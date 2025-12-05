Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có loại cá “thịt ngọt như mì chính”, dinh dưỡng không kém cá hồi nhưng nhiều người ngó lơ

05-12-2025 - 16:00 PM | Sống

Đây là loài có có thịt ngọt như mì chính nhưng do có mùi tanh nồng nên ít được ưa chuộng.

Đó chính là cá mè, loài cá nước ngọt phổ biến ở Việt Nam. Cá có thân dẹp, vảy mỏng màu trắng và phần đầu thuôn nhọn. Chúng sống chủ yếu ở ao hồ, sông ngòi, kênh rạch, thậm chí cả đầm lầy.

Dù thịt cá mè được đánh giá có vị ngọt tự nhiên như mì chính, mềm và béo, song loài cá này lại ít được ưa chuộng do mùi tanh đặc trưng, nhất là ở phần bụng. Ít ai biết rằng chính phần mỡ bụng có mùi nồng lại là nơi chứa lượng lớn axít béo omega-3 – thành phần vốn thường được nhắc đến khi nói về cá biển.

Nguồn DHA dồi dào không kém cá biển

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients của nhóm chuyên gia Đại học Ghent (Bỉ) phân tích hơn 30 loài cá nước ngọt và phát hiện: nhiều loài, đặc biệt là cá mè, sở hữu hàm lượng DHA trong phần mỡ tương đương các loại cá biển cỡ trung. DHA cùng EPA là hai axít béo omega-3 quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch, hỗ trợ hoạt động của não bộ, giảm viêm và cải thiện thị lực.

Dữ liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy 100g thịt cá mè cung cấp khoảng 144 calo, hơn 15g protein cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như 82mg canxi, 18mg phốt pho, 229mg kali và selen. Đây đều là nhóm vi chất tham gia vào hoạt động cơ bắp, duy trì hệ thần kinh và nâng cao miễn dịch.

Cá mè chứa nhiều dưỡng chất quý tốt cho sức khỏe.

Protein trong cá mè dễ hấp thu hơn so với nhiều loại thịt đỏ. Ở người lớn tuổi, bổ sung protein từ cá giúp làm chậm quá trình mất khối cơ – một vấn đề thường gặp sau tuổi 50. Trẻ em và thanh thiếu niên ăn cá mè thường xuyên sẽ hỗ trợ phát triển thể chất, xây dựng cấu trúc mô cơ. Người tập luyện thể thao hoặc đang kiểm soát cân nặng cũng được khuyên bổ sung loại cá này vì protein tạo cảm giác no lâu mà không gây dư thừa chất béo bão hòa.

Giàu selen, vitamin D có lợi cho hệ miễn dịch và xương

Nhiều nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy selen trong cá nước ngọt có vai trò tăng cường enzyme chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp. Vitamin D vốn có trong thịt cá mè giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, qua đó góp phần phòng tránh loãng xương.

Không chỉ giàu dưỡng chất, cá mè còn là lựa chọn phù hợp túi tiền. Vì ít được ưa chuộng, loại cá này có giá mềm hơn nhiều so với cá hồi, cá trích hay cá thu, nhưng giá trị dinh dưỡng lại không hề thua kém.

Cá mè - bổ tỳ vị, sáng mắt, giảm ho suyễn

Theo Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Việt Nam, cá mè không chỉ là món ăn mà còn là vị thuốc. Cá mè còn gọi là liên ngư, bạch cước liên, phường ngư xuất hiện trong nhiều tài liệu y học cổ truyền. Theo Đông y, cá mè vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ não tủy, nhuận phế, ích tỳ vị, điều hòa ngũ tạng, chống hư huyết mạch. Người cao tuổi dùng cá mè thường xuyên giúp giảm đau đầu, cải thiện trí nhớ, giảm ho đờm và hỗ trợ điều trị hen suyễn. Một số món ăn bài thuốc phổ biến như:

- Canh cá mè khởi tử: Cá mè tươi 300g nấu với 30g khởi tử, thêm giá đỗ xanh, gừng, rau mùi, hạt tiêu. Món ăn tốt cho người suy nhược, kém ăn, cơ thể mệt mỏi.

- Canh cá mè hạt mướp – nghệ vàng: Tốt cho phụ nữ huyết hư, mẹ sau sinh thiếu sữa.

- Canh cá mè gừng tươi: Dùng cho người tỳ vị hư hàn, ăn kém, đầy hơi, ợ nóng, sợ lạnh, ho suyễn.

- Cá mè hầm đậu đỏ: Hỗ trợ người bị phù nề, tiểu ít.

- Đầu cá mè hầm thiên ma: Thích hợp cho người hay đau đầu, chóng mặt, chân tay mỏi.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ưu tiên phương pháp chế biến ít dầu mỡ như hấp, kho, nấu canh. Nhiệt độ vừa phải giúp bảo toàn omega-3, loại axít béo dễ bị phá hủy khi chiên rán ở nhiệt độ cao.

3 loại cá ít xương, thịt mềm, giàu đạm đang vào độ ngon nhất

Theo Tuấn Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
loại cá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bài hát hay nhất nhạc Việt 2025

Bài hát hay nhất nhạc Việt 2025 Nổi bật

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc Nổi bật

Thiếu gia của tập đoàn Samsung thi đại học chỉ trả lời sai đúng 1 câu

Thiếu gia của tập đoàn Samsung thi đại học chỉ trả lời sai đúng 1 câu

15:48 , 05/12/2025
Màu của năm 2026 được công bố: Ý nghĩa sâu xa khiến dân sáng tạo “nổi da gà”

Màu của năm 2026 được công bố: Ý nghĩa sâu xa khiến dân sáng tạo “nổi da gà”

15:45 , 05/12/2025
Nữ nhân viên y tế 28 tuổi tử vong đột ngột: Chuyên gia cảnh báo "người trẻ đang chủ quan"

Nữ nhân viên y tế 28 tuổi tử vong đột ngột: Chuyên gia cảnh báo "người trẻ đang chủ quan"

15:30 , 05/12/2025
2 triệu người chết mỗi năm vì bệnh gan: Thứ "phá gan" chẳng kém rượu cả người lớn lẫn trẻ em đều mắc

2 triệu người chết mỗi năm vì bệnh gan: Thứ "phá gan" chẳng kém rượu cả người lớn lẫn trẻ em đều mắc

14:58 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên