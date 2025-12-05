Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông bà dặn cần nhớ kỹ: 4 món đồ cũ tuyệt đối đừng vứt - giữ lại là giữ lộc cho cả nhà

05-12-2025 - 17:23 PM | Sống

Nhiều vật cũ trong nhà tưởng như lỗi thời, xỉn màu hoặc “không còn hợp gu”… nhưng với người xưa, đó lại là vật giữ phúc – giữ tài, mất đi là đứt mạch may mắn. Dưới đây là 4 món càng cũ càng nên giữ, không chỉ có ý nghĩa tinh thần mà còn giúp “giữ lộc” rất đúng theo phong thủy đời sống.

1. Mâm đồng cũ – biểu tượng của sự sung túc và đủ đầy

Ông bà dặn cần nhớ kỹ: 4 món đồ cũ tuyệt đối đừng vứt - giữ lại là giữ lộc cho cả nhà- Ảnh 1.

Ngày trước, nhà nào khá giả mới có mâm đồng để bày cỗ ngày Tết, cưới hỏi hay cúng giỗ. Mâm đồng theo quan niệm dân gian là: Mâm đủ – nhà đủ, mâm sáng – cửa sáng.

Giá trị phong thủy của mâm đồng cũ:

- Thuộc hành Kim, tượng trưng cho phúc khí bền vững.

- Đặt trong nhà bếp hoặc trên nóc tủ trang trí giúp ổn định tài khí, giữ lộc khỏi tiêu tán.

- Càng cũ, càng có “vía nhà”, mang hơi ấm của nhiều thế hệ.

Gợi ý giữ: Lau sạch, treo tường hoặc đặt góc bếp như món decor vintage.

2. Hũ gạo sành cũ – vật giữ “gốc lộc” của cả gia đình

Ông bà ta luôn bảo: Nhà còn gạo là nhà còn lộc.

Hũ gạo sành cũ, dù đã sứt hay ngả màu, vẫn mang ý nghĩa:

- Là biểu tượng của cái ăn – của cải cơ bản nhất, tượng trưng cho sự thịnh vượng.

- Sành thuộc hành Thổ, là điểm tựa giữ tài khí.

- Cất giữ gạo trong hũ cũ khiến tài lộc vận hành ổn định, “đi đâu cũng có đường quay về”.

Gợi ý giữ: Không bỏ, chỉ thay lớp áo ngoài (vải bọc, khăn lót) để sạch sẽ – giữ hũ cũ nghĩa là giữ “khí gốc”.

3. Bộ ghế gỗ cũ của cha mẹ – càng giữ càng vượng nhân – vượng tài

Ông bà dặn cần nhớ kỹ: 4 món đồ cũ tuyệt đối đừng vứt - giữ lại là giữ lộc cho cả nhà- Ảnh 2.

Bộ ghế gỗ cũ, đặc biệt là ghế lim, gụ, xoan đào… được xem là vật truyền khí:

- Là đồ vật chứng kiến nhiều thế hệ, chứa vượng khí tích tụ lâu năm.

- Theo phong thủy, gỗ thuộc hành Mộc – Mộc vượng thì tài lộc, sức khỏe và sự hòa thuận trong nhà cũng vượng theo.

- Ghế cũ đặt ở phòng khách tạo cảm giác ấm, “đỡ trống”, giúp tài khí tụ.

Gợi ý giữ: Nếu trầy xước, chỉ cần sơn lại hoặc đánh vecni – tuyệt đối đừng bỏ.

4. Đèn dầu cũ – ánh sáng dẫn đường cho tài khí

Ông bà dặn cần nhớ kỹ: 4 món đồ cũ tuyệt đối đừng vứt - giữ lại là giữ lộc cho cả nhà- Ảnh 3.

Nhiều nhà vẫn giữ một cây đèn dầu của bà hoặc của mẹ. Đèn dầu mang ý nghĩa:

- Ánh sáng “mềm” thuộc hành Hỏa – tượng trưng cho nguồn năng lượng dẫn lối làm ăn.

- Người xưa quan niệm “nhà có đèn cũ” là nhà có lửa – có vía – không lạnh tài vận.

- Để trong tủ trưng bày hoặc kệ phòng khách sẽ giúp kích hoạt năng lượng hanh thông.

Gợi ý giữ: Vệ sinh nhẹ, không cần sử dụng, chỉ cần đặt làm vật phong thủy.

Vì sao đồ cũ lại mang “vượng khí”?

Không phải vì vật sở hữu phép màu, mà vì chúng là:

- Vật chứng của sự no đủ

- Biểu tượng của truyền thống gia đình

- Mạch nối năng lượng giữa các thế hệ

Đồ cũ càng gắn bó với gia đình lâu năm, càng tích tụ nhiều “nhân khí” – yếu tố quan trọng khiến tài khí dễ tụ hơn, vận may đến đều hơn.

Kết

Trong thời đại “thay nhanh – dùng nhanh”, nhiều người có thói quen bỏ đi những món cũ để thay bằng đồ mới. Nhưng đôi khi, chính những thứ xỉn màu, sứt nhẹ, hay không còn hợp thẩm mỹ ấy lại là vật báu theo quan niệm người xưa.

Giữ lại 4 món này không phải mê tín, mà là giữ giá trị, giữ ký ức, và giữ lộc – để con cháu sau này vẫn được hưởng “vượng khí” của cả một gia đình biết trân quý những điều cũ mà lành.

Trong nhà có 3 vật này thì giữ cho kỹ, vứt đi là mất lộc ngay

Theo Như Anh

Phụ nữ số

