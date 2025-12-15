Sống thọ hay không phụ thuộc vào năm 69 tuổi: Nếu bạn không có 4 dấu hiệu này vào buổi sáng chứng tỏ sức khoẻ dẻo dai, thể lực tốt

Tuổi 69 là thời kỳ quan trọng của đời người. Theo Sohu, các bác sĩ lão khoa đánh giá sức khoẻ ở độ này phản ánh khá chính xác khả năng sống thọ. Để kiểm tra tuổi thọ của mình ngắn hay dài, bạn cần chú ý đến các dấu hiệu vào buổi sáng. Khi thức dậy, nếu trên cơ thể không xuất hiện 4 dấu hiệu này thì chứng tỏ sức khoẻ dẻo dai, thể lực tốt.

Mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt

Thông thường, sau một đêm nghỉ ngơi, các chức năng cơ thể của chúng ta gần như được phục hồi tốt. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy yếu và mệt mỏi sau khi tỉnh giấc, loại trừ các trường hợp đặc biệt như thức khuya hay yếu tố tác động bên ngoài... rất có thể do não bị thiếu oxy, máu lên não không đủ và mạch máu não hẹp.

Ngoài ra, trầm cảm, lo âu cũng khiến bạn bị đau đầu khi ngủ dậy. Kết luận này đã được nghiên cứu và công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ. Ngoài ra, tình trạng trầm cảm, lo âu còn dẫn đến chứng rối loạn giấc ngủ dễ khiến cơ thể kiệt quệ, suy giảm chất lượng cuộc sống, công việc.

Để cải thiện giấc ngủ, bạn cần tính toán để ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, giấc ngủ trưa từ 15-30 phút. Đặc biệt, bạn cần tạo môi trường thoải mái cho giấc ngủ, đảm bảo phòng ngủ tối, yên tĩnh, xây dựng không gian ngủ với nệm và gối thoải mái. Phòng ngủ mát mẻ, dễ chịu trong khoảng 25 độ C để có giấc ngủ chất lượng.

Ngoài ra, bạn cần duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao 30 phút mỗi ngày để cơ thể được thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ và ngăn chặn tình trạng đau đầu khi ngủ dậy.

Chảy máu nướu răng

Chúng ta đều phải đánh răng sau khi thức dậy vào buổi sáng. Một số người bước vào tuổi 69 và thấy rằng nướu của họ dễ chảy máu khi đánh răng. Việc chảy máu ở khu vực này có thể liên quan đến phương pháp đánh răng không đúng hoặc mắc một số bệnh về răng miệng.

Tuy nhiên, nếu nướu răng rất khỏe mạnh, miệng không có vấn đề gì nhưng bạn vẫn thường xuyên bị chảy máu thì nên kịp thời đến bệnh viện kiểm tra xem gan có vấn đề gì không.

Gan là một bộ phận thuộc hệ thống đông máu của cơ thể và chịu trách nhiệm sản xuất các yếu tố đông máu khác nhau.

Do đó, khi bệnh nhân bị xơ gan nặng, ung thư gan giai đoạn cuối và các vấn đề khác, họ thường bị rối loạn đông máu và có xu hướng chảy máu. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là chảy máu cam thường xuyên, chảy máu nướu răng khi đánh răng vào buổi sáng, chảy máu trên các vết thương hở khó cầm.

Khi tình trạng rối loạn đông máu phát triển đến mức độ nghiêm trọng, người bệnh cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề như: bầm máu dưới da, ban xuất huyết, thiếu máu.

Nước tiểu màu vàng, sủi bọt

Khi gan bị tổn thương, lượng bilirubin trong cơ thể sẽ tăng cao và không thể đào thải ra ngoài. Theo dòng máu, nó sẽ đi đến toàn bộ cơ thể, cuối cùng đi vào bàng quang và được đào thải ra ngoài cùng với nước tiểu, khiến màu sắc của nước tiểu có màu vàng.

Bên cạnh đó, nếu bạn thấy nước tiểu có nhiều bọt vào buổi sáng và kéo dài nhiều ngày thì đây là ‘lời kêu cứu’ của thận. Lúc này bạn nên gặp bác sĩ để có thể thăm khám kịp thời.

Nguyên có thể là do thận hoạt động không bình thường, mất cân bằng axit-bazơ trong nước tiểu khiến một lượng lớn chất thải độc tố tồn đọng trong cơ thể, chất đạm trong cơ thể không kịp phân hủy và đào thải ra ngoài, dẫn đến chứng tiểu đạm. Biểu hiện dễ thấy nhất của chứng này là có bọt trong nước tiểu buổi sáng

Do đó, nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy nước tiểu có màu vàng, sủi bọt nhiều, thậm chí có mùi tanh thì rất có thể là do chức năng gan, thận bị suy giảm.

Táo bón

Sau khi cơ thể con người nghỉ ngơi qua đêm, các chất độc khác nhau cần được đào thải vào buổi sáng. Vì vậy, những người có thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng thường sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Nếu tình trạng táo bón nặng xảy ra vào buổi sáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Điều đó một mặt chỉ ra việc nghỉ ngơi một đêm không chuyển hóa được nhiều chất và nguyên tố xấu. Mặt khác, điều này cũng cho thấy những chất độc hại không thể thải ra ngoài được mà tích tụ bên trong cơ thể, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ.