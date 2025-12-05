Bài hát hay nhất nhạc Việt 2025

Mới đây, Apple Music đã tung ra playlist xếp hạng 100 bài hát hot nhất Vpop 2025. Trong năm qua, làng nhạc nội địa nở rộ với nhiều sản phẩm đa màu sắc, cũng như làn sóng Kpop và US-UK xâm chiếm các BXH. Kết quả cuối cùng có lẽ đã được báo trước - Mất Kết Nối của Dương Domic leo hạng 1, đứng trên đỉnh “chuỗi thức ăn” nhạc Việt 2025.

10 ca khúc hot nhất Việt Nam năm 2025

Đuổi sát nút Dương Domic chính là Dancing In The Dark của SOOBIN. Dù MV bị chê sến và cũ kỹ, không thể phủ nhận Dancing In The Dark càng nghe càng gây nghiện, được người dùng TikTok ưa chuộng sử dụng làm nhạc nền. Việc một ca khúc đã từng ra mắt cùng album Bật Nó Lên vào giữa 2024 vẫn có thể duy trì độ hot đến tận bây giờ, Dancing In The Dark xứng đáng được “ồn” hơn.

Rosé là nghệ sĩ Kpop duy nhất góp mặt trong top 10 Apple Music Vietnam, hạ cánh ở vị trí thứ 5. Cơn sốt APT. oanh tạc cả thị trường âm nhạc toàn cầu, và tất nhiên Việt Nam không phải ngoại lệ. Mỹ nữ tóc vàng vốn đã là con cưng của người trẻ yêu nhạc nên thứ hạng này không còn gì để bàn cãi.

Die With A Smile không chỉ là bài hát được nghe nhiều nhất trên thế giới mà còn được nghe nhiều thứ 3 ở Việt Nam, chứng minh sức hút không tưởng từ bộ đôi Lady Gaga và Bruno Mars. Bản nhạc “tình bể bình” luther do Kendrick Lamar và SZA thể hiện cũng sương sương chiếm hạng 9. Lấp đầy top 10 còn lại lần lượt là Giá Như, Phép Màu, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Không Thể Say và PHÓNG ZÌN ZÌN.

Từ một gương mặt gần như vô danh, Dương Domic bất ngờ trở thành hiện tượng sau khi góp mặt trong Anh Trai Say Hi. Vài tập đầu lên sóng đã đủ để anh thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, biến mình thành “hắc mã” mạnh nhất show. Hậu chương trình kết thúc, Dương Domic là người nắm bắt cơ hội nhanh nhất, tung liên tiếp các sản phẩm âm nhạc và cũng là thí sinh thu về nhiều thành tựu nổi bật nhất, được săn đón hàng đầu đội hình năm 2024.

Mất Kết Nối nằm trong EP Dữ Liệu Quý vừa ra mắt đã nhanh chóng leo rank vù vù, chiếm Top 1 Trending và càn quét loạt BXH trong nước. Ca khúc từng lọt top 100 MV được xem nhiều nhất vào đầu năm 2025 - một kỳ tích không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được, nhất là khi Mất Kết Nối chỉ được phát hành dưới dạng MV visualizer. Tính đến thời điểm hiện tại, Mất Kết Nối đã thu về hơn 127 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, hơn 48 triệu stream trên Spotify. Có thể tự tin khẳng định Mất Kết Nối đã trở thành hit quốc dân.

Hơn nữa, bộ 3 Tràn Bộ Nhớ - Pin Dự Phòng - Chập Chờn thuộc EP Dữ Liệu Quý cũng đều gây bão ở các thời điểm khác nhau. Trong đó, Tràn Bộ Nhớ từng gây sốt khi được anh mang lên sân khấu solo vòng Chung kết Anh Trai Say Hi. Pin Dự Phòng thỉnh thoảng lại viral vài tháng một trên TikTok. Chập Chờn kém nổi nhất trong đại gia đình nhưng vẫn thu về hơn 10 triệu stream trên Spotify. Cả 4 track tạo nên một siêu phẩm chạy đường dài quá đỉnh, độ hot vẫn chưa từng giảm nhiệt.

Thành công lớn chỉ nhờ một 1 EP đã đưa Dương Domic lên hàng sao trẻ hot hàng đầu hiện nay. Không ra nhạc quá nhiều nhưng cát tên Dương Domic vẫn phủ sóng ở các sự kiện, festival và concert trong năm qua. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi vào những dự án trong tương lai của nam ca sĩ.

Mỗi năm, Vpop đón chào sự xuất hiện của nhiều giọng ca mới đáng chú ý. Nhìn vào lớp nghệ sĩ trẻ đang lên có thể thấy một mẫu số chung: họ không chỉ biết hát mà còn tự viết nhạc, tham gia phối khí, dựng đủ các khâu nhỏ lẻ mà trước đây thường phải nhờ đội ngũ phía sau. Những cái tên như Dương Domic cho thấy bức tranh của nhạc Việt đang dịch chuyển mạnh mẽ, khán giả ngày càng yêu thích những nghệ sĩ “tự thân vận động”, nắm trọn kỹ năng để tạo ra âm nhạc mang dấu ấn riêng.