phát. Ngay sau khi tuyết ngớt, sinh viên rủ nhau ra sân, ban đầu chỉ vài chục người, sau đó nhanh chóng đông lên thành hàng trăm. Có người quay video, có người livestream, thậm chí có cả du học sinh quốc tế cùng tham gia, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng thân thiện, không hề hỗn loạn.

Bắc Kinh chính thức có đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông vào ngày 12/12/2025 (Ảnh Global Times)

Tuyết đầu mùa Bắc Kinh và những lưu ý cho du khách mùa đông

Hoạt động ném tuyết của sinh viên Thanh Hoa diễn ra đúng thời điểm Bắc Kinh đón trận tuyết rơi đầu tiên của năm 2025. Theo các cơ quan khí tượng Trung Quốc, tuyết bắt đầu xuất hiện từ ngày 12/12, phủ trắng nhiều khu vực nội đô và ngoại ô. Đây được coi là trận tuyết đầu mùa rõ rệt, đến muộn hơn trung bình nhiều năm nhưng đủ dày để tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng của thủ đô.

Sau đợt tuyết, thời tiết Bắc Kinh nhanh chóng chuyển sang trạng thái lạnh khô. Nhiệt độ ban đêm giảm sâu, nhiều thời điểm xuống dưới 0°C, ban ngày trời quang nhưng gió lạnh khiến cảm giác rét tăng lên. Giới chức địa phương đã phát đi khuyến cáo về nguy cơ đường trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực đông người và điểm du lịch.

Không chỉ mang ý nghĩa thời tiết, mùa đông ở Bắc Kinh từ lâu đã được xem là một "đặc sản du lịch" rất riêng của thủ đô Trung Quốc. Khi tuyết rơi, thành phố khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác: cổ kính hơn, tĩnh lặng hơn và mang đậm không khí Á Đông truyền thống. Chính vì vậy, nhiều du khách quốc tế cho rằng mùa đông, đặc biệt là những ngày có tuyết, là thời điểm lý tưởng để cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp nguyên bản của Bắc Kinh.

Ảnh People's Daily

Trong số các địa điểm được du khách săn đón nhiều nhất mỗi khi tuyết rơi, Tử Cấm Thành (Cố Cung) luôn đứng đầu danh sách. Mái ngói lưu ly vàng phủ tuyết trắng tạo nên khung cảnh tương phản ấn tượng, được ví như "bước ra từ phim cổ trang". Không ít du khách chia sẻ rằng chỉ cần một trận tuyết nhẹ, Cố Cung đã trở thành điểm check-in "đáng giá nhất mùa đông".

Vạn Lý Trường Thành, đặc biệt là các đoạn như Bát Đạt Lĩnh hay Mộ Điền Dục, cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn vào mùa đông. Khi tuyết phủ, bức tường đá cổ xưa uốn lượn giữa núi rừng trắng xóa tạo nên khung cảnh hùng vĩ, khác hẳn vẻ đông đúc của mùa cao điểm du lịch. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo chỉ nên tham quan vào ban ngày, theo dõi kỹ tình trạng băng tuyết để tránh trơn trượt.

Cố Cung hay Vạn Lý Trường Thành là 2 điểm du lịch nổi tiếng, hút khách ở Bắc Kinh vào mùa đông (Ảnh IViVu)

Bên cạnh các di tích nổi tiếng, những công viên nội đô như Di Hòa Viên, Cảnh Sơn, Bắc Hải cũng là nơi lý tưởng để tản bộ và chụp ảnh mùa đông. Hồ nước đóng băng, cây cối phủ tuyết và không gian yên tĩnh mang lại cảm giác thư thái hiếm có giữa lòng đô thị hàng chục triệu dân. Với nhiều du khách trẻ, đây là những địa điểm "check-in nhẹ nhàng" nhưng rất giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, khuôn viên các trường đại học lớn như Thanh Hoa, Bắc Đại cũng dần trở thành điểm tham quan không chính thức vào mùa đông. Những con đường rợp cây, sân trường phủ tuyết và không khí sinh viên trẻ trung mang lại một góc nhìn khác về Bắc Kinh – không chỉ là thành phố của cung điện và lịch sử, mà còn là nơi của đời sống học đường sôi động, như chính những đoạn video ném tuyết đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ảnh Xinhua News

Với du khách có kế hoạch du lịch Bắc Kinh vào mùa đông, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên lịch trình linh hoạt, kết hợp tham quan di tích ngoài trời vào ban ngày và trải nghiệm ẩm thực, không gian trong nhà vào buổi tối. Việc chuẩn bị trang phục giữ ấm tốt, giày chống trơn và theo dõi sát dự báo thời tiết sẽ giúp chuyến đi an toàn và trọn vẹn hơn, nhất là trong những ngày tuyết rơi hoặc băng giá kéo dài.



