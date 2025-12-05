Phenikaa bắt tay với tập đoàn y tế có tuổi đời hơn nửa thế kỷ

Sáng nay (5/12), Trung tâm khám sức khoẻ GC&Phenikaa Healthcare Center chính thức khai trương tại Hà Nội. Đây là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Phenikaa và Tập đoàn GC đến từ Hàn Quốc. Vượt lên trên khuôn khổ của một cơ sở thăm khám sức khỏe thông thường, GC&Phenikaa là điểm tập kết và chuyển giao những thành tựu công nghệ y khoa tiên tiến từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Tập đoàn Phenikaa và Tập đoàn GC chính thức khai trương Trung tâm khám sức khoẻ GC&Phenikaa Healthcare Center

Song song với việc đầu tư trang thiết bị, sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center còn mở ra cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam được trực tiếp học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành của Tập đoàn GC, giúp xóa nhòa khoảng cách về địa lý và chi phí trong chăm sóc sức khỏe, giúp người dân Việt Nam có thể tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế, chuẩn xác và an toàn ngay tại quê nhà.

Theo đó, GC&Phenikaa Healthcare Center là trung tâm khám sức khỏe được xây dựng theo định hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến theo chủ trương mới của Chính phủ trong việc thúc đẩy lộ trình phát triển bệnh viện thông minh và chuyển đổi số ngành y tế.

GC&Phenikaa Healthcare Center ứng dụng các giải pháp AI hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như FDA (Hoa Kỳ), CE (Châu Âu). Các công nghệ này đảm nhiệm vai trò phân tích chuyên sâu hình ảnh chẩn đoán và dữ liệu xét nghiệm, tự động nhận diện những dấu hiệu bất thường từ giai đoạn rất sớm, bao gồm các tổn thương kích thước nhỏ mà mắt thường dễ bỏ sót, cùng với đó là hệ thống AI chuyên biệt do Tập đoàn GC phát triển có khả năng tự tổng hợp kết quả khám và đưa ra kết luận tự động.

Không dừng lại ở đó, tại trung tâm, hệ thống trang thiết bị y tế tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thời gian tầm soát sức khoẻ rút ngắn xuống 2 giờ. Trong khoảng thời gian ngắn này, hệ thống có khả năng rà soát và nhận diện nguy cơ của 14 loại ung thư phổ biến và hơn 30 bệnh lý lối sống (như tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính...).

Việc rút ngắn thời gian này giúp thay đổi trải nghiệm đi khám của người dân, khuyến khích thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và tiết kiệm chi phí y tế.

Song song với các thiết bị hiện đại, để đảm bảo quy trình gói gọn trong 2 giờ, GC&Phenikaa vận hành dựa trên hệ thống phần mềm y tế thông minh do Tập đoàn GC trực tiếp phát triển, bao gồm: HIS (Hospital Information System- Hệ Thống Thông tin bệnh viện), LIS (Laboratory Information System - Hệ Thống Thông tin xét nghiệm), PACS (Picture Archiving and Communication System - Hệ Thống Lưu trữ hình ảnh) và EMRERM (Electronicl Medical Records - Hệ Thống Bệnh Án Điện Tử Quản lý nguồn lực).

Ngoài ra, Trung tâm vận hành theo mô hình "phòng khám không giấy tờ". Khách hàng không cần mang theo hồ sơ bệnh án rườm rà mà được cấp một vòng tay nhận diện thông minh (RF), giúp quản lý hành trình khám chính xác và đảm bảo an toàn dữ liệu. Với vòng tay RF, mỗi khách hàng chỉ cần sử dụng vòng tay này trong suốt buổi khám để thực hiện các bước thăm khám mà không phải mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá tổng quát sức khỏe được tổng hợp và hiển thị dưới dạng báo cáo điện tử, cho phép khách hàng theo dõi dễ dàng trên mọi thiết bị.

Như vậy với sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến trong quá trình khám chữa bệnh và quy trình vận hành thông minh từ Hàn Quốc không chỉ giúp GC&Phenikaa Healthcare Center rút ngắn thời gian khám mà còn mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam.

Với GC&Phenikaa Healthcare Center, khoảng cách về địa lý và chi phí trong chăm sóc sức khỏe được thu hẹp rõ rệt. Người dân Việt Nam có thể tiếp cận các dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế, chuẩn xác và an toàn ngay tại quê nhà mà không cần ra nước ngoài. Đồng thời, trung tâm cũng trở thành cầu nối quan trọng cho việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ cho cộng đồng.