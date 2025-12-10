Bà giúp việc xin nghỉ đột ngột, trước khi đi chỉ nói đúng 1 câu: Người con dâu lập tức có cảnh giác với bố chồng

Người giúp việc lâu năm đột ngột xin nghỉ

Cô Lâm (Trung Quốc) thuê bà Đới làm giúp việc cho gia đình mình từ năm 2020. Theo nhận xét của cô, bà là một người hiền lành, chu đáo và chưa bao giờ gây phiền phức cho gia đình. Để bà gắn bó lâu dài, cuối năm nào, cô cũng tặng bà một khoản thưởng Tết khá hậu hĩnh. Dịp Tết năm 2025 không phải là ngoại lệ.

Ảnh minh họa

Thông thường sau khi nghỉ lễ khoảng 2-3 ngày, bà Đới sẽ quay trở lại hỗ trợ gia đình. Lần này mọi chuyện lại khác. Bà Đới thông báo sẽ nghỉ việc sau Tết do cần thời gian chăm sóc mẹ già ở quê nhà. Không còn cách nào khác, cô Lâm buộc phải đồng ý.

Tuy nhiên, điều khiến cô không ngờ là câu nói của bà Đới trước khi rời đi: “Cô nên cảnh giác với bố chồng”.

Theo đó, bố chồng của cô Lâm là ông Trương, người vốn hiền lành và từng có thời gian dài làm vị trí trưởng phòng tại một công ty vận tải. Ông sống cùng con trai và con dâu để tiện chăm sóc và cũng bớt cô đơn kể từ khi người bạn đời ra đi mãi mãi.

“Lương hưu hàng tháng đủ để ông đi du lịch, mua sắm và ăn uống theo sở thích. Vì thế, ông chẳng bao giờ yêu cầu chúng tôi phải hỗ trợ. Thậm chí, ông còn cho ngược lại con cháu.

Ông cũng chưa bao giờ có hành vi quá đáng hay khiến ai khó chịu. Vì thế câu nói của bà Đới khiến tôi vô cùng hoang mang”, cô Lâm kể lại.

Sự thật đằng sau câu nói “cần cảnh giác với bố chồng”

Cô có chia sẻ câu chuyện này cho chồng của mình nhưng cả 2 cũng không tìm ra lời giải. Sau khoảng 2 ngày suy nghĩ, cô quyết định liên lạc với người giúp việc để làm rõ.

Ban đầu, bà Đới né tránh trả lời và chỉ nói cô nên để ý đến ông cụ hơn. Thấy cô Lâm nài nỉ và giải thích rằng chỉ muốn bảo vệ gia đình, lúc này, bà mới chịu chia sẻ.

Bà Đới cho biết vào khoảng thời gian đó bà liên tục thấy ông Trương có những cuộc gọi video kéo dài hàng giờ đồng hồ với một người phụ nữ khá trẻ. Thông thường, những cuộc gọi thường diễn ra vào giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

Một lần bà vô tình nghe thấy ông Trương xưng hô thân mật với người phụ nữ này. Ở đầu bên kia, người này liên tục thúc giục ông chuyển tiền.

“Ban đầu tôi nghĩ đó là bạn cũ hay họ hàng nên không sinh nghi ngờ gì. Nhưng một vài lần khi thấy tôi gõ cửa để vào dọn phòng, ông lại vội vàng tắt máy. Đặc biệt, tôi thấy cuộc đối thoại giống như những vụ ‘lừa tình - lừa tiền’ mà cảnh sát đã cảnh báo”, bà chia sẻ.

Lo sợ ông Trương là nạn nhân của nhóm lừa đảo qua mạng - những đối tượng giả mạo phụ nữ độc thân, cô đơn, rồi tìm cách lấy thông tin và tiền bạc, bà Đới phân vân không biết nên nói với ai. “Tôi sợ nói ra lại bị hiểu nhầm là nhiều chuyện. Nhưng nếu tôi im lặng, lỡ có chuyện lớn thì áy náy lắm”.

Vì thế, sau khi quyết định xin nghỉ việc để về quê, bà quyết định để lại lời nhắc để gia đình có cảnh giác.

Sau khi nắm được thông tin, cô Lâm và chồng bắt đầu để ý và phát hiện mọi chuyện diễn ra đúng như những gì bà Đới chia sẻ. Khi cô khéo léo hỏi, bố chồng chỉ nói “bạn văn chương quen trên mạng”.

Nhưng khi vợ chồng cô phân tích nhẹ nhàng, chỉ ra những dấu hiệu điển hình của các chiêu thức lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, ông Trương lặng đi và thừa nhận đã chuyển hơn 70.000 NDT trong ba tháng cho người phụ nữ quen qua mạng.

“Chúng tôi hiểu ông cô đơn và cần có người để trò chuyện. Nếu ngay lập tức trách cứ, ông sẽ càng khép mình lại, còn kẻ lừa đảo thì càng dễ lợi dụng”, chị Lâm nói.

Sau khi hiểu rõ tình huống của ông cụ, vợ chồng cô quyết định đổi toàn bộ mật khẩu ngân hàng cho bố. Hai vợ chồng cùng ông đến ngân hàng nhằm báo cáo nguy cơ bị lừa đảo và đề nghị khóa một số dịch vụ. Song song, cô Lâm cũng cài đặt ứng dụng lọc cuộc gọi, chặn toàn bộ số điện thoại nằm trong danh sách cảnh báo lừa đảo cho ông Trương.

Vợ chồng cô thừa nhận điều khiến ông dễ bị lợi dụng không phải vì thiếu hiểu biết, mà là vì thiếu người sẻ chia. Từ đó, họ sắp xếp thời gian trò chuyện với ông nhiều hơn, đưa ông tham gia câu lạc bộ người cao tuổi trong khu dân cư, khuyến khích ông gặp gỡ bạn bè cũ.

“Khi cuộc sống đủ phong phú, ông sẽ không còn bị hấp dẫn bởi những lời đường mật trên mạng. Việc giao lưu với mọi người xung quanh cũng là cách ông có thêm cơ hội được chia sẻ các kiến thức liên quan đến lừa đảo” cô Lâm nói.