Gió mùa Đông Bắc tiếp tục tràn xuống: Có nơi chuẩn bị mưa vừa đến mưa lớn

Hôm nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực thuộc Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng 1–3°C. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Trên đất liền, từ ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu và mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ trong khoảng 24-48 giờ tới. Gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, riêng vùng núi có nơi dưới 12°C.

Ở khu vực Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt từ 16–18°C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh.

Tại vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2,0–4,0 m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5–2,5 m, biển động. Khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển 3,0–5,0 m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2,0–4,0 m, biển động.

Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và nơi có dông; cục bộ xuất hiện mưa to.

Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 05/12/2025

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, đôi lúc có mưa nhẹ, gió đông bắc thổi với cường độ cấp 2-3 và không khí se lạnh, nhiệt độ dao động từ 17-19 độ vào ban đêm và 21-23 độ vào ban ngày.

Ở Tây Bắc Bộ, thời tiết tiếp tục nhiều mây, có mưa lác đác, gió nhẹ; khu vực này trời rét, thậm chí có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, một số điểm dưới 15 độ, trong khi mức cao nhất đạt 21-24 độ, có nơi nhỉnh hơn 24 độ.

Tại Đông Bắc Bộ, mây dày và mưa vài nơi vẫn duy trì, gió đông bắc cấp 2-3, ven biển mạnh hơn ở cấp 3-4; trời rét, đặc biệt vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi vượt 23 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, có điểm mưa to trong ngày. Gió bắc đến tây bắc thổi cấp 2-3, ven biển mạnh hơn cấp 3-4. Thời tiết phía Bắc của khu vực rét, còn phía Nam ở mức lạnh, với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ và cao nhất 22-25 độ, cá biệt có nơi trên 25 độ.

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhiều mây; phần phía Bắc có mưa, mưa vừa và có điểm mưa lớn kèm dông, ban đêm có mưa rải rác; phía Nam chỉ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Gió đông bắc cấp 3, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ xuống thấp ở mức 21-24 độ và lên cao từ 25-28 độ, riêng phía Nam 28-31 độ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc thổi cấp 2-3; trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió mạnh. Nhiệt độ dao động từ 19-22 độ ban đêm đến 25-28 độ ban ngày, có nơi còn cao hơn.

Khu vực Nam Bộ cũng có mây và mưa rào, dông lác đác, gió đông bắc cấp 2-3 cùng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 22-25 độ, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ, một số nơi trên 32 độ.

Riêng TP.HCM, thời tiết tương tự với mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ về đêm 23-25 độ và ban ngày 29-32 độ.

(*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)